La politica economica della neo-Premier conservatrice non curerà i difetti strutturali in una Gran Bretagna malata, ma a quel punto Truss potrebbe essere svanita nel sottobosco sempre più fitto dei primi ministri condannati e dimenticati del Paese

È impossibile sapere se il nuovo Primo Ministro britannico sia veramente serio o no riguardo alla politica economica. È certamente interessata a sollevare la situazione e calmare le tempeste, se non altro per ritardare l’inevitabile. Dopo essersi dimostrata la candidata più superficiale per succedere al suo predecessore caduto in disgrazia, Liz Truss è balzata nella politica economica come punto di partenza.

Kwasi Kwarteng, il nuovo Cancelliere dello Scacchiere, ci ha dato un’idea di come appare Trussonomics nel suo ‘mini budget’ annunciato il 23 settembre. In linea con questa nuova politica, intrapresa in un momento di forte aumento dell’inflazione (attualmente 9,9 %), sono promessi ulteriori stimoli fiscali: 30 miliardi di sterline all’anno (o 1,2% del PIL) e sussidi giganteschi per ammorbidire le bollette energetiche con costi che potrebbero salire a 150 miliardi di sterline.

Sono stati promessi tagli su tutta la linea, dall’imposta sul reddito all’imposta di bollo sugli acquisti di case. L’aliquota aggiuntiva del 45% dell’imposta sul reddito per coloro che guadagnano sopra £ 150.000 verrà eliminata, lasciando l’aliquota del 40% per coloro che hanno un reddito superiore a £ 50.271. Un taglio dell’aliquota di base dell’imposta sul reddito dal 20% al 19% sarà anticipato ad aprile 2023. L’imposta sulle società rimarrà al 19% e non aumenterà al 25% come inizialmente previsto.

Aliquote fiscali elevate, ha affermato il Cancelliere in una dichiarazione dei Comuni, “danneggiano la competitività della Gran Bretagna“. Il focus, invece, dovrebbe essere sulla crescita. “Per troppo tempo in questo Paese ci siamo lasciati andare a una lotta per la redistribuzione. Ora dobbiamo concentrarci sulla crescita, non solo su come tasseremo e spendiamo”. Era ora di uscire dal “circolo vizioso della stagnazione” e concentrarsi, invece, su “un circolo virtuoso di crescita”.

Questa è un’affermazione curiosa, dato che la crescita risplenderà solo per coloro che sono nella scala dei ricchi, che riceveranno il doppio degli aiuti per addolcire il loro costo della vita rispetto ai più poveri. Anche le società, in particolare le società petrolifere e del gas, continueranno a realizzare profitti sbalorditivi senza temere una tassazione inaspettata.

Anche se non si dovrebbe mai considerare i mercati come onniscienti, c’era qualcosa di ironico nel modo in cui l’annuncio di Kwarteng è stato accolto in un contesto di prezzi elevati del gas naturale, crescita lenta e carenza di manodopera. La sterlina britannica ha subito un terribile crollo, scendendo al minimo di 37 anni contro il dollaro USA. I titoli di stato furono svenduti a un tasso mai visto dal 1989, quando l’eroina dei Tory, Margaret Thatcher, era ancora aggrappata al potere.

Un’altra caratteristica della nuova politica è quella vecchia favorita neoliberista, la deregolamentazione. Questo non sorprende, dato che due autori dell’omaggio al libero mercato del 2012, Britannia Unchained, occupano ora le cariche di primo ministro e cancelliere.

Avendo assistito agli effetti viziosi di un settore finanziario non regolamentato – si pensi alla Grande Crisi Finanziaria, ai mutui subprime, alle banche vigilanti – Truss sta mettendo da parte la storia economica. A titolo di esempio, il bonus cap dei banchieri verrà eliminato. Nemmeno le attività predatorie dovrebbero essere più limitate nella Gran Bretagna di Truss. Il credo di Gordon Gekko può essere certo di una rinascita.

Nonostante questo grande saluto al mercato, la svolta economica di Truss non ha impressionato i media finanziari conservatori. L’Economist ha raccolto un parallelo tra Truss e il presidente degli Stati Uniti Ronald Reagan, che ci ha dato quel termine sfortunato e meritatamente diffamato Reaganomics. Salendo al potere, Reagan promise di ridurre la tassazione federale in un momento di picchi di inflazione e tassi di interesse elevati.

Nel suo tipico modo ottuso, l’ottimista Gipper decise che i tagli alle tasse e la deregolamentazione erano la strada da percorrere. Le tempeste non dovevano essere tanto calmate quanto agitate. Nell’agosto 1981, lo shock del sistema economico statunitense è stato registrato con un taglio delle tasse più pesante di qualsiasi altro visto dalla prima guerra mondiale. In tal modo, il concetto di Reaganomics ha dimostrato che i conservatori erano meno inclini alla parsimonia responsabile e ai bilanci in pareggio rispetto alle dimensioni e alla perturbazione populista.

L’Economist, tuttavia, scelse di considerare Reaganomics come giusto per il suo tempo, anche se ammette che i rendimenti del programma sono stati “misti”. La Trussonomics è un’altra cosa. “Reaganomics è stato accompagnato da un rafforzamento del dollaro. Così sono stati i tagli alle tasse di Donald Trump nel 2018, che sono avvenuti anche insieme all’inasprimento monetario”. Mentre il dollaro USA si è apprezzato, la sterlina britannica è crollata e sgualcita.

Anche i giornali privati ​​come il Wall Street Journal non sono con Truss nella sua impresa degna di nota. Si noti che la Gran Bretagna di oggi non è tenuta nella morsa di potenti sindacati o governata da aliquote fiscali elevate sulle società. Le imprese statali sono state, per la maggior parte, privatizzate. La burocrazia è stata ridotta. Il loro punto illusorio: Reaganomics o Thatcherite slash and burn ha fatto il suo lavoro, lasciando vittorioso il neoliberismo. Non era il momento di invertire quella ruota.

C’è anche il fastidioso problema delle credenziali di prestito. La Gran Bretagna fiscalmente debole della Truss, a differenza di quella della Thatcher (è possibile?), deve affrontare un deficit delle partite correnti e un debito oltre il 100% del PIL. La cifra si rigonfia con i tagli alle tasse e il pacchetto energia. Il WSJ è desideroso di tenere una lezione su Truss su questo, e in genere antropomorfizza il mercato come un animale domestico ribelle che ha bisogno di pacificazione. “Per mitigare tutti questi problemi il governo avrebbe dovuto occuparsi di preparare i mercati, spiegare la sua posizione e proiettare un futuro fiducioso per le finanze del Paese. Invece ha semplicemente promesso che il suo organismo di previsione indipendente mostrerà gli effetti di tutti i prestiti extra entro la fine dell’anno”.

L’effetto da incubo qui è che la Banca d’Inghilterra è lasciata a tenere le redini sull’inflazione usando la politica monetaria mentre i bucanieri fiscali si liberano e fanno irruzione nel tesoro. Truss e Kwarteng aggiungono alcol sul fuoco, portando così l’economia a una crisi isterica; il BOE dovrà introdurre il sedativo, abbassare la temperatura e trattenere i cercatori di piacere. La politica economica della Premier conservatrice non curerà i difetti strutturali in una Gran Bretagna malata, ma a quel punto Truss potrebbe essere svanita nel sottobosco sempre più fitto dei primi ministri condannati e dimenticati del Paese.