Al termine della prima Conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina in Svizzera il 4 e 5 luglio, rappresentanti di 42 Paesi donatori e cinque organizzazioni internazionali hanno sottoscritto la Dichiarazione di Lugano. Questo documento ha individuato i sette Principi di Lugano per la ricostruzione dell’Ucraina.

Il terzo principio ha sottolineato l’importanza centrale della riforma del sistema giuridico. “Il processo di recupero deve essere trasparente e responsabile nei confronti del popolo ucraino. Lo stato di diritto deve essere rafforzato sistematicamente e la corruzione sradicata“, ha affermato.

Pochi sarebbero in disaccordo sul fatto che lo stato di diritto sia essenziale per la prosperità dell’Ucraina nel dopoguerra. Questa è stata a lungo l’opinione condivisa tra i riformatori ucraini e i partner internazionali del Paese. Tuttavia, i precedenti sforzi per attuare tali riforme sono falliti. Cosa è necessario per assicurarsi che la prossima volta sia diverso?

In genere è illegale rompere la finestra di qualcuno o sfondare la porta di qualcuno, ma c’è un’importante eccezione. I vigili del fuoco hanno l’autorità legale per rompere intenzionalmente finestre o porte che potrebbero essere necessarie in una situazione di crisi al fine di salvare vite umane e spegnere un incendio.

Il sistema legale ucraino è stato una situazione di crisi fumante sin dall’indipendenza. Quando arriverà il momento di iniziare la ricostruzione dell’Ucraina postbellica, l’Ucraina dovrà istituire un ‘vigile del fuoco legale’ che avrà l’autorità e le risorse per attuare il tipo di cambiamento radicale e riforma dell’intero sistema legale che sarà richiesto in al fine di migliorare significativamente lo stato di diritto dell’Ucraina e facilitare una ricostruzione fisica di successo, come è stato promesso alla Conferenza di Lugano. La reale possibilità di progressi verso l’adesione all’UE fornisce ulteriore motivazione aggiuntiva.

Nella maggior parte dei Paesi occidentali, i principi dello stato di diritto si sono sviluppati nel corso di secoli. Dati i tre decenni di indipendenza relativamente brevi dell’Ucraina, non dovrebbe sorprendere che gli sforzi per stabilire lo stato di diritto siano stati una sfida. Ciò è particolarmente vero dato che l’Ucraina è emersa dalle rovine dell’Unione Sovietica ed ha ereditato quello che era un sistema giuridico fondamentalmente degradato.

Gli sforzi di riforma legale dall’indipendenza hanno incontrato alcuni successi localizzati. La Procura ha subito una riforma parziale e non è più il mostro che era durante il primo periodo post-sovietico. Nuove leggi hanno modificato i poteri di polizia del governo, mentre alcune nuove istituzioni come NABU (l’Ufficio nazionale anticorruzione) sono state create con il sostegno occidentale. Sfortunatamente, alcuni sforzi di riforma stessi ora hanno bisogno di essere riformati.

La magistratura resta un pasticcio. L’insistenza dell’Occidente sull’indipendenza della magistratura non prevedeva che una tale maggiore indipendenza nel periodo post-sovietico avrebbe prodotto segmenti della magistratura che si sentivano felicemente indipendenti nel senso di essere completamente irresponsabili. Il risultato è stata una sfacciata corruzione giudiziaria. Nel frattempo, alcune agenzie coinvolte nelle forze dell’ordine come la SBU hanno evitato del tutto la revisione e la riforma.

I precedenti sforzi di riforma legale hanno dovuto affrontare vari ostacoli. Questi hanno incluso l’assenza di volontà politica insieme a numerosi ostacoli legali o istituzionali alla riforma.

Come potrebbe essere un ‘vigile del fuoco legale’ e quali potrebbero essere le sue autorità? Idealmente, dovrebbe essere composto da tre componenti: un Comitato Esecutivo; uno staff di supporto per il Comitato Esecutivo; e un Consiglio consultivo del Comitato Esecutivo composto da 10-15 avvocati ucraini con almeno 10 anni di esperienza in diverse aree di pratica. Questo Consiglio dovrebbe aiutare a identificare le principali barriere alla riforma e fungere da cassa di risonanza continua per tutte le modifiche e le riforme proposte formulate dal Comitato Esecutivo.

Il Comitato Esecutivo dovrebbe essere composto da almeno due rappresentanti di alto rango del ramo esecutivo, uno dell’Ufficio del Presidente e uno del Gabinetto dei Ministri, e due membri del Parlamento ucraino. Il resto del Comitato Esecutivo dovrebbe essere composto da un mix di persone con formazione ed esperienza rilevanti per questo progetto, alcuni provenienti da Paesi occidentali che hanno anche esperienza in Ucraina o in altri paesi post-sovietici e un insieme parallelo di ucraini con esperienza in professioni analoghe o agenzie.

Più specificamente, sarebbe prezioso avere tre giudici esperti provenienti dall’Occidente, due provenienti da Paesi con sistemi legali di common law anglo-americani e uno da un Paese con un sistema di civil law dell’UE, e due giudici ucraini, uno un giudice di tribunale e uno con esperienza in appello, Corte Suprema o Costituzionale.

Il Comitato Esecutivo, con l’aiuto del personale di supporto e del Consiglio consultivo, sarebbe incaricato di produrre un piano olistico di riforme che includesse bozze di proposte legislative parlamentari, proposte di norme e regolamenti amministrativi, proposte per una migliore educazione giuridica e proposte per creare, riorganizzazione o smantellamento di unità all’interno di ministeri, agenzie o altre strutture istituzionali.

Gli obiettivi operativi del progetto includerebbero la riduzione significativa della corruzione, l’aumento dell’efficacia complessiva del sistema legale ed evitare conseguenze dannose non intenzionali che si verificano quando le modifiche proposte non sono ben ponderate.

L’intero progetto dovrebbe essere finanziato da un consorzio di paesi e organizzazioni internazionali che investiranno nella ricostruzione dell’Ucraina. Il lasso di tempo sarebbe di tre anni con un anno aggiuntivo se necessario per completare una parte del progetto. Per avere un senso, il progetto richiederebbe in linea di principio un impegno specifico e pubblico da parte sia del potere esecutivo che legislativo del governo ucraino ad adottare le riforme proposte e generate dal Comitato Esecutivo.

Il finanziamento di anno in anno del progetto da parte dei sostenitori occidentali dovrebbe essere subordinato al fatto che il governo ucraino rispetti la sua parte del patto. Questo tipo di innovazione sistemica è l’unico modo per trasformare radicalmente il sistema giuridico dell’Ucraina e fornire al Paese le basi dello stato di diritto di cui ha bisogno per costruire un futuro migliore.

