Respiri profondi! L’articolo 5 della NATO non sarà mai un interruttore automatico per la guerra

Il 15 novembre, due missili da crociera di fabbricazione russa hanno attraversato la Polonia, raggiunto il villaggio di Przewodow, un villaggio nell’angolo sud-orientale del Paese, vicino al confine con l’Ucraina, uccidendo almeno due persone.

Indagini preliminari, come riportato dal Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, indicano che l’incidente è stato causato dai sistemi di difesa missilistica dell’Ucraina, che hanno cercato di intercettare un missile russo in arrivo. Ma l’evento ha immediatamente creato una tempesta di speculazioni, arrivando come nel giorno in cui l’esercito russo ha lanciato circa 90 missili da crociera contro installazioni energetiche e altri siti in tutta l’Ucraina, continuando un tentativo di settimane di devastare l’economia ucraina con l’avvicinarsi dell’inverno.

L’episodio, sebbene accidentale, segna la prima volta che i combattimenti in Ucraina sono entrati nel territorio della NATO. Ciò, a sua volta, ha prodotto uno tsunami di analisi istantanee sul fatto che la Polonia avrebbe invocato l’articolo 5 del Trattato di Washington del 1949 che ha creato la NATO. L’articolo 5 è importante perché afferma che un attacco a uno Stato membro è un attacco a tutti.

Tutti avrebbero dovuto fare un respiro profondo. In tempi come questi, quando le emozioni sono forti e gli scenari spaventosi abbondano, la prudenza è particolarmente importante. Invocare l’articolo 5 è una decisione dell’alleanza e, anche se fosse invocato, ogni Paese ha il diritto di determinare come risponderà.

L’articolo 5 è spesso etichettato come la clausola più importante del Trattato del Nord Atlantico, e con qualche giustificazione. L’impegno di difesa collettiva funge da fondamento del potere deterrente della NATO. Ha lo scopo di dissuadere un avversario anche solo dal pensare di lanciare un attacco contro uno Stato membro per paura di dover combattere un’alleanza che ora include 30 Paesi (rispetto al picco della Guerra Fredda di 16). A merito dell’alleanza, la disposizione di difesa collettiva ha funzionato come previsto dal 1949. L’unica volta in cui la NATO ha invocato la clausola è stato dopo gli attacchi dell’11 settembre, e questo è stato in gran parte come dimostrazione di solidarietà contro un nemico molto più debole: un gruppo terroristico, non uno Stato.

Inoltre, mettere la NATO sul piede di guerra non è semplice come premere un interruttore, e questa è una buona cosa. L’invocazione dell’articolo 5 in realtà non richiede che tutti i Paesi della NATO entrino in modalità pilota automatico e si precipitino in battaglia. Ogni membro dell’alleanza si auto-regola. La decisione di agire, e cosa esattamente fare, spetta interamente ai singoli Stati e può differire a seconda di un numero qualsiasi di circostanze, e per una buona ragione.

L’impegno della NATO per la difesa collettiva è stato formulato in modo tale da impedire che eventi al di fuori del suo controllo costringano l’alleanza ad un’azione militare che potrebbe non voler intraprendere. Per evitare la fretta, lo statuto dell’alleanza offre a ciascuno Stato membro il margine di manovra per agire “come ritiene necessario… per ripristinare e mantenere la sicurezza dell’area del Nord Atlantico”. Il termine ‘azione’ è lasciato aperto all’interpretazione: potrebbe includere l’uso della forza militare, ma anche qualsiasi numero di risposte diverse dalla guerra, inclusa la rottura delle relazioni diplomatiche con lo Stato colpevole e l’imposizione di sanzioni economiche. Il ricorso alla forza non è escluso, ma nemmeno automatico.

Inoltre, nessun trattato, per quanto sacrosanto negli ambienti politici di Washington, soppianta la Costituzione degli Stati Uniti. Anche se la Polonia avesse richiesto l’invocazione dell’articolo 5 e la NATO avesse stabilito che era necessaria la forza militare, il Presidente Biden non avrebbe potuto cortocircuitare le procedure costituzionali americane. Avrebbe avuto ancora bisogno di rivolgersi al Congresso degli Stati Uniti, il ramo con l’unica autorità di dichiarare guerra o autorizzare l’uso della forza, e sostenere che la guerra serve l’interesse degli Stati Uniti. Bypassare queste procedure critiche, anche per proteggere un alleato, sarebbe incostituzionale.

Quello che è successo in Polonia dovrebbe ricordarci che la guerra è intrinsecamente imprevedibile e molto più difficile da controllare di quanto presumano coloro che la iniziano e la conducono. Può intensificarsi, diffondersi in luoghi che non erano in combattimento quando i cannoni hanno iniziato a sparare e produrre ripercussioni economiche inimmaginabili. Più a lungo si trascina una guerra, più è probabile che entri in vigore la legge delle conseguenze indesiderate.

La guerra in Ucraina lo illustra perfettamente. È durato più a lungo di quanto chiunque – certamente Vladimir Putin – abbia previsto e ha aumentato i prezzi del cibo e dell’energia per i Paesi, soprattutto quelli poveri, a migliaia di chilometri di distanza dall’Ucraina. Non c’è motivo di credere che una soluzione negoziata alla guerra in Ucraina sia all’orizzonte; ma ci sono diversi motivi per credere che ci aspettano altre sorprese, alcune delle quali potrebbero danneggiare persone senza un collegamento immediato con il conflitto. Questo è un motivo sufficiente per disporre di disposizioni e procedure, come l’articolo 5, per frenare le reazioni impulsive. A loro merito, il Presidente Biden e i partner della NATO americani hanno mostrato questa prudenza non saltando a una conclusione prematura e, invece, sollecitando la pazienza fino a quando i fatti non sono diventati chiari.

La lezione più importante da trarre da ciò che è accaduto in Polonia è che il dialogo è un requisito essenziale nei momenti di tensione. Washington e Mosca devono tenere aperti i canali di comunicazione anche, o soprattutto, nei momenti peggiori. L’invasione dell’Ucraina da parte di Putin ha portato le relazioni USA-Russia al punto più basso dell’era post Guerra Fredda. Per quanto allettante possa essere l’ostracismo della Russia, l’interesse personale, persino l’autoconservazione, impone comunicazioni chiare e frequenti al fine di ridurre al minimo i malintesi e impedire che incidenti isolati sfocino in crisi conclamate. È il tipo di buon senso che, fortunatamente, infonde l’articolo 5.