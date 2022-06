La domanda per l’Arabia Saudita e il Pakistan non è se uno dei due Paesi riconoscerà Israele, ma quando e chi partirà per primo.

Negli ultimi due anni, si credeva che l’Arabia Saudita volesse uno stato musulmano in Asia, sede dei tre paesi a maggioranza musulmana più popolosi del mondo, per riconoscere prima Israele. Il riconoscimento asiatico darebbe al regno, patria delle due città più sante dell’Islam, La Mecca e Medina, una gradita foglia di fico.

I numeri, espressi dalla dimensione della popolazione, erano una delle ragioni. Rispetto ai 35 milioni di abitanti dell’Arabia Saudita, il Pakistan ha una popolazione di 221 milioni, l’Indonesia 274 milioni e il Bangladesh 165 milioni.

Questo è stato uno dei motivi per cui l’Arabia Saudita ha preferito uno stato asiatico per prendere l’iniziativa al seguito di Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Marocco e Sudan, che hanno riconosciuto Israele in meno di due anni.

Probabilmente più importante era l’aspettativa che la potenziale protesta di massa contro un movimento verso Israele avrebbe avuto maggiori probabilità di scoppiare in Asia, dove il margine per esprimere il dissenso è maggiore che in gran parte del Medio Oriente. Tali proteste, si pensava, avrebbero distratto l’attenzione dal Custode delle Città Sante che avrebbe intrapreso passi simili.

L’Arabia Saudita ha segnalato da tempo che vorrebbe formalizzare le sue relazioni informali in espansione con Israele, ma ha bisogno di una copertura per farlo. Il regno lo ha sottolineato nelle ultime settimane mentre cercava l’acquiescenza israeliana nel trasferimento da parte dell’Egitto all’Arabia Saudita della sovranità su due isole in cima al Mar Rosso e si preparava per una possibile visita del presidente degli Stati Uniti Joe Biden.

La visita è progettata per migliorare le relazioni tese da quando Biden è entrato in carica per i dubbi sauditi sugli impegni di sicurezza degli Stati Uniti, gli Stati Uniti richiedono che il regno aumenti la produzione di petrolio nel tentativo di ridurre i prezzi e limitare le esportazioni di energia russe, l’acquisizione saudita di missili cinesi e l’uccisione nel 2018 del giornalista Jamal Khashoggi.

Prima di una visita, l’Arabia Saudita non ha respinto una proposta statunitense per un sistema regionale di difesa aerea mediorientale che includa il Regno e Israele.

Mujtahid, un tweeter anonimo che ha ripetutamente fornito informazioni sul funzionamento segreto della Casa di Saud negli ultimi anni, ha riferito che l’Arabia Saudita e Israele avevano creato una “stanza della situazione” al 14° piano di un edificio per uffici di Istanbul per promuovere l’istituzione di relazioni diplomatiche. Ha detto che lo stretto collaboratore del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, Saud al-Qahtani, era a capo della parte saudita.

Nonostante le speculazioni dilaganti, è improbabile che Bin Salman veda la visita del signor Biden come una pietra miliare per il riconoscimento di Israele. Più probabilmente, continuerà a insistere su una foglia di fico sotto forma di progressi nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese o di un importante stato asiatico a maggioranza musulmana che verrà dopo.

Gran parte dell’attenzione si è concentrata nei quasi due anni trascorsi da quando il quartetto guidato dagli Emirati Arabi Uniti ha stretto relazioni con Israele si è concentrato sull’Indonesia. Non solo perché l’Indonesia è lo stato a maggioranza musulmana più popoloso del mondo e la sua principale democrazia musulmana, ma anche perché ospita il movimento della società civile musulmana di massa più moderato del mondo, Nahdlatul Ulama.

I capi di Nahdlatul Ulama hanno visitato Israele e incontrato più volte i leader israeliani negli ultimi due decenni, anche se Indonesia e Israele non hanno relazioni diplomatiche. Il movimento ha anche stretti legami con vari gruppi ebraici americani.

