Ricostruire il ruolo della Cina nella sicurezza regionale asiatica

Oggi la possibilità di consolidare un’architettura regionale inclusiva per una sicurezza globale nell’Asia del Pacifico è diventata quasi inconcepibile. Questo perché la tensione Cina-USA in corso sembra aver escluso tale opzione.

Gli Stati Uniti sono stati impegnati a consolidare le loro vecchie alleanze militari ea metterne insieme di nuove nella regione per competere e contenere la Cina. La Cina ha reagito rafforzando i suoi legami con la Russia anche dopo lo scoppio della guerra Russia-Ucraina e dicendo ai suoi vicini di stare alla larga dai conflitti Cina-USA.

Di conseguenza, invece di un’architettura di sicurezza inclusiva a livello regionale, la regione dell’Asia del Pacifico si è ritrovata con una serie di accordi di sicurezza sempre più frammentati, conflittuali e soggetti a crisi.

Due serie di fattori competono nel dare forma a questo sviluppo. Il primo include manovre di politica interna, paure eccessive e compulsioni identitarie. Stanno esacerbando le tensioni tra Cina e Stati Uniti, aumentando il deficit della cooperazione in materia di sicurezza a livello regionale. Il secondo include interessi nazionali, interessi nell’ordine regionale e il costo proibitivo di uno scontro a tutto campo tra Cina e America. Chiedono una gestione pragmatica delle relazioni tra i due paesi e una cooperazione in cui interessi e interessi condivisi si sovrappongono. Resta da vedere quale di questi due gruppi di forze prevarrà.

Gli Stati Uniti non si fidano di nessun accordo di sicurezza su cui non hanno il controllo assoluto, specialmente uno che si ritiene possa potenzialmente indebolire o sostituire le loro attuali alleanze militari nella regione. In parte a causa di ciò, gli sforzi successivi dalla fine della Guerra Fredda per promuovere un’architettura di sicurezza a livello regionale, come l’Asian Regional Forum (ARF), il Vertice dell’Asia orientale (EAS) e l’idea della Comunità dell’Asia del Pacifico, non sono ancora avuto successo.

Fino a poco tempo, sebbene la Cina fosse a disagio con le alleanze militari guidate dagli Stati Uniti, non le ha sfidate, purché non abbiano preso di mira la Cina. La Cina ha persino riconosciuto alcuni ruoli utili che queste alleanze hanno svolto. Da parte loro, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno anche compiuto sforzi per alleviare le preoccupazioni della Cina, ad esempio dichiarando che la Cina non è l’obiettivo delle alleanze e invitando la Cina a partecipare all’annuale Esercitazione sull’Orlo del Pacifico. Ma negli ultimi anni la situazione è cambiata drasticamente.

In quanto parte interessata dell’ordine internazionale esistente, la Cina ha tutte le ragioni per difendere quell’ordine. Poiché le dimensioni e le capacità economiche della Cina sono cresciute, sempre più la Cina può proteggere i suoi interessi solo aiutando a mantenere questo ordine, ad esempio fornendo beni pubblici, invece di fare un “giro libero”. La Cina ha cercato di svolgere un ruolo positivo nei meccanismi di sicurezza regionale come l’ARF e l’EAS. La Cina ritiene che la regione abbia un disperato bisogno di un meccanismo di sicurezza inclusivo a livello regionale. Nonostante quelli che sono visti come gli sforzi degli Stati Uniti per contenere la Cina, la Cina non ha cambiato la sua posizione su questo finora.

È nell’interesse di tutti i paesi assicurarsi che la Cina aderisca a questa posizione. Ma nessuno dovrebbe darlo per scontato. Il motivo è semplice. La Cina ha aderito a questa posizione in gran parte perché è una parte interessata della cooperazione in materia di sicurezza regionale. Se gli attuali sforzi statunitensi per contenere la Cina avessero successo e lo status quo sulla questione taiwanese cambiasse, la Cina perderebbe la sua partecipazione al sistema e la sua logica per sostenere la cooperazione regionale in materia di sicurezza. È probabile che la politica cinese sulla cooperazione in materia di sicurezza regionale si muova in una direzione che nessuno vorrebbe vedere.

Ironia della sorte, le azioni degli Stati Uniti e di alcuni dei suoi alleati nella regione hanno l’effetto di diminuire la partecipazione della Cina alla cooperazione regionale per la sicurezza. Un esempio è l’approvazione delle attività indipendentiste di Taiwan. Taiwan è rimasta la questione più delicata nella politica cinese perché è stata restituita alla Cina alla fine della seconda guerra mondiale e non ha mai lasciato la Cina in senso di sovranità. La Cina considera Taiwan come il suo interesse principale. Se l’ordine internazionale non può aiutare a proteggere la sovranità cinese su Taiwan, la maggior parte dei cinesi non troverebbe alcun motivo per cui la Cina si preoccupi di quell’ordine.

Il tipo di ruolo che la Cina svolgerà nella cooperazione in materia di sicurezza regionale, quindi, non dipende solo dalla Cina. Dipende anche in modo cruciale dagli Stati Uniti e dai suoi alleati. Il modo in cui la Cina affronta la cooperazione per la sicurezza regionale dipende non solo dalle azioni della Cina, ma anche da come gli Stati Uniti e i loro alleati affrontano le legittime preoccupazioni della Cina in materia di sicurezza.

Ciò non significa che ciò che la Cina dice e non importa. Lo fa. La Cina deve cercare di spiegare le sue posizioni e rassicurare gli altri sulle sue intenzioni strategiche. La Cina dovrebbe anche fare di più per dimostrare cosa significa in termini politici con la sua dedizione alla “costruzione di una comunità di futuri condivisi “. In particolare per quanto riguarda la cooperazione in materia di sicurezza regionale, la Cina può fare di più per convincere altri attori regionali che una Cina più forte è un vantaggio, non una responsabilità o una minaccia.

Il ruolo della Cina nella sicurezza regionale sta affrontando un momento critico di ricostruzione. È nell’interesse di tutti nella regione assicurarsi che le poste in gioco della Cina per la pace, la stabilità e la prosperità regionali siano rispettate e protette, così come quelle degli Stati Uniti e dei loro alleati, in modo che la Cina e gli Stati Uniti abbiano entrambi un buona ragione per svolgere un ruolo responsabile nella cooperazione in materia di sicurezza regionale.