Regno Unito: il popolo britannico è resiliente… deve esserlo

Le dimissioni di Liz Truss dopo soli 44 giorni in carica significano che entro la prossima settimana il Regno Unito avrà avuto tre primi ministri in due mesi, quattro ministri delle finanze in quattro mesi e per la maggior parte del 2022 un governo che lavora sul pilota automatico grazie solo alla sua dura -servizio civile e diplomatici di lavoro.

Il popolo britannico è eccezionalmente stoico. Sebbene sempre più preoccupati per l’aumento del costo del cibo e dell’energia, i cittadini vanno avanti con le loro vite e non marciano in Parlamento. Invece, la scorsa settimana hanno assistito a un live streaming di una lattuga, che una combinazione della stampa popolare e dell’erudito settimanale “The Economist” aveva confrontato con Truss, esortando i lettori a indovinare se la sua durata di conservazione sarebbe stata più lunga del periodo del primo ministro in ufficio. Il contrasto tra i governanti eletti della Gran Bretagna e il servizio devoto per tutta la vita della defunta regina Elisabetta è doloroso.

La maggioranza parlamentare del partito conservatore al potere è in teoria sicura fino alla fine del 2024, ma sa che in pratica è ora in prestito e deve agire rapidamente per recuperare qualsiasi briciolo della credibilità che ha perso. Un rapido calendario elettorale assicurerà che un nuovo leader del partito, e quindi il primo ministro, sia in carica entro il 28 ottobre al più tardi.

Ma la meccanica è solo una parte della storia. La verità è che il Partito conservatore è lacerato da crepe ideologiche che assicureranno una continua instabilità, indipendentemente da chi guida, a meno che non vengano onestamente affrontate e superate. Al loro cuore ci sono gli echi del dibattito sulla Brexit, che ha polarizzato così tanti. Quei conservatori che erano divisi su tale questione sono ugualmente divisi sui dettagli delle prospettive economiche del Regno Unito, tra piccolo stato, soluzioni di libero mercato e un maggiore intervento per combattere le disuguaglianze sociali; sulla portata dell’immigrazione per colmare la carenza di manodopera e competenze esacerbate dalla Brexit; e sul rapporto con l’UE e le concessioni che possono o meno essere richieste per risolvere le questioni che interessano il confine commerciale tra il Regno Unito e l’UE in Irlanda.

Non c’è consenso su un leader individuale che potrebbe unire interessi contrastanti in questo momento e gli eventi degli ultimi mesi hanno intensificato le rivalità personali. In breve, l’attuale governo del Regno Unito ha solo pochi giorni per risolvere questi problemi per dare qualche possibilità a un nuovo primo ministro conservatore di stabilizzare la nave dello stato e dare un senso di stabilità ai mercati finanziari in osservazione, il cui rifiuto dell’economia di Truss ha accelerato le sue dimissioni.

La Gran Bretagna è consapevole che ciò influisce sul modo in cui il mondo vede il Paese. Quindi cosa può aspettarsi il mondo da un nuovo primo ministro britannico?

Fortunatamente, altre istituzioni nel Regno Unito sono più solide. La sua forza economica di fondo rimane attraente per gli investitori, con una Banca d’Inghilterra solidamente indipendente, in parte responsabile della pressione sulle decisioni in materia fiscale e di spesa, ora seguita dal cancelliere Jeremy Hunt, che ha rassicurato i mercati questa settimana. La base di ricerca e sviluppo della Gran Bretagna guiderà la crescita in industrie nuove e consolidate, assicurate in alcune delle migliori università del mondo.

La maggior parte degli impegni di politica estera del Paese sembra non essere influenzata dai drammi interni di Westminster. C’è un ampio consenso, esteso ai partiti di opposizione, sull’invasione russa dell’Ucraina. Le armi continueranno a essere fornite a Kiev e le sanzioni contro Mosca saranno aumentate. Potrebbe esserci un dibattito sulla spesa per la difesa; Truss aveva intenzione di aumentarlo dal 2,2% del PIL al 3% entro il 2030, cosa che l’imponente Segretario alla Difesa Ben Wallace ha ora inserito nel suo budget, suggerendo che sarebbe stato ferocemente resistito a minacciarlo in una stretta alla spesa. Il governo sembrava anche sul punto di designare la Cina una “minaccia strategica” per il Regno Unito piuttosto che un “concorrente sistemico”. Questa opinione potrebbe essere seguita dal successore di Truss, poiché ha un sostegno crescente in Parlamento e attraverso i servizi di sicurezza.

In Medio Oriente, la collaborazione con i partner storici del Regno Unito continuerà e verrà perseguito un accordo commerciale a lungo ricercato con il GCC. Potrebbe tuttavia esserci un esito diverso per la revisione dell’ubicazione dell’ambasciata britannica in Israele. Truss aveva promesso la revisione mentre gareggiava per la guida del suo partito e sembrava personalmente entusiasta di trasferirsi da Tel Aviv a Gerusalemme. Sospetto che la maggior parte di Whitehall ritenesse che gli accordi esistenti funzionassero bene in conformità con il diritto internazionale e non influissero sulle relazioni con Israele, un’opinione probabilmente rafforzata dal recente rovesciamento da parte dell’Australia del suo riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele.

Infine, ora anche un’altra delle istituzioni britanniche sta funzionando bene. La sua democrazia dipende in definitiva dal trasferimento pacifico del potere e da un’opposizione che diventa un ‘governo in attesa’. Il partito conservatore ha solo se stesso da incolpare per aver svolto un ruolo così importante nell’aiutare Keir Starmer e il partito laburista a essere visti come tali.