Relazioni Cina – Africa in revisione

“La Cina ha fatto questo”, “i cinesi hanno fatto quello”. C’è un’essenzializzazione della Cina e degli attori cinesi che ostacola la nostra comprensione delle relazioni Cina-Africa – sia per lodarle che per demonizzarle – poiché raggruppa una molteplicità di approcci, oltre che di attori, in una strategia fantastica. Da qui la necessità di usare il plurale per parlare di queste presenze cinesi in Africa.

Attori cinesi in Africa

Per cominciare, ci sono attori istituzionali che possono scontrarsi all’interno delle stesse ambasciate. Vi sono divergenze tra i funzionari del Ministero degli Affari Esteri, che subordinano il commerciale al politico, e quelli del Ministero del Commercio, che, viceversa, subordinano il politico al commerciale. Tale dissidio è stato particolarmente sentito dopo la riforma istituzionale del 2003 che, di fatto, ha concesso una certa preminenza al Ministero del Commercio rispetto a quello degli Affari Esteri. Questa rivalità tra il commerciale e il politico si riflette anche nel rapporto tra i funzionari del Ministero degli Affari Esteri e la ExIm Bank of China, che fa capo al Ministero delle Finanze: il primo incoraggia la concessione di prestiti a tassi agevolati, mentre il quest’ultimo preferisce concedere prestiti a tassi commerciali. Questi attriti in Africa possono essere espressi attraverso il confronto politico – e quindi strategie opposte – a livello di governo centrale in Cina. Queste controversie istituzionali possono diventare ancora più importanti in quanto la Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma dipende da informazioni frammentarie provenienti da attori istituzionali, o anche dalle informazioni inevitabilmente distorte fornite dalle società beneficiarie.

Le imprese cinesi e le loro strategie, tanto diverse quanto variegate, dipendono tanto dal loro status quanto dalla loro ricerca di mercati, senza che possiamo ridurle all’osservazione di un grande progetto, salvo una certa volontà di internazionalizzazione ( zhouchuqu) come incoraggiato dal governo cinese. Va notato che questa internazionalizzazione non rende automaticamente queste imprese multinazionali o aziende globalizzate in quanto il fatturato che realizzano all’estero rimane marginale nel loro fatturato totale. Tra le grandi imprese statali sotto la diretta supervisione del governo centrale, si può distinguere tra quelle effettivamente incaricate dal governo cinese di garantire l’approvvigionamento di materie prime e quelle che cercano il mercato, come la grande imprese edili che non hanno altro obiettivo che realizzare profitti. Poi ci sono le imprese statali provinciali la cui prima lealtà è verso i governi locali, che rafforzano il loro potere attraverso i profitti che realizzano.

Ci sono anche grandi aziende private o presunte private come Huawei che, nei primi anni 2000, si sono opposte alla volontà del governo cinese di imporre standard telefonici puramente cinesi per la vendita di apparecchiature telefoniche all’estero. Certo, nella situazione attuale, segnata dalla guerra economica sino-americana e dall’intransigente autoritarismo del Partito Comunista Cinese, non è detto che aziende come Huawei possano ancora godere di una così grande autonomia decisionale, come dimostrano le recenti battute d’arresto di Jack Ma (ex CEO e fondatore di Alibaba). Le PMI private sono elettroni potenzialmente liberi. Si pensi alla compagnia haite, che aveva un progetto per istituire una zona economica speciale a Tangeri, ma che, nonostante l’appoggio iniziale della Banque marocaine du commerce extérieur (futura Banca d’Africa), non è riuscita a ricevere l’appoggio di Pechino.

Le autorità cinesi stimano tra le tre e le quattromila il numero delle imprese cinesi attive in Africa. La differenza con il numero dichiarato dal rapporto McKinsey del 2017 (10.000 aziende cinesi in Africa) deriva da una confusione. Le società sopra citate sono società cinesi (o loro controllate) di diritto cinese – e quindi costituite in Cina – mentre il rapporto McKinsey comprende anche piccole società private di diritto locale africano (e quindi giuridicamente e statisticamente non cinesi) gestite da cittadini cinesi i cui la fedeltà a Pechino può essere inversamente proporzionale all’autonomia di cui godono.

