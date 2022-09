Dopo 12 tristi anni di vari governi conservatori, il Regno Unito è in ginocchio. La democrazia è sotto attacco come mai prima d'ora. polarizzazione sociale, isolazionismo e tribalismo rabbioso dominano. Ma ecco anche i movimenti di ribellione sociale

Dopo 12 tristi anni di vari governi conservatori, guidati da Primi Ministri inadeguati, il Regno Unito è in ginocchio. La democrazia è sotto attacco come mai prima d’ora; il disastro della Brexit, ha portato a un catalogo di aspetti negativi tra cui la polarizzazione sociale, l’isolazionismo e iltribalismo rabbioso.

Anni di schiacciante austerità, investimenti insufficienti nei servizi pubblici, salari congelati e livelli sbalorditivi di incompetenza sono culminati nel caos totale che vediamo davanti a noi: un Paese in declino terminale, povertà in aumento, disuguaglianza radicata, e, per finire, la strega cattiva del Raving Right, Liz Truss, è stata ora eletta leader dei conservatori e, poiché i conservatori hanno la maggioranza, nuovo Primo Ministro. Un processo elettorale totalmente antidemocratico, ma, “è sempre stato così”.

È stata votata, in un Paese di circa 69 milioni di persone, da 81.326 (57,4% del totale) membri conservatori. Un piccolo gruppo, vecchio, elegante, bianco, maschio, anti-europeo, anti-immigrati, anti-ambientale, pro-combustibili fossili, nazionalisti arretrati. Un gruppo pazzo che opera all’interno di un sistema disfunzionale che, come gran parte della struttura parlamentare del Regno Unito e il modello elettorale primordiale, ha un disperato bisogno di essere riformato.

La rivoltante retorica della campagna lanciata da Truss sembra rivolta esclusivamente ai nobili conservatori dei golf club. Ahimè, nei suoi primi pronunciamenti come PM, circondato da adulatori conservatori latranti, era chiaro che Truss non vive affatto nel mondo reale, ma in un castello fatiscente,costruito su un fondamento della dottrina neoliberale, situato più in là il diritto di qualsiasi Primo Ministro del Regno Unito negli ultimi anni.

Nonostante decenni di delusioni, ogni volta che entra in carica un nuovo Primo Ministro/governo,l’ingenuità suscita un pizzico di ottimismo: sicuramente ora le cose miglioreranno, sicuramente la giustizia sociale sarà prioritaria, la pace e l’azione ambientale imperativi. Bene, il Primo Ministro Truss ha rapidamente schiacciato ogni speranza così infantile con il suo primo discorso in Parlamento e le sue risposte di legno durante le Domande del Primo Ministro. L’arroganza mascherata da certezza ha permeato ogni crudele dichiarazione di intenti politici e, mentre i partiti di opposizione scuotevano la testa increduli, le persone in tutto il Paese, milioni delle quali stanno lottando per pagare l’aumento delle bollette energetiche e l’aumento dei prezzi dei generi alimentari, sono state nuovamente schiacciate.

Truss, il suo gabinetto e, grazie all’epurazione delle voci moderate intrapresa da Boris Johnson per placare il dissenso, la maggior parte, se non tutto,il gruppo parlamentare, è ora saldamente ancorato a una versione estrema del neoliberismoe la dottrina fallita del Trickle Down. Dopo quarant’anni in cui la maggior parte delle barche è stata affondata dalla marea crescente, è stato dimostrato che l’Ideologia dell’ingiustizia approfondisce le disuguaglianze, intensifica la povertà e concentra ulteriormente la ricchezza nelle tasche dei già ricchi.

Oltre ai piani economici progettati per avvantaggiare le società e, per sua stessa ammissione, intensificare le disuguaglianze («Non sono interessata alla ridistribuzione» ha detto alla ‘BBC‘), ha in programma di aumentare le spese militari, consentire alle compagnie energetiche globali diriavviare l’estrazione di gas nel Mare del Nord,porre fine alla moratoria sul fracking e abolire iprelievi verdi, che servono a finanziare l’efficienza energetica e l’elettricità rinnovabile. Disprezza i diritti del lavoro e il movimento sindacale, le proteste pubbliche pacifiche e gli immigrati, che minaccia di criminalizzare o ingombrare con tanta burocrazia da rendere tali diritti umani inapplicabili.

