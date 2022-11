Renato Balestra, lo stilista del made in Italy più cosmopolita

Renato Balestra se n ‘è andato a 98 anni, il 26 novembre scorso 2022, lasciando un’immensa eredità nel mondo della moda e della creatività stilistica, oltre al ricordo di una figura straordinaria dai molteplici interessi mel campo della pittura, della musica della scenografia. Data l’età, era considerato il decano di questo variegato contraddittorio e agitato mondo, parte integrante dello star system, di cui oltre ai magazine internazionali si e’ interessato anche il cinema e del quale Balestra era diventato l’interprete più cosmopolita, duttiile e sensibile alle diverse culture internazionali. Sì, forse questo è l’aspetto che lo rende unico e irripetibile – unico e universale – come il suo ‘Blu Balestra’, così acceso da divenire il suo principale segno di riconoscimento, quasi il suo logo. E’ questo il commento a caldo di un giovane stilista che a lui ha sempre guardato con ammirazione e desiderio di apprendere.

La leggenda che si è creata attorno alla sua persona racconta di un ragazzo di Trieste, studente di pianoforte e iscritto alla facoltà di ingegneria secondo la tradizione familiare, diventato stilista quasi per gioco, per scherzo: quando un suo schizzo fu inviato dagli amici a sua insaputa al Centro Italiano della Moda di Milano. Erano gli anni 50, quelli in cui il made in Italy balbettava, muoveva i primi passi sia a Roma che a Milano, e trovava in Palazzo Pitti a Firenze, per iniziativa di Giovan Battista Giorgini, il buyer che lavorava con i compratori americani, il primo Salone della Alta Moda italiana ( l’High Fascion Show), che raggruppamdo alcune case di moda italiane, iniziava a insidiare l’indiscusso primato dei francesi.

Le prime sartorie che sfilarono davanti a un numero piuttosto ristretto di compratori erano: da Roma per Fabiani, le Sorelle Fontana, Simonetta, Carosa e Schuberth; da Milano, invece, Marucelli, Noberasco, Vanna e Veneziani. Per la moda boutique parteciparono La Tessitrice dell’Isola di Capri ed Emilio di Firenze, e altre ancora. Ebbene, ben presto lo studente d’ingegneria fu notato per il suo per il suo talento, invitato a partecipare a una sfilata e nel 1953 abbandonava gli studi di ingegneria completando il suo apprendistato nell’atelier di Jole Veneziani. Ma Milano gli stava stretta, Roma era la città dell’Alta moda italiana e, soprattutto, frequentata dalla ricca committenza americana: le star del cinema, chiamate in Italia a girare nuove pellicole e a promovuore la produzione Usa delle grandi Mayors che già invadeva le nostre sale cinematografiche.

Nel 1954 il giovane stilista, peraltro appassionato di cinema, si trasferisce a Roma e inizia a lavorare per Emilio Schuberth, Maria Antonelli e le Sorelle Fontana. La passione per lo schermo lo spinge a disegnare i costumi per Ava Gardner in ‘La contessa scalza’, per Gina Lollobrigida in ‘La donna più bella del mondo’, per Sophia Loren in ‘La fortuna di essere donna’, per Candice Bergen in ‘L’ultimo avventuriero’, per Shirley Jones, Micheline Presle e Giorgia Moll in ‘L’intrigo’. Un bel cast di attrici indossano e si innamorano dei suoi eleganti e unici abiti, inducendolo a creare nel 1958, una sua collezione e, l’anno successivo, una sua maison, in via Gregoriana. E’ in quel periodo che Balestra presenta per primo negli Stati Uniti le sue collezioni: da Los Angeles a New York. Cui segue il debutta a Hollywood con famose attrici come Zsa Zsa Gábor, Tina Louise, Joan Bennett, Natalie Wood, Ann Miller, Arlene Dahl, Linda Christian e, soprattutto, lei come Elizabeth Taylor. Ma anche le prime dive italiane dei mitici Anni Sessanta, che stavano per esplodere, seguono la sua moda, tra cui Claudia Cardinale, Lydia Alfonsi, Daniela Rocca, Yvonne Furneaux, Carroll Baker, Candice Bergen, Cyd Charisse e altre ancora.