Relazioni economiche Cina-Africa in rassegna

L’analisi dei dati statistici cinesi, così come quelli delle istituzioni internazionali, mostra chiaramente che le aziende cinesi in Africa non agiscono specificamente come investitori, contrariamente al cliché spesso ripetuto. Agiscono come fornitori di servizi, clienti e fornitori di beni. L’ammontare di queste attività commerciali (servizi e beni) è in media 80 volte superiore all’importo effettivamente investito in Africa. Ad esempio, nel 2019, l’importo degli investimenti diretti cinesi in Africa è stato di 2,7 miliardi di dollari, che è all’incirca il valore della partecipazione di Dong Feng nella casa automobilistica francese Peugeot (PSA): ovvero, lo stesso importo per, da un lato, un’unica azienda cinese che investe in un’unica azienda straniera e, dall’altro, un numero significativo di aziende cinesi che investono nei 54 paesi africani.

Queste cifre rivelano la classica confusione tra investire, finanziare e fornire servizi. Gli organismi internazionali (FMI, OCSE) hanno dato una chiara definizione di ciò che deve essere considerato investimento. È una definizione che la Cina aderisce e che viene richiamata ogni anno nel comunicato statistico del MOFCOM sugli investimenti diretti cinesi all’estero. Per rendere più evidente la confusione e dare agli investimenti il ​​giusto ruolo, è utile confrontare, l’ammontare degli investimenti con i servizi forniti (il cui indicatore è il fatturato delle commesse estere completate nello stesso anno).

Negli ultimi anni il fatturato delle imprese edili cinesi è stato di oltre dieci o venti volte l’importo investito dalla Cina in Africa. Ciò rivela un fatto ineludibile: l’investimento cinese in Africa è una spesa per la Cina, non un reddito per il paese africano ospitante. Al contrario, il pagamento dei servizi è una spesa (oltre che un investimento) per il Paese cliente africano, ma una rendita per la Cina. Date queste differenze, queste due attività illustrano ciascuna la presenza della Cina in Africa a modo suo. Mostrano chiaramente che la Cina è un fornitore di servizi piuttosto che un investitore e che l’Africa è un cliente piuttosto che un partner.

La conseguenza dei bassi investimenti della Cina in Africa è che la Cina è solo marginalmente coinvolta nella sua industrializzazione. A livello globale, gli investimenti industriali della Cina all’estero rappresentano solo il 19,6% dei suoi investimenti esteri e sono per lo più nei paesi occidentali alla ricerca sia di tecnologia che di profitti. In Africa gli investimenti industriali cinesi sono realizzati in attività labour-intensive, che quindi sono poco capital-intensive e di conseguenza si industrializzano poco e comportano solo trasferimenti di tecnologia molto limitati. Il 14° piano quinquennale (pubblicato il 13 marzo 2021), facendo riferimento alle preoccupazioni per la prevista deindustrializzazione in Cina, invita quindi gli attori economici a consolidare il settore industriale. Si tratta di una riaffermazione di un principio affermato nel 2015: “lasciare che il settore manifatturiero rafforzi la nazione” (zhizao qiang guo). Questo orientamento è, peraltro coerente con un dichiarato impegno alla rapida robotizzazione delle attività ad alta intensità di lavoro, portando in particolare all’interruzione di ogni delocalizzazione delle reimportazioni. La cooperazione con la Germania sulla quarta rivoluzione industriale si spiega anche con questa preoccupazione per una “rivoluzione robotica” (jiqiren geming) resa prioritaria da Xi Jinping nel 2014, perché non solo aumenterà la produttività dei lavoratori che altrimenti sarebbero stati resi non competitiva da salari molto alti, ma consentirà anche di ignorare la sfida demografica di una popolazione che sta invecchiando troppo velocemente perché non ha dato vita a una generazione più giovane numericamente numerosa da giustificare un’economia basata sui consumi. Così, non sorprende che ora si parli poco dell’esportazione di capacità produttiva industriale e della conseguente creazione di 85 milioni di posti di lavoro al di fuori della Cina – il che richiederebbe, secondo i dati 2018 del MOFCOM, 1,3 milioni di aziende cinesi per internazionalizzarsi visto il numero ridotto di posti di lavoro che creano . La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti rafforza anche una rifocalizzazione annunciata a luglio 2020 che va nella stessa direzione: questa cosiddetta strategia della “doppia circolazione” (shuang xunhuan) non può che aumentare l’autonomia della Cina, dando così l’impressione di un reclusione, o addirittura un ripiegamento su se stesso in un contesto politico che gli è relativamente sfavorevole. 3 milioni di imprese cinesi da internazionalizzare visto il numero esiguo di posti di lavoro che creano. La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti rafforza anche una rifocalizzazione annunciata a luglio 2020 che va nella stessa direzione: questa cosiddetta strategia della “doppia circolazione” (shuang xunhuan) non può che aumentare l’autonomia della Cina, dando così l’impressione di un reclusione, o addirittura un ripiegamento su se stesso in un contesto politico che gli è relativamente sfavorevole. 3 milioni di imprese cinesi da internazionalizzare visto il numero esiguo di posti di lavoro che creano. La guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti rafforza anche una rifocalizzazione annunciata a luglio 2020 che va nella stessa direzione: questa cosiddetta strategia della “doppia circolazione” (shuang xunhuan) non può che aumentare l’autonomia della Cina, dando così l’impressione di un reclusione, o addirittura un ripiegamento su se stesso in un contesto politico che gli è relativamente sfavorevole.

