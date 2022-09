Il Regno Unito è in lutto per la regina Elisabetta II dopo la sua morte all’età di 96 anni. La sua scomparsa solleva importanti questioni costituzionali su come il Paese passa al regno di suo figlio, Carlo. Questi sono i momenti chiave a cui prestare attenzione nei giorni a venire, secondo il Professor Robert Hazell, UCL, che ne ha parlato nell’intervista a ‘The Conversation’ qui ripubblicata.

Quando Carlo diventerà re?

Carlo divenne re nel momento in cui la regina morì, secondo l’antica regola del diritto comune Rex nunquam moritur, che significa “il re non muore mai”. L’idea è che mentre il sovrano può morire, il governo deve andare avanti. La carica deve quindi passare senza soluzione di continuità all’erede, anche se non si sono ancora svolte le cerimonie formali.

Quelle cerimonie seguiranno, ma stanno effettivamente solo avallando una successione che è già avvenuta. Carlo non ha bisogno di essere incoronato per diventare re. In effetti, Edoardo VIII non fu mai incoronato.

Quali procedure formali seguono per Carlo?

Un Consiglio di adesione viene convocato non appena possibile dopo la morte di un monarca. Il Consiglio di adesione proclama formalmente la morte di un sovrano e l’inizio del regno di quello successivo. Il processo per farlo comprende due incontri.

Nella prima parte, ai membri del Privy Council – una delle parti più antiche del governo – si uniscono gli Alti Commissari del Commonwealth di quei paesi in cui il nuovo sovrano è capo di stato, per concordare e firmare la Proclamazione che dichiara Carlo nuovo re .

Il consiglio emette quindi il Proclama testimoniando e dichiarando il fatto della legittima assunzione al trono del nuovo sovrano e annunciando il suo titolo regnale di Carlo III.

Il secondo incontro è tra Charles ei soli consiglieri privati. Qui farà una dichiarazione personale per commemorare la defunta regina e chiedere il sostegno della nazione nell’assumere il suo nuovo ruolo, e giura un giuramento legale a sostegno della Chiesa di Scozia. Farà un giuramento simile a sostegno della Chiesa d’Inghilterra alla sua incoronazione.

Cosa succede in parlamento?

Il Parlamento si riunisce il più rapidamente possibile dopo la morte di un sovrano in modo che i parlamentari possano prestare giuramento di fedeltà al nuovo sovrano. Tale giuramento è richiesto ai pari della Camera dei Lord ed è specificato nei loro ordini permanenti.

I parlamentari alla Camera dei Comuni, d’altra parte, non sono formalmente tenuti a prestare giuramento al nuovo monarca perché di fatto lo hanno già fatto. Il loro giuramento è di “portare vera fedeltà a Sua Maestà la Regina Elisabetta, ai suoi eredi e successori”, che, per definizione, copre più sovrani. Tuttavia, è consuetudine per loro prestare giuramento al nuovo monarca. Il Parlamento piangerà quindi la morte della regina nei dibattiti guidati dal primo ministro.

Quando possiamo aspettarci che Carlo venga incoronato?

È improbabile che l’incoronazione abbia luogo fino a pochi mesi dopo la morte della regina. La cerimonia si svolgerà nell’Abbazia di Westminster a Londra ed è seguita da una processione e probabilmente anche dall’apparizione della famiglia reale sul balcone di Buckingham Palace.

L’incoronazione è un servizio anglicano ed eucaristico ed è presieduta dall’arcivescovo di Canterbury, il vescovo più anziano della Chiesa d’Inghilterra. Ma possiamo aspettarci di vedere spazio creato per altre religioni. Questo è successo al matrimonio del principe Harry, ed è stato praticato per alcuni anni al servizio annuale del Commonwealth Day dell’Abbazia di Westminster.

Persone di fedi diverse possono essere invitate a dare letture. È probabile che a leader religiosi diversi dagli anglicani vengano assegnati seggi importanti nell’abbazia. La lista degli invitati spetta in definitiva al governo, che paga anche la cerimonia.

Camilla diventerà regina?

La legge afferma che la sposa di un re diventa automaticamente regina, ma c’erano stati dei dubbi su questa questione in seguito al matrimonio di Carlo con Camilla nel 2005. All’epoca, si decise che sarebbe diventata “principessa consorte” piuttosto che regina quando Carlo divenne re.

Tuttavia, in seguito c’è stato un cambio di programma e ora sappiamo che Camilla diventerà davvero la regina. La regina Elisabetta lo ha confermato all’inizio di quest’anno.