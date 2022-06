Mettere in valigia alcuni dei tuoi effetti personali, prendere i tuoi figli e camminare in un luogo sconosciuto senza avere la più pallida idea di cosa ti aspetta, richiede un enorme coraggio. Perché uno vorrebbe lasciarsi alle spalle tutto ciò che è mai stato conosciuto da loro? Quanto dolore si deve provare; stare su una terra che non è la loro patria e chiedere rifugio? Ci sono tanti motivi per cui le persone lasciano la casa e il Paese. La persecuzione sulla base della propria identità e la violazione dei diritti umani è uno dei motivi principali per cui le persone sono costrette a fuggire dalle loro case e dai loro Paesi. La maggior parte delle persone fugge solo perché è stata presa di mira per l’appartenenza a una determinata razza, sessualità e religione oa causa di un conflitto armato nel proprio paese d’origine. Nessuno vuole diventare un rifugiato per scelta, piuttosto è la guerra tra i potenti che decide il futuro dei deboli e si traduce nella creazione di rifugiati.

Leader e giornalisti europei nella recente crisi tra Ucraina e Russia hanno reso un po’ complessi gli standard per l’accoglienza dei rifugiati. Le guardie costiere occidentali continuano a respingere i profughi di diversi stati che entrano in Europa e d’altra parte stanno dando un caloroso benvenuto senza precedenti ai profughi ucraini. Proviamo ad evidenziare i doppi standard dell’Occidente per accogliere solo i rifugiati di una certa identità, regione e razza nei loro paesi.

Normalmente i governi nazionali tutelano i diritti umani fondamentali dei loro cittadini. I rifugiati a questo proposito non hanno questo privilegio. Lottano per la protezione dei loro diritti umani fondamentali in assenza di uno stato nazionale. È interessante notare che nella recente crisi tra Ucraina e Russia, l’Occidente si è fatto avanti per proteggere e difendere i diritti dei rifugiati ucraini accogliendoli calorosamente. Sfortunatamente, ciò implica che solo un gruppo specifico di rifugiati di una certa identità e razza può beneficiare di questo tipo di protezione. Il loro modo di trattare con i rifugiati ucraini e con i rifugiati di altre razze sta ridefinendo il concetto di rifugiati.

I rapporti provenienti da Occidente rafforzano l’opinione socialista secondo cui non esistono moralità nell’ordine mondiale. Le definizioni di giusto o sbagliato non sono universali ma sono influenzate e socialmente costruite da potenti gruppi di interesse. Quali sono i diritti umani fondamentali? Chi è un rifugiato? La definizione occidentale sembra molto confusa al momento.

Se vediamo i resoconti dei media occidentali, dagli ultimi mesi sembra che i loro criteri per le vittime e l’accettazione dei rifugiati siano diversi per le diverse regioni e razze. Per loro, “le persone di razza, regione e religione specifica con occhi azzurri e capelli biondi” sono gli unici rifugiati accettabili.

Il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki a questo proposito ha affermato che accoglieranno centinaia di migliaia di profughi ucraini. Ironia della sorte, è lo stesso Paese che ha negato l’ingresso ai profughi siriani ai quali ha detto che il suo Paese non aveva abbastanza spazio per i profughi. I media hanno sostenuto queste politiche pregiudiziali xenofobe di alcuni Stati europei. Uno dei giornalisti della National Broadcasting Company (NBC) ha riferito che “Questi non sono rifugiati dalla Siria, questi vengono dall’Ucraina, sono cristiani, sono bianchi, ci assomigliano molto”. Viene da chiedersi, quali sono i nuovi attributi per l’accoglienza dei rifugiati? Essere bianco? Cristiano? Non dalla Siria e dall’Afghanistan?

Ci sono state altre segnalazioni riguardanti la discriminazione nei confronti di studenti stranieri e persone di altro colore per mano delle guardie ucraine. Queste persone di colore stavano cercando di fuggire da un borgo dell’Ucraina, zona di guerra. Sono stati fermati al confine e non hanno potuto entrare in Europa a differenza di altri ucraini. Uno degli uomini di colore mentre rilasciava un’intervista ai media ha detto: “Ci hanno persino detto che ti daremo pistole e combatterai per l’Ucraina”. È ironico che alle persone che non sono ucraine vengano fornite armi per combattere contro la Russia e che siano loro a non poter attraversare il confine come rifugiati. Forse dovrebbero combattere per l’Ucraina perché non sono bianchi e non hanno i capelli biondi, che è il criterio principale per salire su un treno e fuggire dall’Ucraina.

Quando i siriani e gli afgani hanno bisogno di rifugio, questi Paesi europei non hanno spazio per loro. Cercano di fermarli attraverso repressioni della polizia e proiettili di gomma. Un paio di anni fa, una cameraman ungherese ha preso a calci due migranti siriani, uno dei quali trasportava un bambino caduto mentre scappava dalla polizia vicino al confine serbo. Viene da chiedersi, perché questo razzismo sistematico esiste in Europa? Perché trattano questi rifugiati in modo così diverso? Sfortunatamente, i media e i leader occidentali hanno un modo molto xenofobo di guardare i rifugiati, la loro razza, il colore della loro pelle e il colore dei loro capelli e occhi. LOccidente, da un lato, mostra la sua immagine di paladino dei diritti umani ei suoi media si dichiarano privi di pregiudizi e liberali. D’altra parte, l’introduzione di tale dottrina razziale con la mentalità coloniale non mette in discussione solo i diritti universali dei rifugiati, ma anche i diritti umani.

Per concludere, si può sostenere che i Paesi europei sviluppati sono meno preoccupati per i diritti fondamentali dei rifugiati e più interessati all’aspetto razziale e fisico, ponendolo come criterio primario per l’accoglienza dei rifugiati. Negare l’ingresso ai rifugiati afgani, iracheni e siriani non è dovuto allo spazio e alla pessima situazione economica del Paese ospitante, ma è il risultato del loro pregiudizio e del loro palese razzismo. Se i rifugiati di colore vogliono rifugio in uno qualsiasi degli stati dell’Unione Europea, devono prima adattarsi alla nuova definizione e al nuovo criterio dell’ovest per quanto riguarda l’accettazione dei rifugiati che richiede loro di appartenere a una razza, colore della pelle e regione specifici. È un dilemma che il mondo e la maggior parte delle organizzazioni per i diritti umani in tutto il mondo tacciano su questa palese discriminazione contro i rifugiati. Il mondo deve andare avanti e scoraggiare questi pregiudizi razziali e i doppi standard. Deve difendere ciò che è giusto e trattare ogni singola vittima di conflitto che deve affrontare qualsiasi tipo di avversità con uguale rispetto, indipendentemente dalla religione, dalla pelle, dalla razza e dal colore. Questa è umanità e dovrebbe venire prima di ogni cosa.