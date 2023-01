Ricordando Mariangela Melato, icona della scena e ‘anti-diva’

L’11 gennaio del 2013, il mondo del cinema del teatro e non solo, piangeva la scomparsa di Mariangela Melato. L’attrice, un icona del nostro immaginario collettivo, aveva 71 anni. E, a 10 anni di distanza da quella grande perdita, tutto il mondo dello spettacolo italiano, teatrale e cinematografico, la ricorda con affetto sottolineando le sue doti di attrice certo, ma anche il modo con cui ha vissuto la sua vita e la professione, con sincerità e passione umana e civile, rifiutando atteggiamenti divistici, affrontando la malattia e la difficoltà della vita con coraggio, vivendo pienamente le sue passioni, i suoi affetti.

I media hanno ripercorso in questi giorni le tappe della sua vita: da quando, giovanissima studiava pittura all’Accademia di Brera e si pagava i corsi di recitazione disegnando manifesti e lavorando come vetrinista alla Rinascente, fino all’approdo in teatro e, successivamente, nel cinema. “L’unica cosa certa, su cui non ho mai avuto dubbi, è che ho sempre voluto fare l’attrice. L’ho voluto con tutte le mie forze fin da bambina, da ragazza, vincendo le resistenze dei miei”. Nelle interviste con l’attrice che ci sono state riproposte in questi giorni, quello di fare l’attrice era l’obbiettivo della sua vita, che ha raggiunto con sacrifici, certo ma anche grazie al suo talento ed al suo costante impegno. Nel suo percorso di vita e professionale troviamo i primi corsi di recitazione con Esperia Sperani poi, nel ’60, non ancora ventenne (era nata nel ’41 a Milano, padre vigile urbano, madre con atelier sartoriale, un fratello e una sorella), il debutto come attrice in Binario cieco di Carlo Terron, con la compagnia del Teatro Stabile di Bolzano. Da allora è stata un’ascesa costante prima con Dario Fo (in ‘Settimo ruba un po’ meno’ e ‘La colpa è sempre del Diavolo’) poi con Luchino Visconti (‘La monaca di Monza’), successivamente con Luca Ronconi (‘Orlando furioso’) e nella commedia musicale di Garinei e Giovannini (‘Alleluja brava gente’), dando prova della sua grande duttilità artistica e recitativa. Che troverà ulteriore conferma nel cinema, nel quale fa il suo ingresso nel decennio successivo: gli anni ’70. Anni che segnarono la sua ‘esplosione’ artistica quale protagonista di film di grande impatto popolare, ormai un cult della cinematografia italiana, come le pellicole basate sul grottesco della grande, ironica e indimenticabile Lina Wertmuller come ‘Mimì metallurgico ferito nell’onore’, film d’amore e d’anarchia e il più celebrato ‘Travolti da un insolito destino nell’azzurro mare d’agosto’, che la videro in coppia con Giancarlo Giannini.