Quindi, molto rumore per gli investimenti. Le aziende cinesi investono solo marginalmente in Africa. Invece, commerciano e costruiscono infrastrutture per conto dei governi africani, che investono in infrastrutture con finanziamenti cinesi (vedi Figura 2). Ciò solleva interrogativi sullo status dei paesi africani nella strategia delle Nuove Vie della Seta.

Sia la via della seta interna che quella marittima sono un’eredità delle tradizionali rotte commerciali tra l’Asia e l’Europa. La rotta marittima nella sua forma attuale è nata nel XIX secolo. È il successore del percorso della porcellana utilizzato dai mercanti arabi e indiani. Si estese poi al Mediterraneo, e poi oltre, al Nord Europa, grazie all’apertura del Canale di Suez nel 1869. Uno dei primi promotori della moderna rotta marittima è l’antesignana dell’odierna CMA-CGM, che fu alla base della creazione di Gibuti (1888) e della ferrovia Gibuti-Addis Abeba (1897). Dalla crisi asiatica del 1998, e soprattutto dall’inizio degli anni 2000, i funzionari cinesi hanno tentato, con scarso successo, di riformare il modello economico ereditato da Deng Xiaoping. Hanno cercato di trasformare il motore della loro economia, vale a dire sostituire la crescita trainata dal mercato interno con la crescita trainata dai mercati esterni. Da qui l’appello di Xi Jinping a Davos nel 2017 per una globalizzazione liberale, che può quasi essere interpretato come un appello di soccorso. La strategia delle Nuove Vie della Seta è quindi un’iniziativa per penetrare meglio nei mercati europei (principalmente l’Unione Europea). Si tratta, infatti, del primo sbocco per i prodotti cinesi, davanti ai Paesi del sud-est asiatico e agli Stati Uniti.

Il commercio di merci containerizzate tra Cina ed Europa rappresenta il 15% del commercio cinese anno su anno (di cui il 94% via mare) mentre il commercio con l’Africa rappresenta solo il 4%. Infatti, sommando tutti i modi di trasporto (marittimo, aereo e terrestre), l’Africa rappresenta solo il 3% del commercio mondiale e il 3% del commercio cinese di merci. Quindi, da un punto di vista microeconomico (quello delle aziende cinesi), questo potrebbe offrire alcuni mercati potenzialmente ampi. Tuttavia, da un punto di vista macroeconomico (quello della nazione cinese), questo è tutt’altro che vero. Anche in termini di accesso alle materie prime, l’Africa dipende molto dagli acquisti cinesi. La Cina, d’altro canto, ha costruito un’ampia gamma di fornitori alternativi per queste stesse materie prime. Quindi, non dipenderà mai realmente dall’Africa.

