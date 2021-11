La resistenza agli antibiotici pone una delle sfide sanitarie più importanti del 21° secolo. E il tempo è già scaduto per fermare le sue terribili conseguenze. Ecco perché ripubblichiamo in traduzione il testo ‘Antibiotic resistance is at a crisis point – government support for academia and Big Pharma to find new drugs could help defeat superbugs’ pubblicato su ‘The Conversation’ e scritto da Andre Hudson, Docente biochimico e microbiologo e Capo della Thomas H. Gosnell School of Life Sciences alla Rochester Institute of Technology, che negli ultimi 20 anni ha svolto attività di ricerca e insegnamento sullo sviluppo e la resistenza agli antibiotici.

***

L’aumento dei batteri multiresistenti ha già portato a un aumento significativo delle malattie e dei decessi umani. I Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie stimano che circa 2,8 milioni di persone in tutto il mondo siano infettate da batteri resistenti agli antibiotici, causando 35.000 decessi ogni anno negli Stati Uniti e 700.000 decessi in tutto il mondo.

Un rapporto congiunto del 2019 delle Nazioni Unite, dell’Organizzazione mondiale della sanità e dell’Organizzazione mondiale per la salute animale afferma che le malattie resistenti ai farmaci potrebbero causare 10 milioni di morti ogni anno entro il 2050 e costringere fino a 24 milioni di persone nella povertà estrema entro il 2030 se non si interviene . I superbatteri sono già in grado di eludere tutti i trattamenti esistenti: una donna di 70 anni del Nevada è morta nel 2016 per un’infezione batterica resistente a tutti gli antibiotici disponibili negli Stati Uniti.

Credo che la soluzione di questa crisi richieda qualcosa di più del semplice uso di antibiotici da parte di medici e pazienti. Richiede anche investimenti reciproci e collaborazione tra le industrie e il governo.

Come fanno i batteri a diventare resistenti ai farmaci?

Per sopravvivere, i batteri si evolvono naturalmente per diventare resistenti ai farmaci che li uccidono. Lo fanno attraverso due metodi: mutazione genetica e trasferimento genico orizzontale.

La mutazione genetica si verifica quando il DNA dei batteri, o materiale genetico, cambia casualmente. Se questi cambiamenti consentono ai batteri di eludere un antibiotico che altrimenti li avrebbe uccisi, sarà in grado di sopravvivere e trasmettere questa resistenza quando si riproduce. Nel tempo, la proporzione di batteri resistenti aumenterà man mano che i batteri non resistenti vengono uccisi dall’antibiotico. Alla fine, il farmaco non funzionerà più su questi batteri perché tutti hanno la mutazione per la resistenza.

L’altro metodo utilizzato dai batteri è il trasferimento genico orizzontale. Qui, un batterio acquisisce geni di resistenza da un’altra fonte, attraverso il loro ambiente o direttamente da un altro batterio o virus batterico.

Ma la crisi della resistenza agli antibiotici è in gran parte antropica, o provocata dall’uomo. I fattori includono l’uso eccessivo e l’abuso di antibiotici, nonché la mancanza di normative e di applicazione relative all’uso corretto. Ad esempio, i medici che prescrivono antibiotici per infezioni non batteriche e i pazienti che non completano il ciclo di trattamento prescritto danno ai batteri la possibilità di sviluppare resistenza.

Non esistono inoltre regolamenti sull’uso di antibiotici nell’allevamento animale, compreso il controllo delle perdite nell’ambiente circostante. Solo di recente c’è stata una spinta per una maggiore supervisione degli antibiotici in agricoltura negli Stati Uniti. Come ha osservato un rapporto dell’ottobre 2021 delle National Academies of Sciences, Engineering and Medicine, la resistenza agli antibiotici è un problema che collega la salute umana, ambientale e animale. Affrontare efficacemente un aspetto richiede di affrontare gli altri.

Il vuoto della scoperta dell’antibiotico

Uno dei motivi principali della crisi della resistenza è lo stallo dello sviluppo degli antibiotici negli ultimi 34 anni. Gli scienziati lo chiamano il vuoto della scoperta degli antibiotici.

I ricercatori hanno scoperto l’ultima classe di antibiotici altamente efficaci nel 1987. Da allora, nessun nuovo antibiotico è uscito dal laboratorio. Ciò è in parte dovuto al fatto che non vi era alcun incentivo finanziario per l’industria farmaceutica a investire in ulteriore ricerca e sviluppo. Anche gli antibiotici dell’epoca erano efficaci in quello che facevano. A differenza delle malattie croniche come l’ipertensione e il diabete, le infezioni batteriche in genere non richiedono un trattamento continuo e quindi hanno un ritorno sull’investimento inferiore.

Invertire questa tendenza richiede investimenti non solo nello sviluppo di farmaci, ma anche nella ricerca di base che consenta agli scienziati di capire in primo luogo come funzionano gli antibiotici e i batteri.

La ricerca di base si concentra sull’avanzamento della conoscenza piuttosto che sullo sviluppo di interventi per risolvere un problema specifico. Offre agli scienziati l’opportunità di porre nuove domande e pensare a lungo termine sul mondo naturale. Una migliore comprensione delle forze trainanti alla base della resistenza agli antibiotici può portare a innovazioni nello sviluppo di farmaci e nelle tecniche per combattere i batteri multiresistenti.

La scienza di base offre anche l’opportunità di guidare la prossima generazione di ricercatori incaricati di risolvere problemi come la resistenza agli antibiotici. Insegnando agli studenti i principi fondamentali della scienza, gli scienziati di base possono formare e ispirare la futura forza lavoro con la passione, l’attitudine e la competenza per affrontare problemi che richiedono una comprensione scientifica per essere risolti.

Collaborazione per triangolazione

Molti scienziati concordano sul fatto che affrontare la resistenza agli antibiotici richiede più di un semplice uso responsabile da parte degli individui. Il governo federale, il mondo accademico e le aziende farmaceutiche devono collaborare per affrontare efficacemente questa crisi, quella che chiamo collaborazione per triangolazione.

La collaborazione tra scienziati di base nel mondo accademico e aziende farmaceutiche è un pilastro di questo sforzo. Mentre la ricerca scientifica di base fornisce le basi della conoscenza per scoprire nuovi farmaci, le aziende farmaceutiche hanno l’infrastruttura per produrli su una scala normalmente non disponibile negli ambienti accademici.

I restanti due pilastri prevedono il sostegno finanziario e legislativo del governo federale. Ciò include il potenziamento dei finanziamenti per la ricerca per gli accademici e la modifica delle politiche e delle pratiche attuali che impediscono, piuttosto che offrire, incentivi per gli investimenti delle aziende farmaceutiche nello sviluppo di antibiotici.

A tal fine, un disegno di legge bipartisan proposto nel giugno 2021, il Pioneering Antimicrobial Subscriptions to End Upsurging Resistance (PASTEUR), mira a colmare il vuoto della scoperta. Se approvato, il disegno di legge pagherebbe agli sviluppatori gli importi concordati contrattualmente per la ricerca e lo sviluppo di farmaci antimicrobici per un periodo di tempo che va da cinque anni fino alla fine del brevetto.

Credo che l’approvazione di questo atto sarebbe un passo importante nella giusta direzione per affrontare la resistenza agli antibiotici e la minaccia che rappresenta per la salute umana negli Stati Uniti e in tutto il mondo. Un incentivo monetario per intraprendere la ricerca di base su nuovi modi per uccidere i batteri pericolosi mi sembra la migliore opzione disponibile al mondo per uscire dalla crisi della resistenza agli antibiotici.