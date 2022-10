Regno Unito: dopo dimissioni Truss, solo elezioni!

Quindi è finita, allora. A soli 44 giorni dal suo insediamento, e con undici di quei giorni dedicati agli ormai quasi dimenticati riti funebri per la regina Elisabetta II, Liz Truss si è dimessa da Primo Ministro, dopo aver fatto crollare l’economia e svelato, inavvertitamente, come il Partito Conservatore del 2022 è in agonia, soccombendo finalmente agli impulsi suicidi delle sue ossessioni che lo definiscono: la privatizzazione di tutto, i tagli alle tasse per i ricchi e sostenere la fantasia fallita della Brexit come qualcosa di liberatorio piuttosto che il disastro che è così chiaramente, è stato e sempre sarà.

L’innesco del record di Truss come primo ministro britannico in carica più breve è stato l’oltraggioso “mini-budget” che ha escogitato con il suo cancelliere, Kwasi Kwarteng, in cui, con straordinaria arroganza, questa coppia delirante di ideologi superficiali — marinata nell’estrema destra Il “libertarismo” dei gruppi lobbisti di Tufton Street, che si rifiutano di rivelare i loro finanziamenti (anche se sappiamo che coinvolge i negazionisti del cambiamento climatico e gli inquinatori di combustibili fossili) – ha cercato di spingere attraverso massicci tagli alle tasse per i ricchi in un momento di crescente inflazione e di energia a spirale costi. Questa era una ricetta per il disastro, come l’ex cancelliere, Rishi Sunak, ha ripetutamente spiegato durante la farsa guida estiva in cui Truss, in qualche modo, non è stato adeguatamente esposto come una nave vuota.

Il “mini-budget” – protetto da Truss e Kwarteng dal controllo di quasi tutti, incluso, per citare un esempio particolarmente pertinente, l’Office of Budget Responsibility (OBR), istituito da George Osborne per rivedere le finanze pubbliche – ha spaventato il mercati a tal punto che l’economia è crollata, portando al licenziamento di Kwarteng e ora alle dimissioni di Truss.

Dietro le quinte, nel frattempo, l’ex segretario alla salute e candidato alla leadership impopolare Jeremy Hunt, che è arrivato ultimo nel primo round della campagna di leadership di questa estate, è stato paracadutato per assumere la carica di Cancelliere e, in effetti, come Primo Ministro de facto, annullando la maggior parte dei 45 miliardi di sterline di tagli fiscali non finanziati nel “mini-budget”, ma affermando che il buco nero autoinflitto nelle finanze della nazione può essere affrontato solo attraverso tagli selvaggi all’austerità, anche se non c’è più niente da tagliare dopo il programma di austerità selvaggio e cinico introdotto da David Cameron e George Osborne nel 2010, in cui Hunt ha svolto un ruolo fondamentale.

Ora, ci è stato detto, ci sarà un processo elettorale interno di una settimana per l’ennesimo nuovo Primo Ministro, anche se con un mandato ancora inferiore a quello di Truss, che è stato scelto da soli 81.326 membri del Partito conservatore (appena lo 0,0017% del elettorato registrato del Regno Unito). Questa volta, i parlamentari conservatori (ce ne sono 357) eleggeranno il prossimo Primo Ministro, anche se gli stessi membri del Partito conservatore che hanno votato per Truss avranno anche una sorta di voce in capitolo, ed è già chiaro che la loro opzione preferita sarebbe per il ritorno dello screditato e caduto in disgrazia Boris Johnson.

Non c’è mai stata una crisi di governo del genere prima d’ora, e il fatto che così tanti parlamentari conservatori continuino a prendersi sul serio – con alcuni di loro che continuano a blaterare su come il Partito conservatore abbia a cuore i migliori interessi del paese – non può nascondere il fatto che tutto ciò che sembrano davvero fare è proteggere il proprio lavoro, quel modesto stipendio di £ 84.144 all’anno, oltre a spese sontuose per “gestire un ufficio e assumere personale e mantenere una residenza elettorale o una residenza a Londra”.

Adesso le elezioni generali!

Ciò che è necessario ora è che i Tory accettino di aver esaurito le opzioni per aggrapparsi al potere e indichino le elezioni generali.

