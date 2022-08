L’hanno definita in vari modi, ‘La regina o la Signora delle nevi’, ‘La tigre di Aspen’, ‘Il topolino dell’Abetone’, immagine affettuosa che forse più le si attaglia, dato il suo fisico minuto. Parliamo di Celina Seghi, la pioniera dello sci italiano che ci ha lasciato fisicamente la notte del 27 luglio scorso, alla straordinaria età di 102 anni. Celina infatti era nata il 6 marzo del 1920, anche se registrata all’anagrafe l’8 marzo. Allora, ricordava, l’Abetone non era comune ma una frazione di Cutigliano, nella montagna pistoiese. E Quel giorno veniva già una copiosa nevicata e suo padre non se la sentì di andare a registrarne la nascita nel Comune di appartenenza. Ma Celina è un nome piuttosto inconsueto. Il motivo di quella scelta l’ha spiegato lei stessa: sua madre era molto religiosa e leggendo un libro su Teresa di Lisieux, scoprì che la sorella della santa si chiamava Celina. Un tipo piuttosto allegro e frizzante…Il suo babbo non voleva una figlia con quel nome, e lo evitò per le sorelle nate prima di lei, ma la mamma nel suo caso si impuntò. Era l’ultima arrivata di una cucciolata di nove figli, maschi e femmine, e la madre non poteva perdere l’occasione di chiamarla così. E da allora è Celina e tale resterà per sempre.

A questo aneddoto potremmo aggiungere una curiosità: Teresa di Lisieux era anche la santa preferita da Gino Bartali, l’altro grande toscano entrato nella leggenda, della quale portava sempre con sé l’immagine. Celina era una predestinata. Un folletto talentuoso e ribelle, nato con gli sci ai piedi, come molti ragazzini delle zone sciistiche, che su richiesta materna, dovette sostituire le gonnelline con i pantaloni, per non attirare sguardi curiosi. Quella ragazzina vispa e coccolata in famiglia, cominciò a vincere le gare a 10 anni. Ad appena 14 anni, conquistò il bronzo nello slalom speciale nel campionato italiano. Ma l’anno della sua esplosione fu il 1937 quando, sempre ai campionati italiani, vinse l’oro in tre specialita’: discesa libera, slalom speciale e combinata. Lo sci che si praticava allora era duro, anzi durissimo. Gli impianti di risalita ancora non esistevano e gli atleti si caricavano i pesanti sci di legno in spalla (tutt’altro carico rispetto a quelli in fibra leggera di oggi!) e scalino scalino risalivano in cima alla pista, da cui poi si lanciavano giù per la discesa. Dove Celina volava e ancheggiava leggera e agile con eleganza indossando un civettuolo foulard. Certo, imparare a destreggiarsi sulle strette piste dell’Abetone, fra pini e dossi, piuttosto che sui paginoni delle Alpi, è un’impresa, che però abitua alle insidie e alle difficoltà. Ma lei, volontà di ferro, grinta e gambe fortissime, oltre a un innato talento, superava ogni difficoltà lungo quelle spericolate discese. Dovette arrendersi solo di fronte a quelle della guerra ( “altro che piste, dalle bombe dovevamo salvare la pelle”!) che le hanno rubato anni preziosi della sua carriera.