Allo stesso modo, l’assenza di relazioni formali tra Israele e Indonesia non ha impedito a diplomatici, studiosi e giornalisti israeliani di mantenere i contatti con le controparti indonesiane e di recarsi nella nazione dell’arcipelago o ai pellegrini indonesiani di visitare lo stato ebraico. Tuttavia, l’Indonesia ha respinto sia le richieste dell’amministrazione Trump che quella dell’amministrazione Biden di procedere verso il riconoscimento.

Il rifiuto dell’Indonesia potrebbe non sorprendere. Tuttavia, i suggerimenti che il Pakistan, nonostante i suoi stretti legami con l’Arabia Saudita, possa concludere un accordo con Israele escono dal campo sinistro. L’ultraconservatorismo religioso è intessuto nel tessuto della società e almeno in alcune istituzioni statali. Inoltre, l’antisemitismo dilaga in Pakistan.

Tuttavia, una recente visita in Israele di una delegazione di attivisti pakistani che cerca di promuovere i contatti interpersonali ha suscitato rabbia e dibattito in Pakistan. Il gruppo, che ha incontrato il presidente israeliano Isaac Herzog, comprendeva pakistani americani e britannici, l’importante giornalista pakistano Ahmed Quraishi e Fischel BenKhald, un ebreo pakistano.

“Senza almeno una spinta aperta da parte di ambienti potenti, nessun giornalista pachistano potrebbe fare questo viaggio pubblico in Israele e tornare in sicurezza, riflettendo come si sono evoluti gli atteggiamenti relativi a Israele nell’unica potenza nucleare musulmana del mondo”, ha affermato il giornalista pakistano con sede a Londra Hamza Azhar Salame.

Ciò non ha impedito alla televisione di stato pakistana di licenziare Quraishi.

“La buona notizia è che oggi abbiamo il primo, solido e ricco dibattito a livello nazionale in Pakistan sull’instaurazione di legami diplomatici con Israele. Questo è un abbraccio”, ha detto Quraishi.

Molti pakistani, guidati dal deposto primo ministro Imran Khan, hanno visto la visita in Israele come parte di uno sforzo del potente esercito pakistano per stringere legami più stretti con lo stato ebraico, una mossa che sembra aver preso in considerazione Khan quando era in carica.

Il suo aiutante, Zulfi Bukhari, avrebbe visitato Israele per un incontro con l’allora capo del Mossad, Yossi Cohen. Bukhari ha negato di viaggiare in Israele.

La visita degli attivisti pakistani è arrivata due anni dopo che due accademici pakistani avevano pubblicato un editoriale sul quotidiano israeliano Haaretz per la cooperazione israelo-pakistana nella risoluzione dello stress idrico dello stato dell’Asia meridionale e nel miglioramento del suo settore agricolo.

Allo stesso modo, l’analista politico pachistano Saad Hafiz ha recentemente affermato che il riconoscimento di Israele da parte del Pakistan gli farebbe guadagnare il sostegno dell’amministrazione Biden e della lobby israeliana a Washington per il continuo aiuto del Fondo monetario internazionale (FMI) per l’economia malconcia del suo Paese. Hafiz ha anche ribadito che il Pakistan potrebbe trarre vantaggio dalla tecnologia israeliana di conservazione dell’acqua.

“La leadership degli Stati Uniti, il Congresso e la potente lobby pro-Israele potrebbero sostenere la ripresa dell’assistenza finanziaria al Pakistan come incentivo se accetta di normalizzare i legami con Israele”, ha affermato Saad.

I pakistani e gli israeliani hanno legami in altri modi. Ad esempio, molti pakistani offrono i loro servizi su Fiverr, un mercato israeliano per professionisti freelance.

I gradi di cooperazione saudita con Israele e i pakistani contrastavano nettamente con la legislazione approvata nelle ultime due settimane dal parlamento iracheno che criminalizzava i contatti con Israele e dal governo Houthi nello Yemen che vietava i contatti non solo con Israele ma anche con gli ebrei.

È improbabile che il Pakistan segua l’Iraq o gli Houthi. Anche così, “è improbabile che la fragile coalizione di governo pakistana abbia la credibilità e il tempo per prendere la decisione politicamente rischiosa di aprire il dialogo con Israele, specialmente con (Imran) Khan alle calcagna”, ha affermato Saad. “Tuttavia, sono necessarie decisioni audaci affinché il Pakistan possa competere in un mondo che cambia”.