Nel sondaggio di oggi di YouGov, il 63% degli intervistati ha affermato che chiunque venga scelto la prossima settimana “dovrebbe indire elezioni generali anticipate”, con solo il 23% in disaccordo.

Il fatto che alcuni parlamentari conservatori siano ancora aggrappati all’affermazione di avere un mandato, basato sulle ultime elezioni generali, nel dicembre 2019, mostra solo quanto siano illusi.

I sondaggi d’opinione – che catturano ciò che il paese sente ora, piuttosto che tre anni fa – indicano che il Partito conservatore non è mai stato così impopolare. I sondaggi YouGov della scorsa settimana hanno mostrato il Partito Laburista al 51% e i Tory solo al 23%, il che, se ripetuto in un’elezione generale, porterebbe all’estinzione dei Tory, e oggi la società di sondaggi Redford & Wilton Strategies ha trovato sostegno laburista a 55%, con i Tory solo al 19%, un vantaggio di 36 punti per i laburisti che è descritto come “il più grande vantaggio congiunto per QUALSIASI partito con QUALSIASI società elettorale dall’ottobre 1997”.

In particolare, le elezioni generali del 2019 hanno effettivamente consegnato ai conservatori una maggioranza di 80 seggi, ma solo sulla scia della promessa di Boris Johnson di “ottenere la Brexit fatta”, cosa che, tre anni e mezzo dopo lo svolgimento del referendum mortale dell’UE, non solo ha fatto appello ai sopravvissuti del 37,4% dell’elettorato registrato che ha votato per lasciare l’UE, ma anche, purtroppo, a molti di coloro che non hanno votato per lasciare l’UE, ma che volevano una sorta di chiusura.

Purtroppo, come per la maggior parte di ciò che ha detto Johnson, l’affermazione che avrebbe “ottenuto la Brexit fatta” era una bugia, progettata esclusivamente per farlo eleggere e poi mantenerlo al potere, come dimostra la crisi in corso riguardante il confine dell’UE e l’Irlanda del Nord , e Johnson, ovviamente, ha poi continuato a vacillare da un disastro all’altro, il tutto causato dalle sue persistenti bugie, dalla sua persistente evasione dalle responsabilità e dalla sua fondamentale mancanza di interesse per nient’altro che se stesso, la crisi del Covid ne è un esempio particolarmente lampante, anche se è stata la sua festa durante il blocco e la sua difesa dei ministri sessualmente compromessi che alla fine hanno affondato la sua carica di premier.

Incolpare la Brexit e assumersene la responsabilità

Quello che non dobbiamo dimenticare, però, è che la Brexit è il veleno che non solo ci ha consegnato il narcisista Johnson, che altrimenti non sarebbe stato eletto leader del Partito; ha finito per consegnarci anche Liz Truss, che, come brevemente notato sopra, era stata catturata dai fantasmi maligni, poco finanziati e irresponsabili di Tufton Street, che avevano sempre sperato che l’uscita del Regno Unito dall’UE avrebbe consentito loro di distruggere tutto leggi esistenti che erano state incorporate nella nostra adesione all’UE e per trasformare il Regno Unito, privo di una costituzione formale, in una tabula rasa – una tabula rasa – per i diritti.

In questo terrificante mondo fantastico, tutti i diritti dei lavoratori, i nostri diritti umani fondamentali e tutti gli obblighi ambientali e di pianificazione potrebbero essere bruciati in un vasto falò di ciò che vedevano come ostacoli all’avidità sfrenata, arricchendo ulteriormente le già ricche e autorizzando le aziende a fare qualsiasi cosa vogliono, e relegando i lavoratori e il popolo britannico in generale a una specie di servitù illegale.

La risposta dei mercati alla realizzazione dei sogni squilibrati di Tufton Street dovrebbe significare la loro fine, ma la loro nefasta influenza rimarrà fino a quando i Tory non saranno rimossi dal potere (e fino a quando le emittenti non smetteranno di fornire loro piattaforme, sulla base del fatto che si rifiutano di dichiarare chi li finanzia ).

