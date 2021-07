L’UE ha annunciato che sospenderà l’azione legale contro il Regno Unito per presunta violazione del protocollo dell’Irlanda del Nord estendendo unilateralmente i periodi di grazia relativi al commercio tra la Gran Bretagna e la provincia. L’intenzione è che entrambe le parti discutano soluzioni realistiche e pratiche alle questioni commerciali derivanti dal protocollo, che è l’accordo che hanno negoziato per evitare un confine duro in Irlanda come parte della Brexit. In quale direzione?

Come osserva Billy Melo Araujo, esperto di diritto economico internazionale della Queen’s University Belfast, «dal referendum sulla Brexit, la questione dello status dell’Irlanda del Nord è stata un ostacolo per coloro che nel Regno Unito desiderano garantire una rottura definitiva con l’UE. Il Regno Unito ha recentemente chiesto una rinegoziazione del protocollo, ma le modifiche che propone non stanno andando da nessuna parte con l’UE».

Al centro della questione c’è la necessità di evitare un confine duro in Irlanda. Il problema è sempre stato, afferma Araujo, che «a causa dell’uscita dall’unione doganale dell’UE e dal mercato interno, erano necessari controlli alle frontiere sulle merci in movimento tra il Regno Unito e l’UE. Per evitare ciò, l’UE e il Regno Unito hanno negoziato il protocollo. Hanno inserito l’Irlanda del Nord nel mercato interno delle merci dell’UE, il che significava che doveva conformarsi alle norme doganali dell’UE. Ciò significava che le merci scambiate tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda non sarebbero state soggette a controlli alle frontiere. Tuttavia, poiché il resto del Regno Unito non segue più le regole dell’UE, le merci importate dalla Gran Bretagna nell’Irlanda del Nord sarebbero soggette a controlli».

Dal gennaio 2021, ci sono stati problemi nei requisiti per il commercio di bovini che includono certificati sanitari di esportazione dell’UE firmati da veterinari autorizzati e, in alcuni casi, divieti sui prodotti importati come terra e anguille. Per provare a risolverli, sono stati riconosciuti fin dall’inizio da entrambe le parti. Hanno concordato periodi di grazia temporanei che sospendevano i controlli su una serie di merci per consentire ai commercianti dell’Irlanda del Nord di adattarsi gradualmente a una nuova realtà di maggiori ostacoli al commercio con il resto del Regno Unito.

Nonostante ciò, le conseguenze del tutto previste dal protocollo sembrano aver colto alcuni – compresi quelli al governo – di sorpresa. E poiché questi periodi di grazia scadono progressivamente, c’è stato un aumento delle richieste in alcuni ambienti per la revisione del protocollo. L’ultimo, evidenzia Araujo, «è arrivato sotto forma di documento pubblicato di recente dal governo del Regno Unito che chiede la riscrittura di parti significative del protocollo. Inquadra il protocollo come un accordo che il governo del Regno Unito non ha mai pienamente accettato (nonostante lo abbia accettato nel gennaio 2020). Menziona la possibilità di far scattare l’articolo 16 del protocollo – le cosiddette misure di salvaguardia – che consentirebbe al Regno Unito di sospendere temporaneamente i suoi obblighi ai sensi del protocollo a determinate condizioni. Elenca una serie di aree problematiche, comprese le barriere commerciali tra Gran Bretagna e Irlanda del Nord; il funzionamento dei sistemi di imposta sul valore aggiunto e di aiuti di Stato; e la questione della continua giurisdizione dei tribunali dell’UE in relazione all’applicazione delle pertinenti leggi dell’UE nel Regno Unito».

Con l’attuale sistema, sottolinea l’esperto, «le merci britanniche importate nell’Irlanda del Nord sono soggette a dazi UE se sono considerate a rischio di essere spostate nell’UE. Sono inoltre necessari controlli di conformità normativa sulle importazioni britanniche in Irlanda del Nord per garantire che le merci che entrano nel mercato interno dell’UE siano conformi alle norme dell’UE».

Il governo del Regno Unito – sostiene Araujo – «suggerisce un regime in cui i commercianti britannici possono dichiarare dove finiranno le merci. I controlli e le formalità doganali e di conformità normativa sarebbero quindi richiesti solo se i commercianti dichiarano che le merci sono destinate a entrare in definitiva nell’UE. Questo sistema si basa su due ipotesi discutibili. In primo luogo, i commercianti dichiareranno sempre onestamente la destinazione finale delle merci. In secondo luogo, che i commercianti possano sapere, e garantire, al momento della dichiarazione, dove andrà a finire la merce».

Il documento del Regno Unito riconosce il rischio associato a un sistema basato sulle dichiarazioni dei commercianti, affermando che dovrebbe essere supportato da un meccanismo di applicazione basato sulla piena trasparenza delle catene di approvvigionamento. Il documento menziona anche la possibilità di stabilire un regime di equivalenza sugli standard sanitari e fitosanitari (salute delle piante) in cui le parti potrebbero riconoscere reciprocamente gli standard degli altri prodotto per prodotto. In questo caso i controlli di conformità normativa non sarebbero più necessari, o più probabilmente ridotti in modo significativo.

Questa proposta è già stata respinta dall’UE, che vuole che il Regno Unito accetti di conformarsi alle norme sui prodotti dell’UE su tutta la linea. E, secondo Araujo, l’UE ha ragione: «Mantenere un sistema di riconoscimento reciproco delle regole non è facile. Funziona all’interno dell’UE perché tutti gli Stati membri si sottopongono a un quadro giuridico e istituzionale comune. È altrimenti difficile mantenere l’equivalenza in modo permanente. La maggior parte di tali sistemi al di fuori dell’UE tende a essere di breve durata per questo motivo». Il Regno Unito sa – dice l’esperto della Queen University – che sta proponendo ‘soluzioni’ irrealistiche dal punto di vista dell’UE, che saranno respinte come la proposta di eliminare la competenza esclusiva della Corte di giustizia dell’Unione europea sulle materie attinenti al diritto comunitario oggetto del protocollo.

Per Araujo, il documento britannico è davvero un’occasione mancata per proporre soluzioni pratiche a problemi urgenti. Soluzioni potrebbero essere perseguite rinegoziando il protocollo o firmando ulteriori trattati che lo integrino. Ma altre soluzioni tecniche potrebbero essere raggiunte all’interno del quadro esistente del protocollo. Una relazione della sottocommissione della Camera dei Lord identifica una serie di aree in cui il protocollo potrebbe essere migliorato, tra cui la semplificazione delle procedure doganali, il chiarimento di alcuni concetti giuridici e la concessione dell’accesso all’UE alle banche dati doganali e informatiche del Regno Unito.

Invece, il governo britannico ha cercato di prendere le distanze da qualsiasi titolarità del protocollo e di contestare molti dei suoi impegni centrali, cambiando completamente la natura dell’accordo. Ecco perché, sottolinea Araujo, «il Regno Unito otterrebbe molto di più accettando il protocollo come negoziato e cercando di migliorarlo, piuttosto che metterne completamente in discussione l’esistenza».