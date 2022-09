Quando il compianto storico Sir Ben Pimlott ha intrapreso la sua biografia nel 1996, i suoi colleghi hanno espresso sorpresa per il fatto che avrebbe dovuto considerare la regina Elisabetta II degna di uno studio serio. Eppure il giudizio di Pimlott si è dimostrato valido e, se pochi accademici hanno seguito la sua guida, il ruolo politico della monarchia ha ricevuto un trattamento ponderato nelle arti creative.

Il film di Stephen Frears del 2006, The Queen, ha mostrato il suo dilemma dopo la morte della principessa Diana; La commedia teatrale di Peter Morgan The Audience mostrava gli incontri settimanali della monarca con i suoi primi ministri. Ed è stata mostrata in una luce generalmente positiva e comprensiva sia nell’acclamata serie drammatica di Netflix The Crown che anche nell’opera speculativa di Mike Bartlett King Charles III, sulla difficoltà che il suo erede avrebbe avuto nel riempirle le scarpe.

Il regno di Elisabetta fu un risultato ritardato della crisi dell’abdicazione del 1936, l’evento reale determinante del 20° secolo. L’inaspettata abdicazione di Edoardo VIII spinse il suo timido e balbettante fratello minore Alberto sul trono come re Giorgio VI. Poco dopo fu spinto nel ruolo di prestanome per la nazione durante la seconda guerra mondiale.

La guerra fu l’esperienza formativa più importante per la figlia maggiore, la principessa Elisabetta. La sua esperienza come meccanico d’auto presso l’ATS (Servizio Territoriale Ausiliario – il servizio militare delle donne) le ha consentito di affermare legittimamente di aver partecipato a quella che è stata definita “la guerra popolare”.

L’esperienza le ha dato un tocco più naturalmente comune di quello che aveva mostrato qualsiasi suo predecessore. Quando, nel 1947, sposò Philip Mountbatten – che divenne Duca di Edimburgo (e morì nell’aprile 2021 all’età di 99 anni) – il suo matrimonio fu colto come un’opportunità per illuminare una vita nazionale ancora in preda all’austerità del dopoguerra e razionamento.

Elisabetta II ereditò una monarchia il cui potere politico era in costante diminuzione dal 18° secolo, ma il cui ruolo nella vita pubblica della nazione sembrava, semmai, essere diventato sempre più importante. Ci si aspettava che i monarchi nel 20 ° secolo svolgessero compiti cerimoniali con la gravità adeguata e si alleggerissero abbastanza da condividere e godere dei gusti e degli interessi della gente comune.

L’elaborata incoronazione della regina nel 1953 ha raggiunto un equilibrio di entrambi questi ruoli. L’antica cerimonia potrebbe essere fatta risalire alle origini sassoni della monarchia, mentre la sua decisione di consentirne la trasmissione televisiva l’ha portata nei salotti della gente comune con le ultime tecnologie moderne. Il cerimoniale reale doveva d’ora in poi essere democraticamente visibile, diventando ironicamente molto meglio coreografato e più formale di quanto non fosse mai stato prima.

La regina ha continuato a rivoluzionare la percezione pubblica della monarchia quando, su sollecitazione di Lord Mountbatten e di suo genero, il produttore televisivo Lord Brabourne, ha acconsentito al film della BBC del 1969 Royal Family. Era un ritratto straordinariamente intimo della sua vita familiare, che la mostrava a colazione, mentre faceva un barbecue a Balmoral e faceva un salto nei negozi locali.

L’investitura del principe Carlo a Principe di Galles lo stesso anno, un altro evento televisivo reale, fu seguita nel 1970 dalla decisione della regina durante una visita in Australia e Nuova Zelanda di rompere con il protocollo e mescolarsi direttamente con la folla che era venuta a vederla. Queste “passeggiate” divennero presto una parte centrale di qualsiasi visita reale.

Il culmine della popolarità a metà del regno della regina arrivò con le celebrazioni del Giubileo d’argento del 1977, che videro il paese addobbato in rosso, bianco e blu alle feste di strada in stile VE Day. Fu seguito nel 1981 dall’enorme popolarità del matrimonio nella Cattedrale di St Paul del principe Carlo con Lady Diana Spencer.

I decenni successivi si sono rivelati molto più impegnativi. La controversia all’inizio degli anni ’90 sull’esenzione della regina dall’imposta sul reddito ha costretto la Corona a cambiare le sue disposizioni finanziarie in modo da pagare come tutti gli altri. I pettegolezzi e gli scandali che circondavano i reali più giovani si trasformarono in divorzi per il principe Andrea, la principessa Anna e, cosa più dannosa di tutte, il principe Carlo. La regina ha definito il 1992 – il culmine degli scandali – il suo “annus horribilis”.

