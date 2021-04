Solo un anno fa non c’avremmo potuto credere, ma vaccinarsi in maniera sicura è diventata una lotteria.

Prendiamo, ad esempio, il caso della Regione Lazio. Intanto entrare nel sito per giocare alla ‘lotteria dei vaccini’ è complesso perché l’applicativo diverse volte non permettere di accedere dicendo che i dati non sono accettabili o produce altri segnali di errore. Ci voleva molto a farne uno che funzionasse bene?

Se uno poi prova troppe volte il sistema si adonta e comincia a proporre incredibili quiz fotografici del tipo seleziona tutte le foto con estintori o semafori o fiumi che vedi. Immaginiamoci l’utente già innervosito che deve pure perdere tempo per entrare.

Se uno è fortunato entra e sul sito, progettato come detto in maniera approssimativa e poco funzionale. Compare una mappa con cerchi rossi e verdi. Naturalmente al cittadino suddito non viene data alcuna spiegazione. Si arrangi da solo a capire quale è il meccanismo recondito e se non è portato per l’enigmistica sono affari suoi!

La soluzione c’è, ma richiede capacità logica, prontezza e la conoscenza della meccanica quantistica.

Poi si passa alla lotteria vera e propria in cui uno si siede alle 7 di mattina fino a mezzanotte di sera per vincere il ‘vaccino che funziona’ e cioè Pfizer o Moderna. Naturalmente il sistema propone invece sempre i siti che somministrano AstraZeneca che tutti schifano per i noti problemini.

In ogni caso il prenotando si munisce di panini e generi di confort per affrontare -in età che si suppone anche considerevole- la lotteria alla Fantozzi.

Guai distrarsi un secondo per andare a fare bisogni fisiologici. Il sito dell’assessore Alessio D’Amato ti punisce implacabilmente e fa uscire gli attesi siti buoni all’improvviso. La finestra, che i giocatori più avvezzi e incalliti hanno definito ‘slot’, dura solo pochissimi secondi in cui uno si gioca tutto e cerca di compulsare tastiera e mouse come un organista provetto. Prima però deve controllare che non si tratti del cosiddetto ‘punto ciofeca’ e cioè di un sito che rifila AstraZeneca. Come si fa?

Anche qui la lotteria richiede abilità: in pochi millisecondi deve calcolare la differenza tra la prima data di somministrazione e la seconda. Se è di 21 giorni è Pfizer, se è di 28 giorni è Moderna, se è di tre mesi è Astrazeneca.

Ma attenzione, il Ministro Roberto Speranza, quello implicato nel mancato aggiornamento del piano anti – pandemia su cui indaga la procura di Bergamo, sta preparando un nuovo ostacolo. Ha appena detto che Pfizer e Moderna passeranno a 42 giorni per dare un po’ di fastidio ai giocatori abituati a calcolare al volo sui vecchi parametri.

Fatto il calcolo, si clicca e vengono chiesti il numero di telefono e l’email, ma sadicamente, si richiede la conferma. Mentre tu ti precipiti a farla qualcuno ti fotte sul tempo e compare il messaggino ‘ritenta e sarai più fortunato’ nella forma ‘Gentile utente qualcuno ha già prenotato’ e così il giochino ricomincia.

È chiaro che, con il passare delle ore, dei giorni e delle settimane l’utente si scaltrisce e da novizio diventa praticante, abile ed eccezionalmente abile a secondo del grado di trucchi che impara a sue spese.

Nel frattempo l’assessore alla Sanità, Alessio D’Amato, si rammarica che AstraZeneca rallenti le dosi mentre sono in arrivo quelle del vaccino buono e cioè Pfizer che copre molto di più e non dà effetti collaterali fatali. Insomma D’Amato, che ha l’obiettivo di vaccinare il maggior numero di persone, non si occupa del fatto che qualcuno ci possa rimanere secco perché è solo una statistica, non un essere umano.

Invece l’UE e quindi Draghi attaccano AstraZeneca e disdicono il contratto per il prossimo anno. E la gente che deve pensare? Che lo Stato intanto debba smaltire quelli comprati per quest’anno, un po’ come una partita di pesce marcio.

Qualcuno starà male, ma che importa? È solo una statistica e il pesce è buono madama la Marchesa…