Revoca delle sanzioni alla Siria dopo il devastante terremoto

Un devastante terremoto di magnitudo 7.8 ha colpito la Turchia meridionale e la Siria settentrionale questa settimana, e più di 11.000 persone sono già state confermate uccise in uno dei più grandi disastri naturali nella regione degli ultimi decenni.

C’è stata un’effusione di assistenza internazionale alla Turchia sulla scia della devastazione. Gli Stati Uniti e dozzine di altri stati si sono affrettati a offrire aiuto, incluso il dispiegamento di squadre per aiutare a salvare i sopravvissuti ancora intrappolati tra le macerie degli edifici crollati. Milioni di rifugiati della guerra siriana in Turchia sono tra quelli colpiti dalla distruzione e dallo sfollamento causato dal terremoto.

Sfortunatamente, i rapporti stanno già indicando che gli sforzi di soccorso in Siria sono gravemente ostacolati dalle politiche del governo siriano, dalle divisioni politiche create dalla guerra e dalle ampie sanzioni statunitensi. Il governo siriano richiede che tutti gli aiuti umanitari destinati alle aree che controllano passino attraverso di loro, il che rallenta inevitabilmente la consegna degli aiuti. Il regime di Assad dovrebbe aprire tutti i valichi di frontiera che controlla e rinunciare al suo controllo ufficiale sulla distribuzione degli aiuti, ma gli Stati Uniti sono in una posizione difficile per influenzare il loro governo a fare questi cambiamenti.

Tuttavia, gli Stati Uniti possono apportare modifiche importanti e costruttive alle proprie politiche.

Anche prima del terremoto, le sanzioni statunitensi alla Siria stavano ostacolando gli sforzi di ricostruzione e infliggendo ulteriori sofferenze alla popolazione civile. Come ha sottolineato l’ editorialista Anchal Vohra più di un anno fa, “le sanzioni occidentali che hanno vietato la ricostruzione di qualsiasi tipo, comprese le centrali elettriche e le città polverizzate, hanno certamente esacerbato le miserie dei siriani ed eliminato ogni possibilità di ripresa”.

Ora queste stesse sanzioni sono un serio ostacolo per fornire ai siriani soccorsi in caso di calamità e aiutarli a ricostruire. Gli Stati Uniti dovrebbero muoversi rapidamente per sospendere o revocare il maggior numero possibile di ampie sanzioni in modo che le agenzie umanitarie e gli altri governi della regione possano operare in modo più efficace nell’affrontare la difficile situazione del popolo siriano.

L’amministrazione Biden finora non ha mostrato alcuna inclinazione ad allentare le sanzioni o a contattare il governo siriano per coordinare l’assistenza umanitaria per le persone nelle aree controllate dal governo. Quando è stato chiesto dal giornalista palestinese Said Arikat perché gli Stati Uniti non stessero contattando il governo siriano o considerando di revocare le sanzioni “che hanno sostanzialmente soffocato la Siria”, il portavoce del Dipartimento di Stato Ned Price ha respinto i suggerimenti e ha detto che “sarebbe piuttosto ironico, se non persino controproducente, per noi, raggiungere un governo che ha brutalizzato la sua gente”.

Questa posizione promette una punizione più collettiva del popolo siriano per i crimini del proprio governo, citando i crimini del governo come motivo per non ridurre l’ingiusta punizione. Illustra l’assurdità della nostra attuale politica siriana come qualsiasi altra cosa potrebbe.

La posizione dell’amministrazione Biden non è sorprendente, ma è deplorevole. Per quanto abusivo sia il governo siriano, questa non è una scusa per negare alla gente comune i soccorsi in caso di calamità quando è in potere del nostro governo spianare la strada. Sebbene le sanzioni statunitensi non siano responsabili di tutta la miseria che il popolo siriano sperimenta, aggravano le già pessime condizioni e rendono la vita notevolmente più difficile per la popolazione civile. Come ha detto in un’intervista lo scorso anno Riad Sargi, direttore esecutivo dell’ente di beneficenza cattolico Caritas Syria, “Alla fine, la [vittima] delle sanzioni non sono le persone più ricche, ma le persone più povere, i bambini. Sopravvivono in condizioni anormali, senza istruzione, senza farmaci, senza niente e a volte senza cibo”.

A loro merito, l’amministrazione ha compiuto piccoli passi per affrontare il danno umanitario causato dalle sanzioni statunitensi, ma i nuovi regolamenti annunciati dal Dipartimento del Tesoro alla fine dello scorso anno non vanno abbastanza lontano. Come ha spiegato Ali Ahmadi , “Sono in gran parte concentrati sull’estensione delle esenzioni alle ONG e alle istituzioni multinazionali di credito e sulla standardizzazione delle esenzioni esistenti inefficaci sul commercio umanitario attraverso diversi programmi di sanzioni. Questo non affronta a sufficienza i molti problemi con queste esenzioni”.

I cambiamenti sono benvenuti, ma sono abbastanza minori da non correggere il difetto principale delle sanzioni generali, vale a dire che danneggiano indiscriminatamente l’intera popolazione in risposta alle azioni di un numero relativamente ristretto. Le sanzioni alla Siria sono spesso giustificate come mezzo per garantire la responsabilità per le azioni illecite del governo siriano e dei suoi alleati, ma che tipo di responsabilità è quella che danneggia principalmente gli innocenti e lascia i colpevoli relativamente illesi?

“Inutile” è una delle descrizioni più comuni che i critici hanno utilizzatoper le sanzioni del Caesar Act che hanno iniziato ad essere attuate nel 2020. Mentre ampie sanzioni e la minaccia di sanzioni secondarie a chiunque faccia affari con interi settori dell’economia siriana hanno fatto danni enormi negli ultimi anni, non hanno fatto nulla per promuovere gli interessi degli Stati Uniti. Come ogni altra versione della guerra economica di “massima pressione”, le sanzioni alla Siria danneggiano milioni di persone ma hanno scarso effetto su chi è al potere o sul loro comportamento.

Come ha avvertito l’ analista Sam Heller diversi anni fa, “queste sanzioni hanno un costo umano che è reale, ora”. Quel costo è spesso ignorato o negato a Washington, ma quando accade un disastro come questo terremoto ci costringe a ricordare la spietata guerra economica che il nostro governo stava già conducendo contro la popolazione locale.

Il giornalista Matthew Petti ha notatole differenze tra l’attuale risposta al disastro in Siria e analoghe emergenze sismiche nei decenni precedenti: “C’è stato un tempo in cui i soccorsi per il terremoto hanno trasceso – e persino aiutato a riparare – le divisioni politiche. Dalla fine degli anni ’80 all’inizio degli anni 2000, gli avversari politici si sono tesi la mano più volte durante gravi disastri naturali”.

Washington è riluttante a fare qualsiasi cosa che possa suggerire la normalizzazione delle relazioni con il governo siriano dopo più di un decennio di ostilità, ma dovrebbe essere disposta a fare un’eccezione per circostanze straordinarie quando i bisogni umanitari della popolazione sono così gravi. Per quanto sgradevole possa essere impegnarsi con il governo siriano, è peggio continuare a strangolare persone innocenti con sanzioni per far dispetto a quel governo.

Un significativo alleggerimento delle sanzioni di per sé non è una panacea e non allevierà tutte le sofferenze del popolo siriano, ma rimuoverà uno dei principali ostacoli ai soccorsi, alla ripresa e alla ricostruzione nei mesi e negli anni a venire. Il caso umanitario per tale soccorso è schiacciante. Metterlo in pratica richiederà all’amministrazione di riconoscere il fallimento di sanzioni radicali.