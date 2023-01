Ricevere la spesa a casa: tutti i vantaggi di EasyCoop

Ricevere la spesa a casa dopo aver effettuato l’ordine online, in tutta comodità? Oggi è possibile e si tratta di un servizio che si sta diffondendo sempre di più, proprio per via dei numerosi vantaggi che permette di ottenere. In Italia, a dire il vero, le insegne che hanno continuato ad offrire questa opportunità anche dopo l’emergenza della pandemia sono poche. Molte sono infatti tornate alla normalità, smettendo di fatto di offrire un servizio di spesa online con consegna a domicilio nonostante questo avesse iniziato a prendere piede in tutta la nazione.

Tra le insegne che hanno portato avanti tale progetto troviamo Coop Alleanza 3.0, che con EasyCoop offre ancora oggi un ottimo servizio e permette ai clienti di ricevere la spesa a casa in tutta comodità a sicurezza. Al momento, EasyCoop è disponibile solo in alcune città del Veneto e dell’Emilia-Romagna, oltre che nella Capitale. Vediamo però nel dettaglio quali sono i vantaggi di tale servizio.

# La comodità di ordinare e ricevere la spesa online

Il primo grande vantaggio di EasyCoop e in generale di tutti i servizi di delivery sta proprio nella comodità che sono in grado di offrire. Poter ordinare la spesa comodamente dal proprio PC o dallo smartphone, utilizzando l’app dedicata, significa infatti risparmiare moltissima fatica ed energia. Anziché recarsi personalmente presso un supermercato, non si deve fare altro che cliccare sui prodotti che si desiderano per aggiungerli al carrello virtuale, scegliere giorno ed ora per la consegna a domicilio e procedere con il pagamento per concludere l’ordine.

# Evitare inutili perdite di tempo in negozio

Grazie ad EasyCoop, inoltre, è possibile evitare inutili perdite di tempo in negozio. Al giorno d’oggi, infatti, siamo spesso di corsa e abbiamo i minuti contati perché dobbiamo sbrigare numerose faccende e gli impegni sono sempre parecchi. Un servizio di spesa online come EasyCoop semplifica non poco la vita da questo punto di vista, perché consente di ottimizzare il tempo a disposizione e risparmiarne davvero molto.

# Ricevere sempre alimenti freschissimi

EasyCoop in particolare si distingue dalla maggior parte dei servizi di spesa online con consegna a domicilio per via della grande attenzione che viene posta nei confronti della qualità degli alimenti. Gli operatori, infatti, nel momento in cui devono preparare le buste della spesa, selezionano i cibi con la scadenza più lontana in modo da garantire sempre la massima freschezza ed evitare brutte sorprese per i clienti. Questo è un dettaglio importante, che fa la differenza anche in termini di spreco alimentare.

# Ricevere la spesa a domicilio senza correre alcun rischio

Un ultimo vantaggio di EasyCoop sta nella sicurezza offerta da questo servizio, che per tale motivo risulta perfetto anche per gli anziani e le persone più fragili. Una volta che si conferma l’ordine online, infatti, si riceve un messaggio con il numero identificativo e la fotografia dell’operatore che consegnerà la spesa a domicilio. In tal modo si può evitare il rischio di truffa e si può stare del tutto tranquilli.