Tuttavia, ciò che dovrebbe essere chiaro da un’analisi di dove loro, Truss, Kwarteng e altri entusiasti del “mercato libero” hanno sbagliato è che, in modo molto significativo, non sono riusciti a riconoscere il danno incredibilmente grave inflitto all’economia britannica da Brexit. Guarda le “zone di investimento” deregolamentate che Truss e Kwarteng volevano stabilire in tutto il Regno Unito: non solo sono un’idea spaventosa in sé e per sé, e, includendo parchi nazionali e altre aree sensibili dal punto di vista ambientale, hanno fatto infuriare organizzazioni amanti dell’establishment come RSPB e National Trust; più che altro, tuttavia, non riescono a riconoscere che, dalla Brexit, nessuno vuole davvero investire nel Regno Unito.

Tagliati fuori dal blocco commerciale di 27 paesi attraverso la Manica da noi, di cui facevamo parte, siamo riusciti a non ristabilire la nostra “sovranità” ed essere liberi di diventare una potenza globale in rinascita; invece, siamo un’irrilevanza al largo della costa nord-occidentale dell’Europa, il nostro potere economico è gravemente diminuito, come un video di mezz’ora del FT, “The Brexit effect: how leave the EU hit the UK”, pubblicato solo due giorni fa, e già visto da oltre un milione di persone, spiega in dettaglio.

Analizzando in modo forense questo “atto economico di autolesionismo”, il film spiega perché il Regno Unito non è più considerato un luogo sicuro in cui investire e include anche rappresentanti di piccole e medie imprese che, in numero sorprendente, non Generalmente ricevono una copertura mediatica sufficiente, hanno visto le loro esportazioni prosciugarsi – e include una compagnia di tè sopravvissuta che ha risposto spostando la maggior parte delle loro operazioni in Polonia, assicurando la loro sopravvivenza, ma privando così il Regno Unito della manodopera e delle entrate tanto necessarie. Come ha appena stabilito un rapporto dell’Economic and Social Research Institute, “il commercio dal Regno Unito all’UE è sceso del 16% rispetto ai livelli previsti se la Brexit non fosse avvenuta”, come ha spiegato il Guardian.

Ciò che è anche chiaro è che anche il Regno Unito soffre di una notevole carenza di manodopera a causa di un massiccio esodo di lavoratori dell’UE (ad esempio nei settori dell’agricoltura, dell’ospitalità, del SSN e delle case di cura) e, nel complesso, del fallimento dell’economia britannica riprendersi dopo il Covid come i suoi ex partner dell’UE è attribuibile solo alla Brexit.

Il futuro è del Labour?

Se ci devono essere elezioni generali e un nuovo governo laburista, il ritorno del Regno Unito al mercato unico e il ripristino della libertà di circolazione sono necessari per la salute dell’economia, anche se su questo, come su tante altre politiche disastrose attuate dal Negli ultimi 12 anni, resta da vedere se il Partito Laburista sarà in grado di cogliere il significato delle molteplici crisi che dobbiamo affrontare e se potrà trarre vantaggio dai suoi attuali e straordinari 36 punti di vantaggio.

Oltre a rompere la cospirazione del silenzio sulla Brexit e trovare un modo per impegnarsi nuovamente con l’UE per ristabilire l’adesione al mercato unico e accettare la libertà di movimento, il partito laburista deve anche comprendere l’importanza di non aggrappandosi a nozioni che non sconvolgeranno la potente stampa di destra del Regno Unito. Fermare l’assalto dei Tory ai diritti degli immigrati è un inizio necessario (e richiederà a Rachel Reeves di abbandonare la sua insensibile indifferenza nei confronti dei rifugiati e dei migranti economici), ma deve anche abbandonare l’assalto draconiano dei Tory al diritto di protestare, e abbracciare pienamente ciò che stanno cercando di fare coloro che protestano, in primo luogo i manifestanti ambientali.

Questo, in poche parole, è far sì che il governo riconosca la portata della catastrofe climatica globale già in atto, che, a quanto pare va sottolineato, è di gran lunga l’argomento più cruciale che i governi di tutto il mondo devono affrontare.

Nel Partito Tory di Truss, i suoi peggiori impulsi amante dei combustibili fossili sono stati deliberatamente promossi, con la promessa di rilasciare oltre cento nuove licenze di perforazione di petrolio e gas e un’ossessione per il fracking. Tutto questo va fermato, investendo invece massicciamente nelle energie rinnovabili che, oltre ad essere energia pulita, è anche molto più economica e più facile da realizzare.

