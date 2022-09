I grandi eventi reali nel Regno Unito sono spesso un mix di vecchio e nuovo e la commemorazione e il funerale della regina Elisabetta II non faranno eccezione. Sebbene ci saranno diverse funzionalità sorprendentemente nuove, gli elementi apparentemente tradizionali non sono così vecchi come potrebbero sembrare. Mentre alcuni elementi più recenti sono revival del passato.

La storia moderna delle occasioni reali è fatta di innovazione e tradizione per preservare la popolarità e l’importanza della monarchia. Il servizio pubblico e la capacità del monarca di rappresentare l’intera nazione sono diventati i temi principali.

L’organizzazione del lutto pubblico per Elisabetta II, iniziato con la sua morte l’8 settembre e che si concluderà dopo il suo funerale il 19 settembre, è una grande impresa nazionale. Tuttavia, i funerali dei sovrani non sono sempre stati spettacoli pubblici.

Le prime commemorazioni

Dal 18° secolo, tutti i monarchi britannici furono sepolti a Windsor e per un lungo periodo le cerimonie funebri si svolsero all’interno del Castello di Windsor.

I cambiamenti iniziarono con la morte della regina Vittoria nel 1901. In parte, ciò era in riconoscimento del suo lungo regno di 63 anni. Ma fu anche il culmine degli sforzi, evidenti ai suoi giubilei nel 1887 e nel 1897, per rendere più pubblica la monarchia. Questo per incoraggiare un maggiore attaccamento popolare alla famiglia reale in una società che stava diventando più democratica e potenzialmente più critica nei confronti di un’istituzione antica e privilegiata.

Il giorno del funerale della regina Vittoria è stato proclamato un giorno di lutto nazionale, durante il quale tutti i lavori sono cessati. Ciò è stato fatto nell’aspettativa che molte persone avrebbero partecipato alle funzioni commemorative della chiesa, che allora era il mezzo principale per esprimere il dolore e il rispetto pubblici.

Per la prima volta dopo la morte di un monarca, la Chiesa d’Inghilterra ha emesso servizi commemorativi speciali da utilizzare in tutti i suoi luoghi di culto locali e anche i leader della maggior parte delle altre comunità religiose nel Regno Unito hanno incoraggiato l’organizzazione di servizi commemorativi locali.

Ovunque, le funzioni della chiesa e della cappella erano affollate. Il fatto che la regina Vittoria sia morta nella sua casa sull’Isola di Wight ha creato l’opportunità per ulteriori dimostrazioni di massa di dolore, poiché la sua bara, sulla strada per Windsor, è stata portata in una lunga e lenta processione attraverso Londra, attraverso strade fiancheggiate da enormi folle. Le processioni pubbliche sono rimaste al centro dei successivi funerali dei monarchi, sebbene ora si siano concentrate intorno a Westminster.

Un affare pubblico

Dopo la morte dei successori di Victoria, sono state adottate ulteriori misure per coinvolgere il pubblico.

Quando Edoardo VII morì a Londra nel 1910, fu introdotto un pubblico che giaceva nello stato a Westminster Hall. Suo figlio, Giorgio V, ha insistito sul fatto che l’accesso dovrebbe essere “democratico” e quasi 300.000 membri del pubblico hanno reso omaggio presentandosi davanti alla bara. Ha anche chiesto che tutti i servizi commemorativi locali il giorno del funerale inizino contemporaneamente al servizio a Windsor, per creare una partecipazione nazionale simultanea alle preghiere di commemorazione.

Per il funerale di Giorgio V nel 1936, il giorno del lutto fu sostituito da un silenzio nazionale di due minuti per evitare la perdita del lavoro durante un periodo di depressione economica. Il silenzio collegava anche la morte del re con l’annuale rituale di massa in ricordo dei morti della prima guerra mondiale.

La sua menzogna nello stato ha visto la partecipazione di oltre 750.000 persone. Le trasmissioni radiofoniche hanno creato un vasto pubblico per le cerimonie pubbliche, in una nuova forma di partecipazione di massa.

Per la commemorazione nel 1952 del re Giorgio VI, che aveva raggiunto un grande risalto pubblico durante la seconda guerra mondiale, furono apportate altre due aggiunte.

