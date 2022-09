Nei suoi settant’anni di regno, Elisabetta II è stata un elemento importante non solo nella costruzione dell’immagine della monarchia britannica, ma anche nel garantire la continuità della politica di Londra nella transizione fra i diversi governi. Questo vale anche nel caso dei rapporti con gli Stati Uniti. Quando Elisabetta accede al trono, il 7 febbraio 1952, a Downing Street è insediato Winston Churchill, che ha inaugurato il suo secondo gabinetto il 26 ottobre precedente. È un’epoca complessa, in cui il Paese è ancora impegnato a difendere il suo ruolo imperiale e la sua posizione di terza potenza mondiale, dopo Stati Uniti e Unione Sovietica. In questo periodo, la funzione della sovrana è essenzialmente quella di rappresentare la continuità fra l’esperienza prebellica della Gran Bretagna e la sua realtà attuale e di incarnare uno status che si stava progressivamente e irrimediabilmente deteriorando. La figura di Churchill (che sarebbe rimasto in carica fino all’aprile 1955) e l’arrivo di Eisenhower alla Casa Bianca, il 20 gennaio 1953, assicurano rapporti bilaterali stabili fra due Paesi i cui vertici politici e militari hanno sviluppato solidi legami reciproci durante la Seconda guerra mondiale, da poco conclusa.

Negli anni successivi, con l’allentarsi della ‘memoria di guerra’, l’imporsi del nuovo clima della guerra fredda e il graduale ricambio ai vertici dei due Paesi, il ruolo della sovrana come ‘leale gestore della relazione speciale’ anglo-americana si rafforza, pur rimando sottotraccia, in linea con la posizione di Elisabetta di monarca costituzionale. In oltre settant’anni, la regina incontra personalmente tutti i Presidenti statunitensi, da Harry Truman (nel 1951, durante la sua visita negli Stati Uniti quale erede al trono) a Joe Biden, con la sola eccezione di Lyndon Johnson (in carica: 1963-69) e lasciando in tutti un’impressione significativa. La sua visita negli Stati Uniti nell’ottobre 1957, in occasione del 350° anniversario del primo insediamento britannico in Virginia, in un clima di rapporti bilaterali resi difficili dagli strascichi della crisi di Suez (29 ottobre-7 novembre 1956), è definita dall’allora ambasciatore inglese a Washington, Harold Caccia, un successo tale da “seppellire il ricordo di Giorgio III una volta per tutte”; un giudizio che sarebbe stato ripreso nei diari del Primo ministro Harold Macmillan (in carica: 1957-63), che avrebbe visitato gli Stati Uniti pochi giorni dopo la partenza della sovrana.

Come è stato rilevato, la capacità di Elisabetta II di “affascinare e persino stringere amicizia con i Presidenti degli Stati Uniti è stata l’arma non tanto segreta che ha contribuito a rendere – e mantenere – speciale la ‘relazione speciale’”. Tuttavia, questa capacità non è stata il solo tratto degno di nota nel rapporto della sovrana con l’altra sponda dell’Atlantico. Nelle parole del Presidente Biden, la regina è stata anche “una statista di dignità e costanza ineguagliabili, che ha reso più profonda la solida alleanza fra Regno Unito e Stati Uniti”. In questo, la simpatia più volte espressa verso il Paese e i suoi cittadini ha svolto un ruolo altrettanto importante del rapporto costruito con il mondo politico statunitense. A metà degli anni Settanta, per esempio, in un altro momento complesso delle relazioni fra Londra e Washington e in una fase di profonda crisi della politica americana, la visita di Elisabetta del 6-9 luglio 1976, in occasione del bicentenario dell’indipendenza, ha rappresentato un altro passaggio importante per il consolidamento della ‘special relationship’; ciò a maggior ragione date le riserve di parte del mondo politico britannico, che, nella migliore delle ipotesi, riteneva tale viaggio inopportuno.

Non stupisce, quindi, che diversi osservatori si interroghino, oggi, sulla capacità del nuovo re, Carlo III, di essere all’altezza del ruolo svolto dalla madre. Il lungo ‘apprendistato’ dell’ex principe di Galles gli ha permesso– soprattutto negli ultimi anni – di acquisire un profilo pubblico via via più chiaro e di accreditare la propria immagine a livello internazionale. Tuttavia, la figura più ‘politica’ che Carlo si è ritagliata potrebbe risultare d’ostacolo di fronte alla posizione costantemente (e, a volte, ostentatamente) super partes di Elisabetta. Carlo, inoltre, a differenza della madre, non ha dalla sua la possibilità che ha avuto quest’ultima di proporsi quale trait d’union fra mondi ed epoche diversi, né gode del carisma che settant’anni di regno le hanno dato. In questo senso, il minore peso simbolico del nuovo re potrebbe essere un fattore di debolezza in una fase in cui anche i rapporti fra Londra e Washington, per quanto solidi, soffrono delle turbolenze del sistema internazionale. Solo il tempo permetterà di capire dove sta andando la ‘relazione speciale’ fra Stati Uniti e Gran Bretagna. È però chiaro sin d’ora come, in questo come in altri campi, la morte di Elisabetta II segni realmente la fine di un’epoca.