Le rivelazioni sulla miseria che la principessa Diana aveva sopportato nel suo matrimonio hanno presentato al pubblico un’immagine molto più dura e meno comprensiva della famiglia reale, che sembrava vendicata quando la regina aveva insolitamente calcolato male l’umore pubblico dopo la morte di Diana nel 1997. Il suo istinto era di seguirlo protocollo e precedente, stare a Balmoral e tenere con sé i suoi nipoti.

Questo sembrava difficile e indifferente a un pubblico affamato di manifestazioni aperte di emozioni che sarebbero state impensabili nei giorni più giovani della regina. “Dov’è la nostra regina?” chiese The Sun, mentre il Daily Express la invitava a “Mostraci che ci tieni!” insistendo sul fatto che rompesse con il protocollo e facesse volare la Union Jack a mezz’asta su Buckingham Palace. Mai dopo l’abdicazione la popolarità della monarchia era scesa così in basso.

Colta brevemente in ritardo da questo notevole cambiamento nel comportamento pubblico britannico, la regina riprese presto l’iniziativa, rivolgendosi alla nazione in televisione e chinando la testa al corteo funebre di Diana durante un servizio televisivo abilmente concepito e coreografato.

La misura in cui ha rapidamente riguadagnato il sostegno pubblico è stata dimostrata dall’enorme, anche se inaspettato, successo del suo Giubileo d’oro del 2002, che è stato inaugurato dalla straordinaria vista di Brian May che esegue un assolo di chitarra sul tetto di Buckingham Palace. Quando Londra ha ospitato le Olimpiadi nel 2012, era sufficientemente sicura della sua posizione da accettare di apparire in un memorabile cameo ironico nella cerimonia di apertura, quando sembrava lanciarsi nell’arena da un elicottero in compagnia di James Bond.

La regina Elisabetta mantenne la corona al di sopra della politica di partito, ma fu sempre pienamente impegnata nel mondo politico. Una ferma sostenitrice del Commonwealth, anche quando i suoi primi ministri avevano perso fiducia in esso da tempo, come suo capo ha mediato nelle controversie tra gli stati membri e ha fornito supporto e guida anche ai leader del Commonwealth che erano fortemente contrari al suo stesso governo del Regno Unito.

I suoi primi ministri hanno spesso reso omaggio alla sua saggezza e conoscenza politica. Questi erano il risultato sia dei suoi anni di esperienza che della sua diligenza nella lettura dei giornali di stato. Harold Wilson ha osservato che assistere all’udienza settimanale impreparato era come essere beccati a scuola senza aver fatto i compiti. Era opinione diffusa che trovasse difficili i rapporti con Margaret Thatcher.

La regina e il duca di Edimburgo a volte si opposero all’uso politico a cui i governi li attribuivano. Nel 1978 non furono contenti di essere costretti dall’allora ministro degli Esteri, David Owen, a ricevere il dittatore rumeno Nicolae Ceausescu e sua moglie come ospiti a Buckingham Palace.

La regina potrebbe agire con effetti molto positivi nelle relazioni internazionali, fornendo spesso l’affermazione cerimoniale e pubblica del lavoro dei suoi ministri. Ha stabilito un buon rapporto con una serie di presidenti americani, in particolare Ronald Reagan e Barack Obama, e la sua visita di stato di successo del 2011 nella Repubblica d’Irlanda, in cui ha stupito i suoi ospiti rivolgendosi loro in gaelico, rimane un modello dell’impatto positivo una visita di stato può avere.

È stata persino in grado di mettere da parte i suoi sentimenti personali sull’omicidio di Lord Mountbatten nel 1979 per offrire un cordiale benvenuto all’ex comandante dell’IRA Martin McGuinness, quando è entrato in carica nel 2007 come vice primo ministro dell’Irlanda del Nord.

Solo molto occasionalmente e brevemente la regina permise alle proprie opinioni politiche di emergere. Durante una visita alla Borsa di Londra dopo il crollo finanziario del 2008, ha chiesto acutamente perché nessuno l’avesse previsto.

Nel 2014, il suo appello formulato con cura agli scozzesi affinché rifletta attentamente sul loro voto nel referendum sull’indipendenza è stato ampiamente – e chiaramente giustamente – interpretato come un intervento a nome dell’Unione. E in vista della conferenza COP26 delle Nazioni Unite del 2021 a Glasgow, dalla quale ha dovuto ritirarsi su consiglio medico, è stata sentita esprimere irritazione per la mancanza di azione politica sull’emergenza del cambiamento climatico.

Mentre si avvicinava alla sua decima decade, ha finalmente iniziato a rallentare, delegando più dei suoi doveri ufficiali ad altri membri della famiglia reale – anche la deposizione annuale della sua corona di fiori al cenotafio la domenica della memoria, mentre nel maggio 2022 ha delegato il suo massimo importante dovere cerimoniale, la lettura del Discorso dal Trono all’Apertura di Stato del Parlamento, al Principe Carlo.

