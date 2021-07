Dopo due mesi di impennata dei casi di COVID-19 nel Regno Unito, i numeri hanno ricominciato a diminuire e, con sorpresa di molti, sono diminuiti in modo piuttosto forte. I nuovi casi hanno raggiunto il picco di 54.674 il 17 luglio prima di scendere a 23.511 il 27 luglio.

Dovremmo notare che se questo declino continuerà è ancora incerto, poiché l’effetto della revoca della maggior parte delle restanti restrizioni dell’Inghilterra il 19 luglio deve ancora farsi strada nelle statistiche.

Ma perché i casi sembrano diminuire di nuovo così presto dopo che le restrizioni sono state revocate? Per rispondere a questa domanda, secondo Paul Hunter, medico dell’University of East Anglia, bisogna sapere qualcosa su come le malattie si diffondono e diventano endemiche: «SARS-CoV-2, il virus che causa il COVID-19, non è l’unico coronavirus che colpisce gli esseri umani. Anche altri coronavirus stagionali comuni ci infettano, causando il comune raffreddore. Con questi coronavirus, l’immunità a seguito di un’infezione viene misurata più in mesi che in anni. La maggior parte di noi può aspettarsi infezioni ripetute con questi altri coronavirus per tutta la vita, in genere ogni tre o sei anni. La nostra esperienza con COVID-19 potrebbe finire per essere la stessa. Reinfezioni a seguito di un’infezione naturale iniziale da SARS-CoV-2 vengono ora segnalate anche nel Regno Unito».

Anche l’immunizzazione probabilmente, afferma Hunter, non fornirà una protezione permanente contro il COVID-19 e si prevede che l’efficacia del vaccino diminuirà nel corso di un certo numero di mesi. Recenti notizie da Israele suggeriscono che la protezione offerta dal vaccino Pfizer potrebbe già essere in calo nei gruppi di età più avanzata. Ma la protezione contro le malattie gravi probabilmente durerà più a lungo della protezione contro le infezioni.

Questa mancanza di protezione a lungo termine contro le infezioni significa che l’immunità di gregge è probabilmente impossibile e che il virus diventerà endemico e continuerà a circolare nelle popolazioni umane. Se ciò accade e la malattia si stabilizza, in modo tale che i numeri dei casi siano costanti in tutta la popolazione, né in aumento né in diminuzione, avrà raggiunto quello che viene chiamato un ‘equilibrio endemico’.

Quindi è questo ciò a cui stiamo ora assistendo? Possibilmente. Uno dei modelli di base di come i casi di malattie infettive cambiano nel tempo è chiamato modello SIR, che esamina quante persone sono suscettibili a una malattia, infetti da essa o si sono riprese da essa (e quindi sono immuni) in qualsiasi momento.

Con questo modello, i casi aumentano rapidamente all’inizio di un’epidemia poiché molte persone sono suscettibili, si infettano e continuano a infettare altre persone suscettibili. Ma con l’aumentare delle infezioni, nel tempo meno persone sono suscettibili e più si sono riprese. Il tasso di crescita quindi rallenta, l’epidemia raggiunge il suo picco e quindi il numero dei casi scende fino a un punto di equilibrio endemico, dove rimane pressoché stabile.

Il mondo reale, tuttavia, è piuttosto più complesso di un modello SIR. Si comporta più come un modello SEIRS, una variazione del modello SIR di base che incorpora altri fattori nel calcolo della diffusione della malattia.

In un modello SEIRS, l’aumento e la diminuzione dei numeri dei casi e il punto di equilibrio endemico dipendono da una serie di influenze. Questi includono misure come “beta” (che è il numero medio di contatti che una persona ha in un determinato periodo di tempo, moltiplicato per la probabilità che la malattia venga trasmessa quando c’è un contatto tra una persona suscettibile e una infettiva) e “latenza” (che è il ritardo tra qualcuno che viene infettato e diventa infettivo). In modo critico, il modello tiene conto anche della mutevole immunità della popolazione, sia attraverso nascite e morti o, come abbiamo già discusso, immunità calante.

Come nel modello SIR, il tasso di crescita dell’epidemia rallenta fino a raggiungere un picco prima che i casi ricadano a un livello endemico. Ma in questo modello SEIRS, l’infezione si avvicina al suo equilibrio endemico stabile in una serie di ondate epidemiche, poiché gli input di dati extra del modello lo rendono molto più sensibile e complicato (e di conseguenza più realistico).

Ad esempio, se beta aumenta perché aumenta il contatto tra le persone, allora questo cambierà l’equilibrio endemico in cui i casi si stabilizzano. Più contatti vedranno un aumento delle infezioni fino a quando non inizieranno a stabilizzarsi attorno a un equilibrio più elevato. Allo stesso modo, se la beta diminuisce, assisteremo a un calo delle infezioni fino a quando non ci avvicineremo al nuovo equilibrio.

I cambiamenti che abbiamo visto negli ultimi due mesi sono probabilmente dovuti a cambiamenti nei contatti tra le persone in tutto il Regno Unito. Stavamo infatti vedendo l’onda della variante delta rallentare abbastanza rapidamente a metà giugno, suggerendo che ci stavamo avvicinando all’equilibrio endemico. Ma poi è successo qualcosa che ha spostato in modo significativo la beta: il campionato europeo di calcio (che si è svolto dall’11 giugno all’11 luglio).

I casi hanno iniziato a crescere drammaticamente verso la fine di giugno, subito dopo la prima partita dell’Inghilterra. Quell’impennata è stata piuttosto breve e stava già rallentando di nuovo fino a quando un’altra impennata ha seguito i quarti di finale prima di rallentare di nuovo in modo relativamente rapido. In Scozia il modello era diverso. Abbiamo ancora visto un’impennata associata all’inizio degli Europei, ma i casi hanno iniziato a diminuire circa 10 giorni dopo la loro ultima partita, che era il 22 giugno.

La differenza in questi grafici è quindi potenzialmente spiegata dal fatto che l’Inghilterra è arrivata in finale, sostenendo livelli più alti di mescolamento più a lungo. E i modelli che mostrano dall’inizio di giugno in poi sono coerenti con il Regno Unito che si avvicina all’equilibrio endemico per COVID-19. Ciò significa che potremmo non assistere a un’altra impennata sostenuta delle infezioni. Il 19 luglio avrà in qualche modo influenzato la misura beta, ma anche se vediamo un aumento dei casi a causa della riapertura delle cose, è improbabile che sia eccezionale o sostenuto.