Solo il Sudafrica e l’Angola potrebbero affermare di svolgere un ruolo significativo, data la dipendenza molto relativa della Cina da loro. In effetti, i recenti sviluppi nelle relazioni Australia-Cina mostrano che la Cina non ha paura di sfidare la sua presunta dipendenza dall’Australia per le forniture di ferro – che in questo caso potrebbe andare a vantaggio (almeno a breve termine) di alcuni paesi africani come la Guinea . Anche in questo caso, il 14° Piano Quinquennale ribadisce chiaramente la volontà di istituire filiere industriali che rispettino il principio del “China first” ( yi wo wei zhu ). Nel contesto di un’iniqua divisione internazionale del lavoro, questo principio non fa che rafforzare il ruolo dell’Africa come fornitore di materie prime accanto ad altri “paesi risorsa” (ziyuan guo).

La lezione che possiamo imparare da questo è che c’è una sostanziale asimmetria nel rapporto tra l’Africa come continente e la Cina come nazione. Mentre la Cina è economicamente importante per l’Africa, l’Africa non è importante per la Cina. Al contrario, i paesi africani sono politicamente importanti per la Cina.

Per comprendere l’importanza politica dell’Africa per la Cina, è necessario approfondire la storia della fine del XX secolo. Nel 1989, dopo i massacri di piazza Tiananmen, i paesi occidentali hanno imposto sanzioni alla Cina. Questo è stato un elettroshock per i leader cinesi dell’epoca, come evidenziato dalla Breve storia del Partito comunista cinese in una versione rivista pubblicata nel 2021 per celebrare il centenario del suo PCC. Da allora in poi si è progressivamente affermata una duplice narrazione: un messaggio economico abbastanza liberale illustrato, ad esempio, dal discorso di Xi Jinping a Davos (vedi sopra); e un veemente messaggio politico antioccidentale che si è consolidato nel tempo ed è sbocciato negli ultimi anni, come dimostra da ultimo la retorica di alcuni diplomatici cinesi oggi definiti “lupi di guerra”. Politicamente, ciò si è tradotto fin dai primi anni ’90 in una strumentalizzazione del vecchio tema dell’umiliazione nazionale e in una revisione dei manuali di storia, una reinvenzione del confucianesimo, una riattivazione del terzomondismo e un approfondimento dei legami con i paesi in via di sviluppo, a cominciare dai paesi africani. L’Africa ha 54 paesi con un voto ciascuno nell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (ad eccezione dell’Eswatini, 53 paesi attualmente riconoscono Pechino), ovvero quasi un terzo dei voti che possono approvare decisioni. Ciò ha portato a una riscrittura della storia, come dimostra la pubblicazione nel 1999 di un libro che ripercorre cinquant’anni di diplomazia cinese in cui l’Africa è dipinta come un eroe grazie al quale la Repubblica popolare cinese ha potuto sostituire la Repubblica cinese ( Taiwan) al Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. Infatti, come dimostrano gli archivi delle Nazioni Unite,

