Il Regno Unito avrà un nuovo Primo Ministro il 6 settembre. Il Segretario agli Esteri Liz Truss, che è quasi sicura di trasferirsi a Downing Street la prossima settimana, ha battuto un affollato campo Tory in lizza per sostituire Boris Johnson.

Truss subentra in uno dei momenti più pericolosi della recente storia britannica. Quali saranno le sfide principali in patria e all’estero e quali di questi problemi sono stati creati da Truss?

Sfide in casa. Il Regno Unito è attualmente impantanato nella peggiore crisi del costo della vita degli ultimi decenni, in gran parte a causa dell’impennata dei prezzi dell’energia e degli affitti. La Banca d’Inghilterra ha recentemente avvertito che il Regno Unito dovrà probabilmente affrontare la sua recessione più lunga dalla crisi finanziaria globale del 2007 e che l’inflazione dovrebbe raggiungere uno sbalorditivo 18,6% all’inizio del prossimo anno. In effetti, i costi energetici alle stelle e la carenza post-Brexit hanno alimentato tassi di inflazione che superano l’UE e gli Stati Uniti.

Truss, da parte sua, si presenta sfacciatamente a favore degli affari e ha rifiutato qualsiasi nuova tassa per aumentare le entrate del governo, inclusa una tassa sulle compagnie petrolifere e del gas che hanno guadagnato terreno negli ultimi mesi.

In effetti, mentre l’Europa si prepara a una crisi energetica questo inverno a causa dei tagli al gas della Russia -con gli Stati membri dell’UE che hanno accettato di ridurre il consumo di gas del 15% almeno fino ad aprile 2023- il Regno Unito sta emergendo come uno dei maggiori punti caldi di crisi.

Sebbene il Regno Unito dipenda dal gas russo meno di molti Paesi, importando oltre il 75% della sua fornitura naturale dalla Norvegia, sta affrontando un inverno ancora più brutale rispetto a molti dei suoi omologhi europei.

Ci sono diverse ragioni tecniche per questo. Lacapacità di stoccaggio minima dopo la chiusura del governo Tory nel 2018 di un enorme impianto di stoccaggio di energia per risparmiare sui costi di manutenzione ha significato che il Regno Unito ha una capacità limitata di accumulare scorte prima dei freddi mesi invernali. Le strutture del Regno Unito detengono abbastanza gas per soddisfare la domanda da quattro a cinque giorni invernali. La capacità della Germania è 16 volte maggiore.

Inoltre, il gas rappresenta il 40% del consumo energetico del Regno Unito. Ciò rende gli inglesi ancora più vulnerabili alla carenza di energia, con due terzi delle famiglie a rischio di povertà energetica entro il 2023.

Il Regno Unito e l’UE sono in rotta di collisione. A due anni e mezzo dalla Brexit, le relazioni tra il Regno Unito e l’UE sono ancora estremamente tese. Nel suo tentativo di conquistare il posto più alto del Partito conservatore, Truss ha cercato di fare appello al fianco destro populista del Partito conservatore, opponendosi duramente contro l’accordo post-Brexit negoziato -e accettato- con Bruxelles.

Il più grande punto critico rimasto è il Protocollo dell’Irlanda del Nord, che ha cercato di evitare la creazione di un confine duro tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Da allora i Tory hanno invertito la rotta e cercano di cambiare alcuni termini, una mossa che secondo alcuni osservatori viola il diritto internazionale.

Perché è così importante? «Il modo in cui l’UE ha strutturato il processo negoziale», spiega Mujtaba Rahman, amministratore delegato del desk Europa di Eurasia Group, era che «l’accordo commerciale tra i due si basa sul rispetto e l’attuazione da parte del Regno Unito degli elementi fondamentali degli accordi di recesso», principalmente il confine irlandese.

Se il Regno Unito continua la sua rotta attuale e non rispetta il protocollo, Rahman afferma che «gli europei risponderanno… non rispetteremo il futuro accordo commerciale. Le due cose sono collegate». Ciò sarebbe catastrofico per il Regno Unito, che cerca disperatamente di mantenere solidi legami commerciali con le economie dell’UE.

Un disegno di legge che modifica parti del protocollo è già passato alla Camera dei Comuni e ora è diretto alla camera alta, dove le cose potrebbero peggiorare.

Se il disegno di legge continua a passare in Parlamento, dice Rahman, l’UE non sentirà di poter continuare a impegnarsi in discussioni serie con il Regno Unito. «Come fai a negoziare in buona fede mentre hai quello che ritieni essere un atto legislativo molto ostile che si sta facendo strada attraverso il parlamento?»

Quindi è possibile che Truss, che ha conquistato la leadership del Partito conservatore con un mandato esiguo, si stia semplicemente impegnando in una spavalderia anti-europea per radunare la sua base? Questo non è necessariamente rilevante ora, spiega Rahman. «Truss è vincolata dal fatto che ha fatto un patto con il diritto di ottenere le chiavi del numero 10, e il gabinetto che sta mettendo insieme sarà composto da molti euroscettici di destra. Lo spazio che ha per fare un accordo politico [con l’UE] è molto limitato».