Le sue politiche, il dogmatismo e la dottrina che li sostiene sono, per molti versi, terrificanti. E con la sospensione del Parlamento e, di conseguenza, di ogni forma di scrutinio, conseguente alla morte della Regina, c’è il pericolo, o per lei, un’opportunità, che tenti di introdurre una legislazione con la scusa del lutto nazionale. Se Truss e la sua banda faranno quello che vogliono, la forma limitata di democrazia che esiste nel Regno Unito diventerà un lontano ricordo, piuttosto come l’etica e l’onestà negli uffici pubblici, la compassione e l’onore degli impegni internazionali hanno fatto negli ultimi anni.

L’elenco delle crisi nazionali che il governo Truss eredita, la maggior parte, se non tutte, delle quali ha avuto una mano sporca nel causare, è lungo e in crescita. Così come la rabbia pubblica. È una lista che risulta dall’ossessione ideologica, dalla grave incompetenza e dall’assenteismo.

Il Servizio Sanitario Nazionale (NHS) è in crisi: anni di sotto-finanziamento, mancanza di formazione e Brexit, che ha visto migliaia di lavoratori del SSN dall’Europa lasciare il Regno Unito, hanno portato a circa 135.000 posti vacanti, di cui 40.000 infermieri e oltre 8.000 medici nella sola Inghilterra. Il servizio ha le liste di attesa per i trattamenti di routine più lunghe mai registrate; se componi il 999 per l’ambulanza, potrebbero trascorrere ore o, in casi estremi, giorni prima che arrivi. L’assistenza sociale è disfunzionale; c’è una crisi abitativa, i prezzi degli immobili sono alle stelle, gli affitti sono inaccessibili, gli affitti non offrono sicurezza, i senzatetto sono in aumento -secondo i dati del governo, «tra gennaio e marzo 2022, 74.230 famiglie sono state valutate come senzatetto o a rischio di senzatetto», in aumento del 5,4% nello stesso periodo del 2021, altre 38.000 sono state considerate a ‘rischio di senzatetto’.

L‘inflazione è al 10,1% e in aumento, la povertà è in forte espansione. Migliaia di persone/famiglie (molte delle quali lavorano a tempo pieno) fanno affidamento sui banchi alimentari per le forniture di base: oltre due milioni di persone hanno visitato un banco alimentare l’anno scorso, e questo non include fornitori indipendenti: enti di beneficenza locali, chiese, ecc. Dieci anni fa i banchi alimentari esistevano a malapena nel Regno Unito, ora se ne stimano 2.572 e costituiscono un’area di crescita.

La privatizzazione delle società di servizi pubblici, compresa l’acqua, nel 1989 sotto Thatcher, ha portato le società energetiche e idriche a realizzare enormi profitti per gli azionisti (72 miliardi di sterline di dividendi), ma trascurando i consumatori e non riuscendo a investire. Da quando l’acqua è stata privatizzata, non sono stati commissionati nuovi serbatoi (in 33 anni) e, secondo ‘The Guardian‘, «2,4 miliardi di litri [di acqua] al giorno secondo le stime attuali sono stati lasciati fuoriuscire». Gli aeroporti, tra cui Heathrow, hanno dovuto limitare il numero dei voli per mancanza di personale; le autorità aeroportuali e le compagnie aeree usano la scusa «Non siamo noi, è il Covid», tanto amata da aziende e agenzie governative che hanno licenziato troppi dipendenti durante la pandemia e non hanno riassunto abbastanza, oppure i dipendenti si sono rifiutati di tornare senza salari e condizioni migliorate.

