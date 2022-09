I monarchi europei vanno e vengono, ma i media americani, senza dubbio in gran parte a causa del fatto che gli inglesi parlano e scrivono in inglese, seguono la monarchia britannica più da vicino di altri. Gli esperti americani non hanno avuto molto da dire quando il re Juan Carlos di Spagna ha abdicato, nel 2014, sulla scia di uno scandalo di appropriazione indebita. Ma sono passate solo poche ore dalla morte della regina Elisabetta II e le speculazioni sul futuro della monarchia britannica sono già abbondanti. Hayes Brown di MSNBC scrive questa settimana, ad esempio, su come Elisabetta tenesse insieme un’istituzione in declino, ma «È del tutto probabile che [il nuovo re Carlo III]e il suo probabile successore, il principe William, supervisioneranno il disfacimento della monarchia stessa».

Vedremo.

Ma in un certo senso Brown ha innegabilmente ragione quando dice: «le ruote dello Stato continueranno a girare senza di lei». Certo che lo faranno. Nel mondo moderno, nessuno dei monarchi d’Europa è un’istituzione critica all’interno dei regimi su cui apparentemente‘regnano‘.

In effetti, il semplice fatto che ci riferiamo allo‘Stato‘ come a qualcosa di distinto da un monarca illustra un fatto cruciale sul rapporto tra i monarchi e lo Stato nel mondo moderno: gli Stati hanno superato e sostituito i monarchi come vera fonte di potere legale e militare nei rispettivi territori. Gli Stati moderni hanno successivamente ampliato questo potere ben oltre ciò che sognavano anche i monarchi più ambiziosi dei secoli passati. C’è un’ironia qui, tuttavia. In Europa, furono gli stessi monarchi a creare tribunali e istituzioni militari negli immensi Stati che conosciamo oggi. Nel processo, tuttavia, i monarchi persero il controllo di queste istituzioni sempre più ingombranti e burocratiche. Alla fine, i monarchi crebbero fino a diventare appendici dello Stato, piuttosto che il contrario, come avevano originariamente inteso i monarchi. Tutto questo avveniva anche prima dell’avvento degli Stati democratici. Nel diciannovesimo secolo, il vecchio modello di governo dinastico privato era stato rovesciato dalla macchina degli Stati, sia democratici che non.

Certamente, le monarchie odierne non devono essere confuse con le monarchie che esistevano prima che lo Stato salisse alla ribalta, nel XVI e XVII secolo.

I monarchi pre-statali, dopo tutto, erano essenzialmente proprietari terrieri privati il cui reddito dipendeva in gran parte dagli affitti raccolti dalle proprietà private del monarca. Questi affitti non venivano necessariamente riscossi sotto forma di denaro e il denaro era spesso scarso. Ma questi proprietari terrieri raccoglievano comunque risorse, sotto forma di raccolti, servizio militare o altri pagamenti in natura, da coloro che utilizzavano le terre dei proprietari. In questo ambiente, tuttavia, non esisteva un’istituzione ‘sovrana’ che esercitasse il monopolio sui mezzi di coercizione, e il sistema era essenzialmente un sistema di diritto privato. Era, come diceva John Strayer un sistema di «potere pubblico in mani private e un sistema militare in cui una parte essenziale delle forze armate è assicurata da contratti privati». Questi contratti si riducevano, come descrive Hendrik Spruyt, a «governo per legami personali». Gli accordi per prestare il servizio militare, ad esempio, erano una questione di promesse fatte a persone specifiche. Se quelle persone morivano, i contratti diventavano nulli.

Le dinastie regnanti non erano istituzioni statali impersonali permanenti, ma reti tenute insieme da legami familiari e relazioni uno contro uno. I territori sui quali rivendicavano una quota di proprietà cambiavano frequentemente. Non c’era il senso di una Nazione territoriale. I re che li governavano molto spesso tendevano agli affari personalmente. Questi re sedevano personalmente nei tribunali per decidere i casi. Hanno condotto personalmente campagne militari per proteggere le loro proprietà dagli altri.

Quando le responsabilità e le terre di un re diventavano troppo numerose per essere affrontate personalmente, ciò poteva essere affrontato attraverso accordi, giuramenti e contratti con altri principi in una complessa rete di vassallismo nota come feudalesimo. Ciò ha mantenuto le cose locali e dipendenti dalla cooperazione e negoziazione decentralizzate. Ma, ancora una volta, questo non diede ai monarchi un monopolio indiscutibile all’interno delle loro terre. Molti re potenti erano vassalli di altri re e principi. Questo naturalmente limitava il potere dei re e impediva loro di esercitare quelle che oggi chiameremmo prerogative statali.

Entro il tardo medioevo, tuttavia, alcuni di questi principi divennero abbastanza ricchi da fare a meno della necessità di accordi quid-pro-quo scomodi con altri principi. L’aumento delle eccedenze alimentari e la crescente disponibilità di specie significavano che re e principi più ricchi potevano pagare direttamente sia i soldati che rifornimenti militari. I nobili locali potrebbero essere comprati. Agenti fiscali pagati, direttamente fedeli al re, potevano essere inviati a riscuotere entrate. La guerra divenne anche più costosa, il che significa che i principi e i re più ricchi divennero relativamente più efficaci nel soggiogare i concorrenti meno ricchi. I re iniziarono a consolidare più terre e più potere.