Prima, sempre in quegli anni, c’era stato l’esordio nel film ‘Thomas’ e ‘Gli indemoniati’ di Pupi Avati, e ‘Basta guardarla’ di Luciano Salce, e nel capolavoro di Elio Petri, ‘La classe operaia va in Paradiso’, ove recita a fianco di Gian Maria Volontè. E’ in quel periodo che riceve la maggior parte dei suoi premi cinematografici, fra cui quattro David Donatello, quale migliore attrice e cinque nastri d’argento, sempre come migliore attrice, oltre a due Globi d’oro e, in ambito teatrale, due Premi Ubu (2002 e 2011) e due Premi Eleonora Duse. Pur alternando cinema e teatro ( oltre a qualche fiction tv) è soprattutto al teatro che ha dedicato l’ultima parte della sua carriera. Se queste sono state le tappe fondamentali del suo percorso artistico e professionale che l’hanno portata ad essere riconosciuta come una delle migliori attrici della storia teatrale e della cinematografia italiana, l’attenzione dei media e del grande pubblico, si è rivolta anche alla vita privata, ai suoi amori e alle sue passioni personali e alle sue battaglie civili ( noto è il suo rapporto con Emma Bonino e le sue battaglie per i diritti umani). E chi meglio di Renzo Arbore, con il quale visse una travolgente storia d’amore, poteva tracciare un profilo umano della donna con cui ha condiviso parte fondamentale della sua vita ? E come l’ha ricordata, proprio in questi giorni, Arbore? Come il suo grande amore, un amore nato negli anni ’70, interrotto e ricominciato nel 2007 fino alla morte di lei ( 2013). “Adoro ricordare Mariangela – ha scritto – il suo talento straordinario, la sua grazia, la sua unicità. Certo gli anniversari portano con sé rimpianti e tante riflessioni. Sono felice però che venga ricordata , anzi bisognerebbe farlo di più. “ Arbore aggiunge ricordi personali, il primo incontro, l’amore “indimenticabile, fortissimo, rispettoso, molto sorridente”, la sua trasformazione in grande amicizia, la fine della storia, che non finisce mica per davvero, Una storia non immaginabile, molto anomala la nostra. ci ha sempre tenuti legati un filo. Lei stessa, in una intervista con Marzullo, riproposta da Rai uno, confermava l’unicità del loro rapporto, il suo modo di vivere l’amore, la scelta di una vita da single ma con tante e importanti amicizie, il rifiuto della maternità che non significava per lei venir meno del senso materno, il suo voler essere una donna libera, il suo impegno civile, la sua paura d’invecchiare mentalmente, il suo coraggio di accettare le sfide più difficili, come quando decise di tornare in scena non appena la malattia glielo ha consentito, la sua forza nel dare “lezioni di stile e di coraggio”, quale appare dal libro autobiografico in cui si racconta a Silvana Zanovello, e ove ripercorre la sua vita come in un romanzo, riportando i sentimenti, gli amori, le speranze, l’impegno, il rigore, le vicende inedite, vissute in quarant’anni di teatro, cinema e televisione, arricchiti dalle testimonianze dei suoi colleghi e dei suoi registi: Luca Ronconi, il maestro. E poi ancora Marco Sciaccaluga, Lina Wertmuller, Elio De Capitani, Filippo Crivelli, Giancarlo Sepe. Dai furori del bar Giamaica alle prove “impossibili” , una biografia appassionante in cui Mariangela Melato racconta la scelta di una vita vagabonda, i piccoli segreti, le speranze, gli amori professionali e personali, i conflitti sulla scena, la prova “impossibile” di Un tram che si chiama desiderio e quella scomoda di Tango barbaro di Copi, in cui la “scandalosa Melato”, metà uomo e metà donna, parla a ruota libera indossando una barba e calze a rete. La Rai dedicherà il giusto spazio al ricordo dell’ attrice, mentre vari teatri la ricordano con eventi speciali, come il teatro Nazionale di Genova che espone i manifesti degli spettacoli che l’hanno vista indimenticata protagonista; al Teatro Duse sarà allestito uno spazio dedicato con costumi di scena e foto, la Fondazione Campania festival aveva già istituito il Premio Mariangela Melato per il Teatro. L’ultima sua apparizione pubblica avvenne al Quirinale nel 2011 quando si recò a ritirare il premio, come miglior attrice protagonista dello spettacolo Nora alla prova, regia di Ronconi”. Molte le iniziative in ricordo di questa grande attrice secondo la quale “In palcoscenico, sullo schermo bisogna fingere, ma bisogna farlo con passione e verità”. Questo il messaggio che ci lascia questa donna cui Arbore attribuisce una sua nobiltà popolare, ma purissima, dovuta alla fatica che aveva fatto per diventare Mariangela Melato, una grande capacità di assorbire gli eventi della vita sua e degli altri. E una grande attenzione, un grande rispetto”.