La magistratura è in crisi, così come il sistema carcerario e la Polizia, in particolare a Londra; l’assistenza all’infanzia e la scuola materna sono caotiche, inaccessibili per la maggior parte, con posti limitati, in particolare per chi ha un reddito medio; anche in questo caso a causa della mancanza di personale adeguatamente formato. È, sembra un elenco infinito, vergognoso e intensamente deprimente.

Potrebbe tuttavia esserci un barlume di luce nella tempesta; un effetto positivo di questa cacofonia di caos è un crescente movimento di resistenza all’ingiustizia economica e un’azione sindacale.

I salari per la maggior parte delle persone nel Regno Unito sono stati effettivamente congelati per anni; e ora, con l’aumento dell’inflazione, il reddito diminuisce di valore, le difficoltà economiche si intensificano, la furia aumenta.

I sindacati, fortemente indeboliti negli ultimi trent’anni a causa di una legislazione restrittiva, hanno riscoperto il loro coraggio e il loro scopo, e in risposta alle richieste dei membri hanno organizzato scioperi in diverse aree. In particolare, i lavoratori delle ferrovie e dei trasporti per Londra hanno fermato il loro lavoro in diverse occasioni in controversie su retribuzione e condizioni; i lavoratori dei rifiuti in Scozia sono in sciopero per la retribuzione; anche gli impiegati delle poste sono in sciopero; gli avvocati junior sono in sciopero a tempo indeterminato per la retribuzione; i lavoratori del più grande porto per container del Regno Unito, Felixstowe, hanno recentemente bloccato il lavoro per otto giorni in un’altra disputa sulla retribuzione.

Il leader del sindacato RMT, Mick Lynch, che è emerso come una voce di primo piano per il popolo, ha affermato che «i sindacati sono sul punto di chiedere scioperi ‘sincronizzati‘ per la rabbia diffusa per quanto l’inflazione impennata stia superando i salari». Se un passo così positivo fosse compiuto, sarebbe un potente atto di resistenza contro anni di sfruttamento e ingiustizia, e potrebbe rafforzare ulteriormente i lavoratori, che per anni sono stati messi a tacere.

Parallelamente alla rivolta operaia, c’è un movimento sociale di sfida. Inizialmente innescato da bollette energetiche elevate, costi in aumento e salari bassi, la portata dell’inquietudine si sta espandendo per includere l’indignazione per gli enormi profitti per le società energetiche e altre società, l’aumento dei pagamenti agli azionisti mentre la maggioranza lotta per sfamare se stessa e le proprie famiglie, ad esempio ingiustizia sociale, sfruttamento e avidità. Dall’inquietudine diffusa sono emersi due movimenti di resistenza e cambiamento: Don’t Pay, che mira a consentire alle persone di non pagare più le bollette energetiche, e Enough is Enough, che è un movimento sociale più ampio fondato da leader sindacali e parlamentari.

La comparsa di questi gruppi è profondamente incoraggiante e potrebbe rivelarsi un momento cruciale. Molte persone, forse la maggioranza, sono esauste, si vergognano di dove si trova il Paese e ne hanno abbastanza. Basta essere ignorati e manipolati; di sentirsi dire di ‘stringere la cintura’ e ‘andare avanti’, mentre le multinazionali, le società pubbliche/private comprese le società energetiche, pagano enormi dividendi e ministri del governo, burattini senza spina dorsale e senza principi, che vivono nelle tasche foderate di seta dei grandi affari, tra cui in particolare i baroni dei media, mentono e mentono e mentono ancora.

Di fronte a livelli crescenti di ingiustizia sociale, doppiezza di governo e difficoltà economiche, alla fine il popolo deve unirsi e ribellarsi. Se dopo l’infinita pantomima del funerale della regina le persone si riuniscono, rifiutandosi di pagare l’aumento dei costi energetici; di lavorare, di essere sfruttati ed emarginati; di stare a guardare mentre il mondo naturale è vandalizzato; se i sindacati intraprendono un’azione coordinata e molti di noi sosterranno un atto così progressista, c’è una possibilità, sottile, ma reale, che anni di frustrazione e rabbia possano trasformarsi in emancipazione e speranza.