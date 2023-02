Relazioni transatlantiche: nuova era dopo un anno di guerra in Ucraina

Circa 12 mesi dopo l’invasione russa dell’Ucraina, le principali sorprese positive includono non solo la notevole resilienza delle forze combattenti ucraine e della popolazione in generale, ma anche l’unità dell’alleanza occidentale nell’era post-Trump, come verrà mostrato con l’imminente visita di Joe Biden alla Polonia.

Ben documentato è il fatto che l’UE a 27 abbia mostrato una solidarietà inaspettata dall’inizio del conflitto in Ucraina, anche se con la frequente e significativa eccezione dell’intransigenza dell’Ungheria. Partendo da questo, tuttavia, è il ripristino della più ampia alleanza transatlantica nell’era post-Trump, in gran parte grazie all’arte di governo dell’amministrazione Biden.

A dire il vero, ci sono problemi molto significativi che continuano ad esistere tra gli Stati Uniti e l’Europa. Questi includono la nuova legislazione statunitense Inflation Reduction Act, o IRA, che ha causato molta preoccupazione in tutta l’UE-27, e in effetti in altri alleati, incluso il Regno Unito.

Per quanto problematiche siano queste tensioni, tuttavia, l’alleanza transatlantica si è ampiamente ripresa dal punto più basso dell’era Trump. E l’invasione russa dell’Ucraina ha contribuito a questa rivitalizzazione dell’alleanza di fronte a una Mosca in ripresa.

L’enfasi del team Biden sulla ricostruzione delle partnership occidentali è in netto contrasto con l’amministrazione Trump. Trump ha dichiarato durante la sua presidenza che “penso che l’UE sia un nemico, pensiamo a quello che ci fanno nel commercio”. Il contrasto tra Trump, con i suoi appelli per un’Europa più debole e più “Brexit” in tutto il continente, e la politica statunitense all’inizio del processo di integrazione nell’UE nel primo dopoguerra, non potrebbe essere più netto.

Quest’ultimo è stato incarnato nel discorso del partenariato atlantico di John Kennedy del 1962. Il punto di vista centrale degli Stati Uniti per decenni, attraverso diverse presidenze democratiche e repubblicane, è stato che un’Europa unita avrebbe reso meno probabili future guerre nel continente; creare un partner più forte per gli Stati Uniti nell’affrontare le sfide poste dall’allora Unione Sovietica; e offrire un mercato più vivace per costruire la prosperità transatlantica.

Quindi questo è stato, in linea di massima, il tono delle amministrazioni statunitensi del dopoguerra fino al volgere del millennio. E la sua direzione è molto più in sintonia con l’approccio di Biden oggi che con quello di Trump dal 2017 al 2021.

Eppure, linee politiche a parte, non c’è dubbio che gli atteggiamenti generali degli Stati Uniti siano – almeno in alcune aree – gradualmente diventati più ambivalenti con l’approfondimento dell’integrazione europea, in particolare (ma non esclusivamente) nelle recenti amministrazioni repubblicane. Ecco perché la salute futura dell’alleanza transatlantica non può essere data per scontata.

Nell’arena economica, ad esempio, la spinta verso il mercato unico europeo ha portato gli Stati Uniti a preoccuparsi se questo si sarebbe evoluto in una “fortezza Europa”. Allo stesso modo, la creazione dell’Unione Monetaria Europea ha suscitato preoccupazioni per la diluizione del primato degli Stati Uniti nel settore finanziario e nella politica macroeconomica. Inoltre, nella politica della concorrenza, la crescente assertività della Commissione europea ha periodicamente sollevato preoccupazioni degli Stati Uniti per l’eccessivo raggio d’azione dell’UE.

Prima dell’era Trump, l’amministrazione di George W. Bush si era avvicinata di più a mettere in discussione il valore dell’integrazione europea. Ad esempio, la controversia sul conflitto in Iraq ha visto Washington interrogarsi sui vantaggi della collaborazione dell’UE nell’arena della sicurezza e della difesa.

Alla vigilia della guerra in Iraq quasi vent’anni fa, l’allora segretario alla Difesa Donald Rumsfeld fece persino una distinzione tra ‘vecchia’ e ‘nuova Europa’, con quest’ultima (principalmente l’Europa orientale) percepita come più favorevole agli interessi statunitensi. Questo è stato un tema che è diventato saliente anche durante l’era Trump, con l’allora Presidente, in media, che godeva di una maggiore popolarità negli stati dell’est rispetto agli alleati di lunga data nell’ovest.

Il forte rapporto di Trump con i politici populisti dell’est, incluso il primo ministro ungherese Viktor Orban, esemplificava il modo in cui la politica degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa si stava ricalibrando verso legami più forti con gli stati con leader pro-Trump ma relazioni più deboli con alcuni alleati tradizionali, in particolare l’ex cancelliere tedesco Angela Merkel che con lui ha avuto un rapporto difficile e gelido. Sorprendentemente, Trump ha affermato che Orban era “un leader potente e meraviglioso”, che ha approvato per un quarto mandato, mentre Biden, al contrario, ha rifiutato di invitare il leader ungherese l’anno scorso a un vertice sulla democrazia che ha ospitato a Washington (l’unico capo di governo dell’UE non invitato).

Allo stesso tempo, Trump ha regolarmente rimproverato la Germania, anche per le sue ‘lacune’ su molteplici questioni, compreso il commercio internazionale, ed ha più volte affermato che il costo per gli Stati Uniti è stato di centinaia di miliardi di dollari nel corso degli anni (riferendosi al surplus commerciale tedesco).

Ciò evidenzia il ridisegno della politica statunitense nei confronti dell’Europa in corso dal 2021, con l’arrivo in carica di Biden, che è stato consolidato dall’invasione della Russia. A dire il vero, il suo sostegno alle nazioni dell’UE non è incondizionato e permangono tensioni come l’IRA, ma il suo arci-atlantismo è comunque apprezzato in tutto il continente con gran parte dell’Europa a favore della sua rielezione il prossimo anno.