Il governo ha anche bisogno di investire massicciamente nell’isolamento delle case che perdono della Gran Bretagna, come parte di una politica energetica generale che dovrebbe riportare la nazionalizzazione all’ordine del giorno, nonché una tassa inaspettata sulle società energetiche che hanno realizzato enormi e inaspettati profitti inaspettati di conseguenza della guerra in Ucraina. Se il Regno Unito dovesse seguire l’esempio dell’UE su una tassa inaspettata, ciò comporterebbe una tassa di 18 miliardi di sterline sui giganti dei combustibili fossili.

Come ha dimostrato anche la crisi delle acque reflue, anche le società idriche privatizzate del Regno Unito non sono idonee a essere responsabili delle nostre forniture idriche e anche loro dovrebbero essere rinazionalizzate. Nel complesso, infatti, la mania della privatizzazione iniziata sotto la Thatcher è stata un disastro, come hanno rivelato anche la privatizzazione delle ferrovie e la privatizzazione della Royal Mail.

C’è, ovviamente, uno tsunami di altri problemi che deve affrontare qualsiasi nuovo governo in arrivo, se i Tory finalmente riconoscono che non possono resistere fino a dicembre 2024: il costo delle bollette energetiche, l’inflazione dilagante (la più alta da 40 anni) e l’aumento i tassi di interesse (spinti dal caos del “mini-budget”) sono i tre esempi più importanti.

Forse i conservatori resisteranno – anche se dubito che possano farlo per altri due anni – dando ai laburisti il ​​tempo di lavorare su una valida alternativa allo status quo di centrodestra guidato dal mercato, che sembra essere la posizione predefinita di Starmer. Una strada intrigante che Starmer dovrebbe perseguire riguarda la Modern Monetary Theory (MMR).

Come ha spiegato l’uomo d’affari ed economista Andrew Levi in ​​un recente thread su Twitter, perché il Regno Unito è, dal 1971, un’economia fiat piuttosto che basata sull’oro (dando alle banche centrali un maggiore controllo sull’economia perché possono controllare la quantità di denaro stampata ), “Il governo può creare e distribuire nell’economia tutta la propria valuta (£) come vuole, tramite la Banca d’Inghilterra e con il permesso del Parlamento”, ma, “in comune con altre grandi economie, che si sono trasferite anche in valute fiat nel 1971, abbiamo continuato una politica che favorisce l’indebitamento – nella nostra valuta – per bilanciare i disavanzi di bilancio del governo”.

Come Levi continua a spiegare, tuttavia, il principale svantaggio di questa capacità di stampare moneta – il quantitative easing – è perché può aumentare l’inflazione, anche se “probabilmente andrebbe bene se l’economia fosse in una profonda recessione, operando ben al di sotto della capacità”. quando, infatti, “il disavanzo di spesa da parte del governo, nelle parti giuste dell’economia, nel modo giusto, non sarebbe solo ammissibile, sarebbe essenziale. A meno che tu non voglia una nuova Grande Depressione, del tutto evitabile.

Un altro thread, di Andy Verity, corrispondente di economia della BBC, è qui, così come un altro del dottor Nafeez Ahmed di Byline Times, e ho trovato entrambi tramite il sito web dell’economista Richard Murphy. Vale la pena leggere anche l’ultimo articolo di Ahmed, “Britain’s Stark Choice Ahead: Transformation or Collapse”, appena pubblicato oggi su Byline Times.

Spero che troviate quanto sopra di interesse, poiché aspettiamo tutti di vedere per quanto tempo questo Partito Tory di zombi può continuare a negare che il suo tempo è scaduto e che ha bisogno di molto tempo per cercare di capire qual è il suo il futuro. Per ora, la Gran Bretagna ha bisogno di un cambiamento e il partito laburista deve pensare fuori dagli schemi e, devo aggiungere, impegnarsi anche a introdurre la rappresentanza proporzionale, per liberarci finalmente dall’orribile sistema del first past-the-post, e , si spera, per tenere i Tory fuori dal potere per sempre.