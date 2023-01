Ricostruire l’Ucraina nel modo giusto

Non è troppo presto per iniziare a discutere della ricostruzione dell’Ucraina. In effetti, attualmente circolano varie proposte, comprese le stime relative all’entità del progetto complessivo di ricostruzione. Inoltre, è già chiaro che portare a termine questo processo si rivelerà fondamentale per il futuro della sicurezza sia ucraina che europea. Oltre a finanziare la ricostruzione, la comunità internazionale deve anche garantire che il processo rafforzi effettivamente l’Ucraina rivitalizzando la sua vitalità sia democratica che economica.

La natura esistenziale della guerra in corso e la prevista portata a lungo termine della sfida della ricostruzione postbellica fanno sì che lo Stato ucraino possa godere di ampi poteri normativi per un periodo prolungato. In effetti, Kiev avrebbe già invocato le leggi in tempo di guerra per nazionalizzare una serie di aziende strategicamente importanti tra cui il produttore di motori Motor Sich, le società energetiche Ukrnafta e Ukrtatnafta, il produttore di veicoli AvtoKrAZ e il produttore di trasformatori Zaporizhtransformator. Ciò sta alimentando la speculazione tanto che presto potremmo assistere a ulteriori passi verso la nazionalizzazione all’ingrosso almeno dei vertici dell’economia ucraina.

Certo, le recenti nazionalizzazioni dell’Ucraina possono essere giustificate dalle circostanze eccezionali create dall’invasione russa in corso. Allo stesso tempo, è anche vero che le politiche anti-oligarche adottate dalle autorità ucraine prima della guerra erano incoerenti, nonostante le affermazioni del presidente Zelenskyy secondo cui la de-oligarchizzazione è una delle principali priorità nazionali.

Non c’è dubbio che le nazionalizzazioni in tempo di guerra minano il potere politico degli oligarchi mentre aumentano quello dello stato. Si potrebbe quindi sostenere che tali acquisizioni hanno uno scopo democratico oltre che militare. Ma se l’Ucraina vuole rafforzare la sua democrazia e prepararsi all’adesione all’UE, potrebbe essere meglio evitare la proprietà dei fornitori di energia e delle aziende chiave nei settori della difesa, delle telecomunicazioni e dei media.

In questo contesto, è importante che le nazionalizzazioni in tempo di guerra avvengano come ultima risorsa quando tutti gli altri mezzi legali si dimostrano inefficaci. Qualsiasi nazionalizzazione che abbia luogo deve essere trasparente. Il mancato rispetto di tali condizioni potrebbe costare caro all’Ucraina, non da ultimo per quanto riguarda la distribuzione dei fondi per la ripresa, che probabilmente verranno rilasciati solo a condizione che Kiev rispetti i severi impegni sullo stato di diritto.

Ci sono anche questioni pratiche da considerare. È fondamentale che eventuali nazionalizzazioni non eccedano la capacità dello Stato di gestire efficacemente le società mirate sia in tempo di guerra che di pace. È vero che molte, se non la maggior parte, delle società energetiche europee sono di proprietà o gestite dallo Stato. Tuttavia, se lo stato ucraino non è in grado di governare efficacemente e gestire queste aziende in modo completo e imparziale perché l’economia è in rovina a causa della distruzione arbitraria inflitta dalla Russia, allora l’Ucraina corre il rischio di ricadere nel dominio oligarchico.

Poiché i diritti di proprietà sicuri sono un pilastro essenziale sia della democrazia che di una vera economia di mercato, l’Ucraina deve dare la priorità alla salvaguardia di questi diritti fondamentali. Inoltre, potrebbe essere necessario molto tempo per ripristinare la capacità dello Stato al punto da poter gestire efficacemente questo tipo di grandi imprese.

Guardando al futuro, potrebbe essere più saggio incoraggiare forme di proprietà private e miste pubblico-privato all’interno dei confini di uno stato e di una legislatura fortemente regolatori. Questo approccio potrebbe contribuire a consolidare la governance democratica e lo stato di diritto nell’Ucraina del dopoguerra. Insieme al graduale rispetto da parte dell’Ucraina dei requisiti di adesione all’UE, un simile approccio attirerebbe probabilmente molti più investimenti stranieri e contribuirebbe a generare una crescita economica più rapida.

Al momento, la tentazione di nazionalizzare settori chiave dell’economia è comprensibilmente grande. Ma le autorità di Kiev dovrebbero anche ricordare che una volta che la guerra sarà finita e l’enorme compito della ricostruzione prenderà piede, il rispetto delle condizioni di adesione all’UE diventerà altrettanto urgente. In questa luce, la nazionalizzazione di settori chiave dell’economia ucraina potrebbe riportare il paese a un ruolo minore ma ancora eccessivamente eccessivo dello Stato nell’economia. Potrebbe anche fornire opportunità per la penetrazione oligarchica dello stato e una rinascita del capitalismo clientelare.

Con la continua esistenza del paese ancora fortemente minacciata, i leader ucraini sono attualmente concentrati sull’assicurare la sopravvivenza nazionale e vincere la guerra. Tuttavia, è anche fondamentale gettare le basi per un periodo di ripresa del dopoguerra che potrebbe comportare investimenti internazionali per migliaia di miliardi di dollari. Ciò richiede un approccio deliberato alle questioni della nazionalizzazione e il giusto equilibrio tra proprietà pubblica e privata nei settori critici.

È fondamentale che le decisioni che daranno forma alla rinascita dell’Ucraina nel dopoguerra non siano basate su motivi politici puramente di parte. Devono invece tener conto della necessità di consolidare la governance democratica e di creare le giuste condizioni per una fiorente economia di mercato basata sullo stato di diritto e sulla sicurezza dei diritti di proprietà. Ciò rinvigorirà l’economia ucraina e rafforzerà la sicurezza del paese, promuovendo al contempo il processo postbellico di integrazione europea.

