Regno Unito – Cina: l’ideologia di Truss vince sul pragmatismo e l’interesse nazionale

Mentre la campagna per il Primo Ministro del Regno Unito riguardava più questioni interne che di politica estera, la Cina ha comunque fatto apparizioni fugaci. Il Primo Ministro Liz Truss aveva da tempo spinto per un approccio più ‘falco‘ nei confronti della Cina, commentando in passato la necessità per il Regno Unito di evitare la ‘dipendenza‘ dalla Repubblica popolare.

Ha suggerito che la Cina fosse dichiarata una minaccia alla sicurezza nazionale e, secondo quanto riferito, ha spinto per una dichiarazione di ‘genocidio‘ nella regione nord-occidentale della Cina dello Xinjiang. Ma la questione cinese è caduta nell’agenda della campagna per la leadership dopo che il suo ultimo contendente, Rishi Sunak, ha dichiarato la Cina la principale minaccia per il Regno Unito.

Il risultato netto della campagna del Primo Ministro è uno spostamento accelerato del baricentro del discorso politico britannico sulla Cina verso quello degli Stati Uniti e dell’Australia. Indipendentemente dal fatto che un governo Truss mantenga o meno alcuni dei suoi precedenti commenti, la politica cinese del Regno Unito si è ben allontanata dall’approccio tipicamente pragmatico e sfumato adottato dalla fine degli anni ’90.

Ci sono una serie di fattori dietro questo cambiamento in corso. Alcuni sostengono che le azioni della Cina siano state il fattore centrale, ma è sorprendente quanto sia stato volatile l’approccio politico del Regno Unito dal 2010, un periodo in cui la traiettoria della Cina è stata più stabile.

La campagna per la leadership del Partito conservatore ha mostrato che la politica interna modella l’approccio del Regno Unito alla Cina. Non è solo Truss ad aver guadagnato visibilità assumendo posizioni da falco sulla Cina. Tom Tugendhat, uno dei contendenti alla leadership del Partito conservatore, ha usato la questione cinese e la politica estera per delimitare il suo territorio politico. Attualmente è Ministro di Stato per la Sicurezza.

Coloro che gareggiano per subentrare a lui come presidente della commissione per gli affari esteri della Camera dei Comuni manterranno la pressione sul governo affinché inasprisca la sua politica cinese. Non ci sono voti in un approccio più morbido o più sfumato.

Questi cambiamenti saranno amplificati dai gruppi di pressione che cercheranno di plasmare le discussioni parlamentari e mediatiche del Regno Unito sulla Cina. Gli attivisti passano da un problema all’altro -l”Internet delle cose’ è ora in prima linea– poiché le concessioni del governo alle loro pressioni sono aumentate negli ultimi anni. Rimuovere Huawei dalla rete 5G è l’esempio più ovvio.

Un altro fattore è il desiderio di unità ‘occidentale’, forse rafforzato dopo il conflitto in Ucraina. Il precedente governo britannico aveva già dimostrato una maggiore disponibilità a seguire il tono stabilito da Washington, sia attraverso le dichiarazioni del G7 che l’accordo AUKUS. Le relazioni del Regno Unito con l’Europa rimangono fragili e la revisione integrata della politica estera, di difesa e di sicurezza del marzo 2021 ha legato più strettamente le fortune britanniche agli Stati Uniti. Nonostante la rotazione su un ‘partenariato‘ tra Stati Uniti e Regno Unito, la realtà è una relazione di dipendenza subordinata da una Washington disfunzionale.

L’esame critico del rapporto con gli Stati Uniti non trova spazio nella discussione sulla Cina nel Regno Unito. Nemmeno una grande quantità di dibattito informato e ricerca sulla Cina stessa. Secondo quanto riferito, una delle ultime decisioni di Truss in qualità di Ministro degli Esteri del Regno Unito è stata quella di tagliare i finanziamenti per il Great Britain China Centre. Il Regno Unito è già debole negli studi sulla Cina e, nonostante tutte le discussioni su Hong Kong, quasi nessuna ricerca politica viene svolta nel suo ex territorio dipendente.

Il risultato sembra essere una base di conoscenza ridotta e sforzi limitati per conoscere la Cina, creando un vuoto in cui gli approcci ideologici entreranno felicemente. Ciò rende più difficile valutare come gli eventi in Cina abbiano plasmato il recente dibattito politico nel Regno Unito.

I rapporti su Hong Kong e Xinjiang hanno dominato la recente copertura mediatica della Cina nel Regno Unito, ma c’è stato poco spazio per un dibattito pubblico critico. Nel frattempo, diverse ipotesi sulla Cina sono diventate sempre più diffuse. Queste sono le idee secondo cui la Cina è una ‘minaccia’ significativa per la sicurezza nazionale e la democrazia e che l”influenza’ cinese nel Regno Unito è aumentata.

La prova più comune offerta per queste opinioni è una falsa rappresentazione di un commento del Presidente cinese Xi Jinping nel 2013 come dichiarazione del desiderio strategico di ‘dominare’ il Regno Unito. Ma la Cina non ha alcun interesse o capacità di cambiare il sistema politico del Regno Unito, sebbene volesse ridurre le ‘interferenze’ britanniche a Hong Kong dopo i disordini del 2019.

L’esame dei media britannici o delle discussioni parlamentari sulla Cina sfata l’idea che l’‘influenza‘ cinese sia in aumento: è difficile trovare qualcosa di positivo detto sul Paese in molti recenti ‘dibattiti’. La poca influenza che la Cina potrebbe aver avuto in precedenza sta svanendo ed è improbabile che ritorni presto.

Il nuovo governo Truss potrebbe rivedere la sua politica cinese. Se lo fa, dovrebbe chiedersi quali sono gli obiettivi del Regno Unito riguardo alla Cina, oltre inseguire la retorica provocatoria di Washington, e valutare le effettive conseguenze delle sue attuali politiche.

Se il governo del Regno Unito vuole promuovere la sicurezza climatica, dovrà collaborare con la Cina. Se Londra vuole affrontare l’inflazione, il commercio con la Cina potrebbe essere utile. Se vuole promuovere la ricerca e l’innovazione, una partnership con la Cina, la potenza mondiale dell’innovazione emergente, sosterrebbe le ambizioni del Regno Unito.

Questo tipo di approccio pragmatico non sembra probabile. La dimostrazione di egoismo politiconell’usare la morte della regina Elisabetta II come un altro bastone con cui battere la Cina è solo un altro esempio di come l’ideologia e la politica stiano vincendo il pragmatismo e l’interesse nazionale.