E tuttavia, nel 41, vinse anche un oro nello slalom speciale e un argento nella combinata ai Mondiali che si disputarono a Cortina d’Ampezzo, dove Celina stupì il mondo conquistando la medaglia d’oro nello slalom speciale davanti alle tedesche Christl Cranz ed Anneliese Schuh-Proxauf. La manifestazione non fu omologata dalla Federazione perche‘ a quell’edizione non parteciparono molte delle nazioni in guerra contro l’Italia. L’ultima medaglia, ancora ai campionati italiani, Celina Seghi la vinse nel 1954 nello slalom gigante tra cui quella di bronzo ai Mondiali di Aspen nel 1950 nello slalom speciale. In ventidue anni di carriera agonistica ha conquistato 37 medaglie: 25 oro, 7 argento e 5 bronzo. Gareggiò fino alla vigilia dei VII Giochi olimpici invernali di Cortina d’Ampezzo (1956). Terminata la carriera agonistica divenne maestra di sci, si sposò e continuò a sciare fino a tarda età sulle piste di Abetone. La ricordiamo spesso apripista nelle competizioni più importanti. Celina, ha praticato l’agonismo dal 1934 al 1956 riportando un numero straordinario di successi: la prima – si è detto – a 14 anni e l’ultima vent’anni dopo. Ha portato a casa 25 titoli iridati, in tutte le specialità; di lei lo sci club Abetone ricorda: “quel ’K’ di diamanti, unica italiana ad ottenerlo e comunque tra pochissimi atleti al mondo che l’ha fatta iscrivere nell’albo d’oro del Kandahar. E’ senz’altro lei, la ’first lady’ dello sci azzurro“. Quanto al segreto della longevita’ lo spiegava cosi’: “a letto presto, mangiare con moderazione permettendosi ogni tanto un pezzo di cioccolata e mai farsi mancare la passeggiata quotidiana“. “E anche un po’ di ginnastica”, aggiunge Mara Corfini, l’amica pittrice, con la quale trascorreva giornate intere a Pistoia o al mare, dove Celina era solita affittare un appartamento nella Città Giardino di Viareggio. “Insieme andavamo spesso a fare la spesa” – aggiunge – “o belle passeggiate sul lungomare. E parlavamo molto. Vedova e senza figli, Celina adorava i nipoti. Amava suonare la fisarmonica e si dedicava ad opere di solidarietà, tanto da ricevere ‘Il Premio nazionale cultura della solidarietà’”.

“Non si stancava mai di parlare con i bambini” – ricorda Franco Giachini, Presidente del Pinocchio sugli sci- “che partecipavano alla più importante manifestazione dedicata ai ragazzi, di cui lei era madrina. “Ora però faremo come nel calcio, ritireremo la sua maglia….ovvero non ci sarà una madrina della manifestazione”. Ai suoi funerali, nella Cattedrale di Pistoia, presenti i rappresentanti e cittadini della comunità Pistoia (dove abitava) e Abetone, sulla bara un paio di rudimentali scii di legno sui quali Celina ha conquistato il mondo. Ma i trofei e i ricordi dei suoi tanti successi, che affollavano la sua casa di Pistoia, li aveva destinati al Museo dello scii. Desiderava vederne la nascita ancora in vita, dice Mara.

E ne fu tanto felice vedere il Museo con dentro i suoi ricordi i suoi tanti trofei, insieme a quelli del mitico Zeno Colò, anch’egli abetonese e suo grande amico e coetaneo ( nato nel ’20 anche lui), il taglialegna che riuscì a conquistare 3 titoli ( due ori e un argento) ai mondiali di Aspen in Colorado ( la discesa libera era la sua grande specialità), e un oro ai Giochi Olimpici del ’56 ad Oslo. Nell’immaginario collettivo i due sono spesso appaiati, ora lo saranno per sempre lassù, sulle piste del cielo e nel Museo dello sci, inaugurato in occasione del Centenario di Celina, nella piazza in cima all’Abetone, non distante dalla piramide e dall’hotel nel quale Celina era solita salire soggiornare durante la stagione sciistica o in occasione del Pinocchio sugli scii, la manifestazione più importante della stagione sciistica, alla quale ha partecipato spesso anche Alberto Tomba, grande estimatore della Regina delle nevi. Sia Tomba che Thoeni hanno avuto parole d’ammirazione di entusiasmo per Celina…… Gustav Thoeni, leggenda vivente dello sci alpino mondiale, ricorda così Celina: “Ci siamo incontrati diverse volte, lei veniva a vedere le mie gare ma ricordo con particolare piacere quella volta che ad una gara di Coppa Europa all’Abetone fece l’apripista, aveva già oltre 80 anni“.

Giampiero Danti, già Sindaco dell’Abetone, che di Celina è amico da sempre, ne tratteggia il carattere di atleta: “Celina ha sempre sciato come in gara, dando il massimo, non ha mai voluto nessuno davanti. Fino a che è venuta a sciare lo abbiamo fatto insieme, la sua è sempre stata una sciata ad alta velocità, riusciva a condurre gli sci in modo tradizionale ma con piglio agonistico. Insomma non voleva nessuno davanti e alla fine nemmeno dietro, ma la storia Celina l’ha scritta a caratteri indelebili“. Noi vogliamo ricordare la Celina Seghi che si presentava con foulard rossetto e un gran sorriso al cancelletto di partenza lanciandosi poi già col suo stile inconfondibile. Ciao Celina!