Questo ha cambiato notevolmente il gioco. Man mano che i re diventavano più ricchi, la loro ricchezza manteneva una popolazione crescente di impiegati, soldati, giudici e funzionari che dipendevano direttamente dal re per il reddito. Questi burocrati pagati divennero così numerosi che i re dovettero dare incarichi anche a molte persone al di fuori dei circoli interni della monarchia. Ora c’era una nuova classe di persone che dipendevano dal re per le entrate, ma che comunque avevano i propri interessi, le proprie famiglie e i propri programmi.

Ciò rappresentava un pericolo per gli stessi monarchi. Il re aveva concesso a questi agenti dello Stato nascente una quota di potere. E se usassero questo potere per promuovere i propri obiettivi e favoriti? Queste persone potrebbero potenzialmente paralizzare la capacità del re di raccogliere entrate, formare eserciti o imporre ‘legge e ordine’. In effetti, nel 1640, alcuni dei sostenitori del monarca spagnolo temevano che la crescente burocrazia spagnola potesse finire per ‘rendere il re stesso superfluo’.

Tuttavia, i monarchi andarono comunque avanti. Nel diciassettesimo secolo, i monarchi stavano radunando immensi eserciti permanenti e costruendo enormi installazioni militari in grado di resistere alle nuove armi alimentate a polvere da sparo. I giorni in cui si guidavano personalmente gli eserciti erano ormai lontani. Come ha notato JH Elliott, l’importanza centrale di questa nuova burocrazia è forse ben illustrata dall’evoluzione dei monarchi da uomini che cavalcavano in battaglia, in uomini che, come Filippo II di Spagna «trascorrevano la giornata lavorativa a questa scrivania circondati da pile di documenti».

Uno Stato in crescita significava un mucchio crescente di scartoffie per gestirlo. Ma, alla fine,lo Stato avrebbe sopraffatto gli stessi monarchi. Secondo Martin Van Creveld, già alla fine del XV secolo i governanti e i loro sudditi stavano prendendo coscienza dell’idea che all’interno dello Stato esisteva una macchina separata dal monarca. Sorse un nuovo vocabolario: frasi come ‘la corona‘, ‘lo Stato‘ arrivarono a rappresentare qualcosa su cui il re non governava tanto quanto serviva. Ai re non era più consentito occuparsi semplicemente delle proprie proprietà private. Questo è stato, come dice Spruyt, «il passaggio qualitativo dal governo personale all’autorità pubblica». In altre parole, potremmo descrivere questo come un passaggio da proprietario terriero privato a agente statale.

Entro la fine del diciottesimo secolo, osserva Van Creveld, lo Stato «non era più identico alla persona del sovrano… Essendo cresciuto dagli strumenti che avevano aiutato i monarchi a trasformarsi in governanti assoluti, lo Stato ha acquisito una vita propria»

Non a caso, questo forse divenne più evidente nei regni con gli Stati più forti di quel periodo: Inghilterra e Francia. In Inghilterra, ad esempio, i rivoluzionari della guerra civile inglese non solo tagliarono la testa al re, ma abolirono del tutto la monarchia. Ciò non è stato fatto come un’operazione mafiosa, ma con il consenso dei rappresentanti dello Stato inglese in Parlamento. In altre parole, i parlamentari hanno ampiamente chiarito che è ‘il popolo’ -che il Parlamento affermava di rappresentare- a definire il ‘commonwealth’. Il ruolo del re era semplicemente quello di offrire determinati servizi. Alla fine, il Parlamento restaurò la monarchia, ma la lezione fu appresa. Nel 1688 il Parlamento intervenne nuovamente per sostituire un re con un altro più a suo piacimento.

In Francia, i rivoluzionari hanno ampliato lo stesso tema. Decenni prima, il re Luigi XIV aveva trascorso molti anni lavorando per creare lo Stato più grande, più ricco e più potente d’Europa. Quindi gli strumenti di quello Stato furono rivolti contro la stessa dinastia di Luigi. Luigi ha detto più di quanto sapesse quando sul letto di morte ha riflettuto: «Me ne vado, ma lo Stato rimarrà sempre». Il bis-bis-bisnipote di Luigi, Luigi XVI, avrebbe potuto dire la stessa cosa sulla forca.

Dopo queste crisi era ampiamente chiaro che né l’Inghilterra né lo Stato inglese erano di proprietà del re o della sua dinastia. Lo stesso era chiaro per i resti della monarchia in Francia. In effetti, le monarchie di tutta Europa si trovavano in situazioni simili. Ciò è accaduto decenni prima che questi monarchi fossero sostituiti da regimi repubblicani democratici. A quel punto, il governo regale era già stato sostituito in tutto tranne che nel nome da regimi statali di vario tipo.

Oggi molti Stati d’Europa tollerano le monarchie istituzionali. Gli uomini e le donne di queste istituzioni ora sono spesso cheerleader in tempo di guerra. Oppure possono essere usati per sostenere apertamente lo Stato contro i suoi nemici, come quando il re Felipe di Spagna è intervenuto per condannare i secessionisti catalani. I nazionalisti spesso lodano i monarchi come simboli di ‘unità nazionale’. In questo non troviamo traccia di ciò che i monarchi immaginavano di essere ai tempi del dominio dinastico. Che è scomparso secoli fa.