E’ in quegli anni che nasce il ‘Blu Balestra’, abito corto in raso: un blu brillante, divenuto il simbolo della maison. Nel ’63 sfila nella mitica Sala Bianca di Pitti, la sua moda si distingue per semplicità e accuratezza, fantasia. Prepara collezioni per i più celebri negozi di New York e Tokio, fino a quanto il suo marchio è distribuito in 70 magazzini americani, orientali e in medio Ordente. Ormai il suo è un marchio internazionale, che ritroviamo anche nelle uniformi di varie compagnie aeree ( Filippine, Alitalia e anche per Agip petroli). Ma sono soprattutto le first ladies, principesse e imperatrici. Tra i suoi più grandi progetti i lavori per l’imperatrice Farah Diba, moglie dell’ultimo Scià di Persia, Sirikit ma anche per la regina della Thailandia e sua figlia, la Principessa Choulaborn. Fiore all’occhiello della sua lunga lista di capi d’eccezione ​l’abito da sposa della principessa Noor Hamzah di Giordania per le sue nozze con il principe Hamzah bin Hussein, figlio del Re Hussein di Giordania. Così commentava alcune prestazioni: “Ne ho vestite tante. Una che ricordo sempre con piacere è Imelda Marcos. Non conoscendo le vicende politiche ho vissuto i miei viaggi nelle Filippine come un sogno”.

Dalla fine degli Anni ‘70 il Marchio Balestra lo troviamo su prodotti e oggettistica di corredo alla moda: trucco, valigie, occhiali e articoli per la casa. La sua creatività è a 360°. E lui stesso ritrova l’amore di un tempo per il cinema e la lirica: disegna i costumi per Così è (se vi pare) diretto da Franco Zeffirelli (1985), la Cenerentola di Rossini al Teatro dell’Opera di Belgrado (1988) e Il cavaliere della rosa di Strauss al Teatro Verdi di Trieste (in occasione dell’apertura della stagione lirica nel 1999). Qualche anno dopo disegna i costumi del musical Cinderella, prodotto da Broadway-Asia Entertainment, che tocca le maggiori città asiatiche e arriva fino in America in un tour mondiale . Nel 2019, oltre ai costumi, disegna la scenografia per ‘Il lago dei cigni’ di Tchaikovsky per il Teatro dell’Opera di Belgrado. Apprezzate anche le sue apparizioni televisive nel segno della curiosità e dell’ironia.

Muore a Roma la sera del 26 novembre 2022 all’età di 98 anni, essendo nato a Trieste il 3 maggio del 1924. Molti i riconosciment in varie parti del mondo ( da Pechino a Londra), e memorabile l’omaggio che AltaRoma gli ha reso nel 2018 con un evento con 100 suoi abiti che hanno sfilato a Cinecittà davanti a 2500 persone.

Nel 2013 era stato lanciato un progetto dal titolo Be Blu Balestra, vale a dire un concorso per giovani talenti. Balestra lascia una grande eredità, affidata alle nuove generazioni della sua famiglia: le figlie Federica e Fabiana e la nipote Sofia Bertolli Balestra, responsabile delle attività di ricerca, design e brand identity.

Il rinnovamento della griffe – dicono – è stato e sarà infatti fondamentale; si parla di un grande investimento della maison nella selezione di giovani designer talentuosi e in grado di ridefinire la narrazione del brand. La vision di questo processo è stata resa nota da Federica Balestra:«Balestra è forza, coraggio, orgoglio. Il nostro è un ritorno alla bellezza e alla libertà».Uno dei tratti distintivi è quello della ricerca della sostenibilità. Altro punto fondamentale: – La gestione a quote rosa, considerata come un punto di svolta:«Se libertà e forza creativa sono sempre state l’anima della moda e dello stile di Balestra, con questa evoluzione il brand si rafforza con una più ampia visione di inclusione ed empowerment, coerente con la natura cosmopolita del nostro vivere sempre più globale e interconnesso – dice Federica – Balestra fonde il passato nel futuro e continua a evolvere, a innovare, per mantenere l’artigianalità sempre al centro del nostro domani». E Sofia Bertolli Balestra:«Stiamo cambiando, esplorando ed evolvendo nuovi linguaggi adatti a un pubblico più ampio. Vogliamo parlare alle giovani generazioni e ispirarle, con un’interpretazione autentica e contemporanea dell’ottimismo e del glamour che sono da sempre la nostra firma». Il futuro della maison è qui, in questi progetti. Un esempio anche per il Made in Italy.