La Cina è stata a capo di quattro agenzie delle Nazioni Unite contemporaneamente: l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) [2019-2023], l’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) [2015-2021], l’Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo industriale (UNIDO) [2013-2021 ] e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) [2015-2022]. È anche l’unico paese che non ha mai tenuto così tante direzioni contemporaneamente, il che è tanto più importante in quanto queste quattro agenzie sono altamente simboliche. Le direzioni FAO e UNIDO sottolineano il coinvolgimento della Cina nello sviluppo, nell’industrializzazione e nell’aiuto ai paesi poveri. La supervisione dell’ICAO e dell’ITU mostra anche la Cina come un paese tecnicamente innovativo in aree sensibili, che si è trasformata con successo da paese arretrato a paese tecnologicamente avanzato. Se la presenza della Cina a capo dell’ITU ha un senso nella corsa, non più al 5G, ma al 6G, che Huawei intende poter commercializzare già nel 2030, ancora più significativa è stata la sua presenza a capo dell’ICAO con il lancio di una rotta aerea della seta, dopo le battute d’arresto del Boeing 737 Max e alla vigilia della certificazione del Comac C919. La Silk Air Route è un progetto avviato dal conglomerato AVIC (Aviation Industry Corporation of China) per promuovere l’esportazione di attrezzature, infrastrutture e servizi aeronautici cinesi verso i paesi lungo le Nuove Vie della Seta. Si tratta di un progetto industriale che necessita fortemente del supporto dello Stato cinese per ottenere i vari certificati che stabiliscono l’aeronavigabilità del materiale e delle attrezzature esportate e, a tal fine, è inserito nel 14° Piano quinquennale. Tra le attrezzature esportabili c’è il Comac C919, destinato agli stessi mercati dell’Airbus A320 e del Boeing 737 Max. In altre parole, sostenendo economicamente e finanziariamente i paesi africani, la Cina si sta costruendo una clientela di paesi dipendenti che le consentono di costruire la propria immagine e di esercitare un potere politico definito: la strumentalizzazione dell’Africa contribuisce direttamente alla rinascita della potente Cina che i leader cinesi sono così desiderosi di vedere. Inavvertitamente cinico (o almeno così si presume), la strumentalizzazione dell’Africa contribuisce direttamente alla rinascita della potente Cina che i leader cinesi sono così ansiosi di vedere. Inavvertitamente cinico (o almeno così si presume), la strumentalizzazione dell’Africa contribuisce direttamente alla rinascita della potente Cina che i leader cinesi sono così ansiosi di vedere. Inavvertitamente cinico (o almeno così si presume), Yao Guimei (direttore del Center for South African Studies presso l’Istituto Cina-Africa dell’Accademia cinese delle scienze sociali) riassume il rapporto con l’Africa come “risorse, mercati e voti”.

Questo cinismo strumentale è stato stigmatizzato in un colloquio tenutosi il 27 maggio 2022 sotto gli auspici della rivista Culture e della Eurasian Society for System Science Research Association. Per incarnare le opinioni dei relatori, direi che hanno insistito sul fatto che la Cina è economicamente inestimabile per l’Africa, mentre l’importanza economica dell’Africa per la Cina è estremamente modesta. Tuttavia, l’Africa è politicamente rilevante per la Cina. Hanno concordato che la cooperazione economica cinese in Africa è la “pietra di zavorra” – in altre parole, ciò che stabilizza le relazioni sino-africane – e che l’Africa non dovrebbe più essere strumentalizzata a fini politici, ma dovrebbe diventare il fulcro di una nuova strategia economica internazionale cinese per contrastare meglio l’ordine internazionale avallato dall’«Occidente guidato dagli Stati Uniti». Tuttavia, è probabile che questa messa in discussione venga attuata solo in misura molto limitata, poiché il Libro bianco “Cina e Africa nella nuova era” (dicembre 2021) e il 15° piano quinquennale (2021-2025) assegnano un posto specifico all’Africa nella divisione internazionale del lavoro condizionata dalla volontà della Cina di creare filiere industriali che rispettino il principio “China First”. Nel contesto di una divisione internazionale del lavoro così ineguale, questo principio non fa che rafforzare il ruolo dei paesi africani come fornitori di materie prime, o come “paesi risorsa” come sono descritti nel 15° piano quinquennale. come il Libro bianco “Cina e Africa nella nuova era” (dicembre 2021) e il 15° piano quinquennale (2021-2025) assegnano un posto specifico all’Africa nella divisione internazionale del lavoro, condizionata dalla volontà della Cina di stabilire filiere industriali che rispettare il principio “China First”. Nel contesto di una divisione internazionale del lavoro così ineguale, questo principio non fa che rafforzare il ruolo dei paesi africani come fornitori di materie prime, o come “paesi risorsa” come sono descritti nel 15° piano quinquennale. come il Libro bianco “Cina e Africa nella nuova era” (dicembre 2021) e il 15° piano quinquennale (2021-2025) assegnano un posto specifico all’Africa nella divisione internazionale del lavoro, condizionata dalla volontà della Cina di stabilire filiere industriali che rispettare il principio “China First”. Nel contesto di una divisione internazionale del lavoro così ineguale, questo principio non fa che rafforzare il ruolo dei paesi africani come fornitori di materie prime, o come “paesi risorsa” come sono descritti nel 15° piano quinquennale.