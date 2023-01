Resistere alla Russia un’opera d’arte alla volta

Ci risiamo. Un furto d’arte che rivaleggia con il saccheggio dei nazisti durante la seconda guerra mondiale è in corso proprio ora in Europa. Da quando è iniziata la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, la Russia ha saccheggiato oltre 30 musei, rubando migliaia di oggetti preziosi, dai dipinti ad olio ai manufatti antichi.

Questi furti, come ha recentemente riportato il ‘New York Times’, non sono episodi isolati, ma parte di un più ampio e premeditato tentativo del Presidente russo Vladimir Putin di distruggere la cultura dell’Ucraina. Questa è un’aspirazione che Mosca ha ripetutamente tentato e fallito nel corso degli ultimi secoli.

‘Women at War’, una nuova mostra statunitense con una varietà di opere di dodici artiste ucraine, è un simbolo di sfida all’ultimo tentativo del Cremlino di cancellare il patrimonio dell’Ucraina. Sebbene un certo numero di artisti presenti nella mostra siano fuggiti in Europa o in America dall’inizio dell’invasione su vasta scala, tutte le opere in mostra sono state originariamente realizzate nella stessa Ucraina.

Curata da Monika Fabijanska alla Fridman Gallery di New York, la mostra dimostra che, in contrasto con i sogni imperiali russi, esiste una fiorente e indipendente tradizione artistica ucraina. In effetti, come ha osservato Fabijanksa, “[gli artisti ucraini] hanno la loro cultura e i loro sogni e, spesso, quel sogno riguarda l’indipendenza e un’identità che è la loro, senza la minaccia di annessione, invasione e annientamento”.

Questa mostra ha ora viaggiato alla Stanford in Washington Gallery, dove ‘American Purpose’, una rivista online intellettualmente coinvolgente dedicata alla politica e alla cultura, ha tenuto un ricevimento il 12 gennaio accogliendo il suo arrivo. I commenti di apertura di diversi relatori, tra cui la storica Sonya Michel, che ha visto la mostra a New York e ha contribuito a portarla a Washington, hanno testimoniato della sua capacità di riportare a casa le umiliazioni, le umiliazioni e gli orrori quotidiani della guerra. ‘Women at War’ rimarrà al campus di Stanford a Washington fino al 22 marzo.

La mostra, che comprende un film di sette minuti di Oksana Chepelyk intitolato ‘Lettera dall’Ucraina’, presenta varie opere d’arte che vanno dai cartoni animati della vita infernale della vita quotidiana nel Donbass a un superbo dipinto a olio su tela a grandezza naturale di Lesia Khomenko chiamato ‘Max nell’esercito’. Il solitario e solenne Max in uniforme, lui stesso artista e marito di Khomenko, viene mostrato mentre saluta e fissa lo sguardo in lontananza, offrendo un toccante ricordo dell’isolamento che può accompagnare la partenza per arruolarsi nell’esercito. Khomenko stava dicendo addio a lui tanto quanto lo era a lei?

Diversi disegni raffigurano vittime di stupro di soldati russi. Lottare con tale depravazione non sarebbe stato facile. Dana Kavelina, nata nel 1995 a Melitopol e ora residente in Germania come rifugiata, ha affrontato questo tema impegnativo in una serie di disegni brucianti intitolati “Comunicazioni. Esci verso il punto cieco. Non solo affronta le vili azioni dei soldati russi in Ucraina, ma anche i “campi di stupro” istituiti dai serbi in Bosnia-Erzegovina negli anni ’90. I disegni non sono mai meno che strazianti. Uno, ad esempio, presenta il sangue che sgorga da diversi corpi di donne e uomini raffigurati con le mani rosse. Queste donne, come osserva la mostra, sono state “volutamente distrutte da ripetuti stupri”, ma Kavelina sta cercando un modo per portare “soggettività” a queste vittime e testimoniare la loro angoscia.

Forse il pezzo più significativo della mostra ha richiesto la minima abilità artistica. All’ingresso è appeso un lenzuolo di lino bianco con sopra scritta a pennarello una poesia:

“Possa tu soffocare sulla mia terra.

Possa tu avvelenarti con la mia aria.

Possa annegare nelle mie acque.

Possa tu bruciare alla mia luce del sole.

Possa tu rimanere irrequieto tutto il giorno e tutta la notte.

E che tu possa avere paura ogni secondo”.

Olia Fedorova ha scritto queste parole mentre le forze russe assediavano la sua città natale Kharkiv nel marzo 2022. Il suo testo riflette i sentimenti dei comuni ucraini coinvolti negli orrori dell’invasione della Russia. Cattura la rabbia, l’impotenza e la determinazione spietata che gli estranei possono iniziare a comprendere solo quando vedono le fosse comuni a Bucha, le centinaia di auto distrutte ammucchiate fuori Irpin o il video virale della festa di compleanno di una ragazza nella sua famiglia giallo brillante. cucina poco prima che fosse distrutta da un missile russo.

La mostra brilla anche nel descrivere in dettaglio le difficoltà della vita quotidiana dall’annessione illegale della Crimea da parte di Mosca nel 2014 e dall’istituzione di regimi fantoccio nell’Ucraina orientale. A questo proposito, una serie di 12 disegni a fumetti di Aleutina Kakhidze è davvero molto istruttiva. Descrive vividamente il viaggio che la sua anziana madre ha dovuto fare per riscuotere la sua misera pensione. Apprendiamo che le ci sono volute fino a undici ore e mezza per attraversare numerosi confini militari, con infiniti ritardi e nessuna prevedibilità. Nella foto finale, il cuore di sua madre cede mentre aspetta che la sua pensione venga elaborata. Sebbene scioccante, il risultato è fin troppo comune poiché gli anziani erano spesso costretti a fare lunghe file.

Il tono della mostra non è sempre cupo. Considera la serie di fotografie di Yevgenia Belorutets intitolata ‘Vittorie degli sconfitti’. Le sue quattro fotografie meravigliosamente evocative ci introducono alla bellezza ordinaria della vita quotidiana nell’Ucraina postindustriale nonostante tutte le difficoltà. Coperta di fuliggine di carbone e dotata di guanti larghi e una giacca inadatta, una donna con un berretto blu fissa consapevolmente la telecamera mentre i soggetti femminili in altri due sorridono ampiamente e ridono persino.

Lungi dall’inchinarsi davanti a Putin e ai suoi delinquenti, gli ucraini continuano a trionfare con aria di sfida. Come spiega Zhanna Kadyrova in una nota di accompagnamento che ha composto nel marzo 2022, la passività di fronte al terrore non è un’opzione. “Per le prime due settimane di guerra, mi è sembrato che l’arte fosse un sogno, che tutti i vent’anni della mia vita professionale fossero solo qualcosa che avevo visto mentre dormivo, che l’arte fosse assolutamente impotente ed effimera rispetto allo spietato esercito macchina che distrugge città pacifiche e vite umane. Non la penso più così: vedo che ogni gesto artistico ci rende visibili e fa sentire la nostra voce!” Si lo fanno. Sia la Stanford in Washington Gallery che American Purpose meritano il plauso per aver contribuito a garantire che gli sforzi degli artisti ucraini per contrastare la tirannia russa attirino l’attenzione che meritano così abbondantemente.

La versione originale di questo intervento è qui.