Dopo il funerale a Windsor, si è tenuto uno speciale servizio commemorativo presso la Cattedrale di St Paul, a cui hanno partecipato membri del governo, del parlamento e di altri leader nazionali. I servizi commemorativi e il corteo funebre a Londra divennero i primi eventi reali trasmessi dalla televisione e dalla radio.

La commemorazione della regina Elisabetta II

Molte sfaccettature delle commemorazioni reali dal 1901 rimangono parte integrante degli accordi nel 2022, ma ci sono nuovi elementi.

Alcune di queste caratteristiche derivano dai progressi della televisione e dei media elettronici, altre sono un tributo a un regno ancora più lungo di quello della regina Vittoria.

Lo stato dell’unione del Regno Unito ha influenzato anche i piani che il servizio civile e Buckingham Palace hanno mantenuto e regolarmente rivisto dagli anni ’30 per “la scomparsa della Corona” – noto più recentemente con il nome in codice di “Operazione London Bridge“.

Il sindacato si è indebolito dal 1952, con lo sviluppo di partiti indipendentisti e amministrazioni decentrate. I piani includono eventi per aiutare a sostenere la posizione della monarchia nelle diverse parti dell’unione durante la delicata transizione tra i sovrani. In quanto tale, il nuovo re e la regina consorte parteciperanno alle funzioni commemorative “nazionali” in Scozia, Galles e Irlanda del Nord.

L’elemento inaspettato è stata la morte della regina in Scozia, che ha consentito l’organizzazione di un viaggio ben pubblicizzato e televisivo attraverso numerose comunità. Ha anche portato a una processione e un altro pubblico che giace a riposo della bara a Edimburgo per integrare il servizio commemorativo nella Cattedrale di St Giles.

Un altro fattore che ha influenzato le nuove aggiunte è l’aspettativa pubblica che i reali dovrebbero essere più accessibili e visibili, cosa che sono diventati sotto la regina Elisabetta II.

Il passaggio da Elisabetta II a Carlo III sembrava probabilmente delicato a causa delle critiche ricorrenti alla famiglia reale, compreso il nuovo re. Problemi recenti riguardano il duca e la duchessa di Sussex e il duca di York, ma preoccupazioni più profonde risalgono alla rottura del primo matrimonio del re, alla popolarità di Diana e alle effusioni di dolore dopo la sua morte nel 1997.

Di conseguenza, sono state create ulteriori opportunità per i leader nazionali e il pubblico per sottolineare il loro rispetto per la monarchia. Il ritorno dei funerali di stato all’Abbazia di Westminster, che era stato comune fino al 1760, fu probabilmente pianificato da tempo.

L’Abbazia può ospitare una congregazione più grande della Cappella di San Giorgio a Windsor e la sua posizione centrale consente a più persone di assistere alla processione, come è stato testimoniato al funerale di Diana e al funerale della Regina Elisabetta la Regina Madre nel 2002.

Spostare il servizio nazionale di commemorazione nella Cattedrale di St Paul da dopo il funerale del monarca al giorno dopo la morte della regina ha fornito un focus più nitido per l’inizio del lutto nazionale. Il discorso di trasmissione del nuovo re, la prima trasmissione di un consiglio di adesione e il messaggio televisivo insolitamente anticipato della ricezione da parte del re delle condoglianze e delle congratulazioni del Parlamento erano tutti progettati per facilitare il cambio di sovrano nella coscienza pubblica.

Ora ci sarà un minuto di silenzio la domenica sera prima del funerale, così come due minuti di silenzio il giorno stesso del funerale. Un revival della giornata nazionale del lutto aumenterà anche il coinvolgimento del pubblico, consentendo a un vasto pubblico di guardare le cerimonie funebri trasmesse in televisione e portando enormi folle al percorso della processione e ai punti di proiezione a Londra.

Sia la grande ammirazione popolare per la defunta regina che la riuscita presentazione della sua commemorazione possono essere misurati dalla misura in cui i membri del pubblico sono disposti a esprimere il loro rispetto. Ci si aspetta che un numero enorme di persone faccia la fila per molte ore, forse anche durante la notte, per assistere al suo giacere nello stato per cinque giorni nella Westminster Hall, proprio come c’erano lunghe file per il giacente a riposo nella Cattedrale di St Giles. Il giorno del funerale, si prevede che un numero ancora maggiore di persone si recherà a Londra per assistere alle processioni e alle cerimonie all’interno e nei dintorni dell’Abbazia di Westminster per salutare.