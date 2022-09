‘London bridge is down’ —la frase che ha ispirato il nome del piano per informare le istituzioni, il corpo politico e diplomatico e i Paesi il cui capo di stato era Elisabetta II d’Inghilterra della morte del sovrano—potrebbe avere un significato più profondo, più adattato a ciò che la regina ha rappresentato (e ciò che ha visto rappresentare) nei suoi 70 anni di regno.

Il 2022 segna il 100° anniversario della pubblicazione della poesia The Waste Land di Thomas S. Eliot. Una poesia complessa, piena di prospettive insolite e spaventose che ci inondano come onde gelide – una delle sue parti si intitola Death by Water – nel mondo inerte, freddo e senza vita che la Modernità – i tempi moderni – ha raggiunto la sua consumazione nel XX secolo.

Un deserto senza vita, dove le mura della città sono state sfondate e non c’è più alcuna distinzione tra ciò che è dentro e ciò che è fuori, la legge e il selvaggio, la regola del desiderio egoistico e dell’ordine sociale. Una terra desolata priva di principi e verità in cui la raffinatezza culturale maschera la natura selvaggia, il desiderio sconfinato rivolto all’esterno, l’agonia di uomini vuoti senza interiorità.

La modernità –il progetto di organizzazione intellettuale, culturale, sociale e politica iniziato nel XVI secolo–, lungi dall’allontanarci dall’era rituale e primitiva ed entrare nell’era della ragione, ha solo portato a Londra ‘Il cuore delle tenebre’, riproducendo Il viaggio di Dracula dal tramonto all’alba –a occasum usque ad solis ortu–, dall’oscurità selvaggia oltre i tigli romani alla metropoli. Ciò è confermato dalla storia e il poema se ne rende conto.

Nella sua quinta parte, What the Thunder Said, The Bad Land dice questo, nella memorabile traduzione di José María Valverde:

Mi sono seduto sulla riva Per pescare, con la pianura arida dietro di me Riuscirò almeno a mettere in ordine le mie terre? Il London Bridge cade cade cade Poi s’ascose nella messa a fuoco che gli affina Quando fiam uti chelidon ― oh ingoia ingoia Le Prince d’Aquitane alla tour abolie Quei frammenti li ho appoggiati alle mie rovine Pardiez poi ti accoglierà. Hieronimo torna a Sii pazzo. Dati. Dayadhvam. Damiata. Shantih shantih shantih”.

I riferimenti italiano e latino, e le desinenze francesi, usano il purgatorio di Dante, una primavera impossibile, e la follia del poeta romantico francese Gérard Nerval per indicare la perdita di ogni nuova nascita o redenzione.

Ciò che è interessante è l’inizio, uno dei molteplici riferimenti di Eliot al mito del Re Pescatore, una figura che salva dalle nebbie della letteratura inglese medievale, dal famoso From Ritual to Romance di Jessie L. Weston e dal meticoloso e colossale lavoro The Golden Bough di James G. Frazer, che Eliot descrive in dettaglio all’inizio delle note del poema.

Il Re Pescatore rappresenta un monarca che, ferito al fianco o all’inguine, soffre per la sua terra e, di conseguenza, la sua terra è sterile, devastata come lui. “Tu e la tua terra siete una cosa sola” dice due volte Sir Perceval a Re Artù – al re della terra e al re Artù malato – mentre rivela il segreto del Graal nella magnifica interpretazione cinematografica di John Boorman del ciclo arturiano, Excalibur (1981 ). La frase London is fall down ha un tono sinistro in quanto introduce, con una nota filastrocca, il concetto di qualcosa di enorme e inaccessibile: la città è lasciata desolata.

L’Inghilterra che scompare

Il ponte di Londra è caduto. La morte di Elisabetta II, regina di quelle stesse terre, che affondano la coscienza di sé nel mito arturiano, è la morte di un modo di intendere l’Inghilterra. Un’Inghilterra scomparsa, per la quale il filosofo Roger Scruton ha già cantato un’elegia in England: An Elegy (Continuum, 2001), più come ideale morale che come territorio di fatto.

Tuttavia, il passaggio di Elisabetta II nelle terre abitate da Sant’Edoardo il Confessore, Sant’Anselmo di Canterbury, Sant’Ugo di Lincoln, San Tommaso Becket e San Tommaso Moro (quegli antenati gelosi della probità: ancora la regina e imperatrice Vittoria del Regno Unito ha girato la testa dalla parte opposta quando passa davanti ai buoni sudditi del Brompton Oratory), il particolare Avalon del buon inglese, significa molto di più.

È la scomparsa dell’ultimo grande Presidente di fama mondiale la cui vita è stata orientata – solo e coerentemente – dalla linea del dovere. Con la scomparsa di Elisabetta II, è un’idea dell’Occidente, a parte gli ultimi resti del s. XX– che va via. Sembra che sia stata l’ultima rappresentante dell’idea occidentale che valga la pena fare un’attività pubblica fatta con sacrificio e nel rispetto di un dovere.

Il dilemma dell’essere e cosa dovrebbe essere

È di moda ora dire che la bontà nasce, non dall’adempimento di regole e doveri, ma da una vita ben vissuta, nella ricerca della piena realizzazione della natura umana (fioritura umana) o – nei casi più piccoli intellettualmente e digiuni dalle letture – del benessere. Questo va bene. È un’idea che affonda le sue radici nella tradizione mediterranea di coltivare con calma, con fatica e con l’aiuto degli altri, le buone abitudini.

Tuttavia, nell’espressione del filosofo francese Gilles Lipovetsky, ‘Il crepuscolo del dovere’, la scomparsa dell’idea che fare il proprio dovere a tutti i costi dia senso a una vita non indica la scomparsa di un anglosassone, prussiano, protestante, kantiano idea, di un motore razionale e glaciale, della vita stessa. Indica la scomparsa dell’idea che ciò che dovrebbe muoverci è qualcosa al di sopra di noi stessi, i nostri desideri immediati. Qualcosa al di sopra della nostra testardaggine affinché l’ombra non cada, perché non c’è distanza, tra l’idea e la realtà, tra il movimento e l’atto, parafrasando un’altra poesia di T. S. Eliot, The Hollow Men (p. 123), perché lì non c’è distanza tra il nostro desiderio e la sua realizzazione.

L’idea del filosofo scozzese David Hume che un dovere non può essere derivato da un è (il problema dell’essere e del dovere) non è valida. I doveri derivano da ciò che siamo; e quindi fare ciò che dobbiamo, ciò che è prescritto, metterlo prima di noi stessi e dei nostri progetti, è bene perché è corretto. O meglio, poiché ciò che facciamo è corretto, facendolo diventiamo buoni.

La corona e la linea del dovere

Elisabetta II sembra essere stata l’ultima rappresentante, pubblicamente riconosciuta e da generazioni, dell’idea che l’adempimento del dovere giustifica una vita. È stato il caso più evidente di come la maggior parte delle monarchie esemplifichi nella Corona le idee di stato di diritto, giustizia ed equità, accompagnate dalla compassione per i più deboli. Cioè, il compimento di ciò che è dovuto a ciascuno.

Tuttavia, nel sud dell’Europa, in terre meno nebbiose di quelle di Re Artù –i cui re erano già lontanamente imparentati con i Lancaster e che un tempo erano esperti conoscitori degli alti e bassi di Lanzarote, Tristán, Iván e Galván–, rimangono incoronati che continuano determinati che l’adempimento del dovere vale la pena significa che la terra non è ancora vuota.