Tuttavia, ha mantenuto la sua capacità di superare una crisi. Nel 2020, con il calare della pandemia di COVID, la regina, in netto contrasto con il suo primo ministro, si è rivolta alla nazione dal blocco di Windsor con un messaggio calmo e ben giudicato. Il suo breve discorso combinava la solidarietà con la sua gente con la rassicurazione che, in un consapevole riferimento al colpo di guerra di Vera Lynn, “Ci incontreremo di nuovo”.

Il decennio ha portato anche tristezza. Suo nipote, il principe Harry, e sua moglie Meghan Markle si ritirarono completamente dai doveri reali, causando profonde ferite alla famiglia reale. Questo dolore è stato aggravato quando i Sussex hanno accusato la famiglia reale, in un’intervista con Oprah Winfrey che è stata seguita in tutto il mondo, di trattarli con crudeltà, disprezzo e persino razzismo.

Lo shock dell’intervista è stato seguito rapidamente dalla morte del principe Filippo, suo marito di 73 anni, a pochi mesi dal suo centesimo compleanno. Al suo funerale, che è stato ridotto in scala per soddisfare i requisiti delle normative COVID, la regina ha tagliato una figura insolitamente solitaria, piccola, mascherata e seduta da sola. Poiché la sua salute è peggiorata nei mesi successivi alla sua morte, il profondo impatto della sua perdita è diventato fin troppo evidente.

Il dolore per l’allontanamento dei Sussex dalla famiglia reale fu pesantemente aggravato dalla disgrazia subito dopo del principe Andrea, il suo secondo figlio e, è stato spesso suggerito, il suo figlio preferito. Il suo stretto coinvolgimento con il pedofilo americano condannato, Jeffrey Epstein, ha portato allo spettacolo poco edificante di un membro anziano della famiglia reale accusato in un tribunale americano di sesso minorile; ha reso la sua posizione incommensurabilmente peggiore accettando una disastrosa intervista al programma di attualità della BBC Newsnight.

La regina rispose allo scandalo con notevole risolutezza: privò il figlio di tutti i suoi titoli reali e militari, compreso l’amato “S.A.R.”, e lo ridusse, di fatto, allo status di privato cittadino. Anche la sua famiglia più stretta non doveva minare tutto ciò che aveva fatto per proteggere e preservare la monarchia.

Il notevole successo del suo Giubileo di Platino 2022 è stato un segno di quanto avesse conservato l’affetto della sua gente; un momento clou particolarmente ben accolto è stata un’affascinante performance cameo che la mostra mentre prende il tè con il personaggio televisivo dei bambini, Paddington Bear.

A parte nei sogni, in cui spesso la gente doveva apparire, il contatto più regolare della regina con i suoi sudditi era nel suo messaggio natalizio annuale in televisione e alla radio. Ciò non solo rifletteva il suo lavoro e gli impegni dell’anno precedente, ma riaffermava, con maggiore franchezza e chiarezza di quanto molti dei suoi ministri sembravano in grado di evocare, la sua fede cristiana profondamente radicata.

Come capo della Chiesa d’Inghilterra era lei stessa una guida cristiana e non l’ha mai dimenticato. Il messaggio di Natale si è adattato nel corso degli anni alla nuova tecnologia, ma era immutabile nello stile e nei contenuti, riflettendo la monarchia mentre l’aveva plasmata.

Sotto Elisabetta II, la monarchia britannica è sopravvissuta cambiando il suo aspetto esteriore senza cambiare il suo ruolo pubblico. I critici repubblicani della monarchia avevano da tempo rinunciato a chiederne l’immediata abolizione e avevano accettato che la popolarità personale della regina rendesse il loro obiettivo impraticabile mentre era ancora in vita.

Elisabetta II, il cui regno di 70 anni fa di lei il monarca regnante più lungo nella storia britannica, lascia il suo successore con una sorta di repubblica monarchica britannica, in cui le proporzioni dei suoi ingredienti di mistica, cerimonia, populismo e apertura sono state costantemente modificate in ordine per mantenerlo sostanzialmente lo stesso. È stato a lungo riconosciuto dai leader politici e dai commentatori di tutto il mondo che la regina ha gestito il suo ruolo costituzionale spesso difficile e delicato con grazia e abilità politica notevole, persino formidabile.

La sua saggezza e il suo incessante senso del dovere significavano che era ampiamente considerata con una combinazione di rispetto, stima, timore reverenziale e affetto, che trascendeva nazioni, classi e generazioni. Era immensamente orgogliosa della Gran Bretagna e della sua gente, eppure alla fine apparteneva al mondo, e il mondo piangerà la sua scomparsa.