La defunta regina Elisabetta II è stata una delle figure più fotografate della storia. Durante un lungo periodo in cui la portata politica e militare britannica è diminuita, le immagini di Sua Maestà hanno sostenuto la proiezione del soft power e hanno svolto un ruolo chiave nel rafforzare il sostegno pubblico alla monarchia.

I suoi 70 anni di regno sono stati testimoni di radicali cambiamenti tecnologici e innovazioni rivoluzionarie nella fotografia. La rivoluzionaria Leica M3 è stata lanciata nel 1954, utilizzata da una generazione di fotoreporter in prima linea e persino dalla stessa regina. Presto seguirono Polaroid, e poi reflex a obiettivo singolo (la mitica Nikon F) e fotocamere autofocus point-and-shoot. E infine, il passaggio dalla camera oscura al digitale. Smartphone e Instagram hanno trasformato il modo in cui le immagini vengono vissute e condivise, spesso istantaneamente.

La somiglianza della regina è apparsa su banconote, monete e francobolli ed è stata rappresentata in molte forme d’arte. Famosi fotografi tra cui Sir Cecil Beaton, David Bailey e Annie Leibovitz sono stati in grado di trasformare la sua immagine nel corso delle generazioni.

Dopo la sua morte, le immagini che commemorano l’eredità della regina Elisabetta sono state rapidamente diffuse sia dalla stampa mondiale che dallo stato da un vasto archivio online. Queste fotografie hanno documentato una vita che dura da dieci decenni, dipingendola ovunque, dalle residenze ufficiali a parti lontane del Commonwealth, aprendo scuole e ospedali per scrutare attraverso il binocolo dai balconi dell’ippodromo.

Immagini iconiche

Molte delle prime pagine presentavano l’iconico ritratto a colori di Beaton scattato all’incoronazione della regina Elisabetta nel 1953. Questa immagine univa la fantasia reale e la realtà in un’unica immagine, dimostrando la visione e il virtuosismo tecnico del fotografo di corte non ufficiale.

Per catturare questa immagine, Beaton ha trasformato il salotto verde di Buckingham Palace in uno studio, utilizzando una lampadina da 1000 W e lo sfondo dipinto del soffitto a volta a ventaglio nella Cappella della Madonna di Enrico VII. La sua combinazione di tessuti (le vesti dell’incoronazione, corona dello stato imperiale, scettro e globo, mobili dorati), colori (blu e oro) e illuminazione (l’aura bianca che circonda la regina) conferisce etereità a un ritratto ultraterreno.

Anche le fotografie di Dorothy Wilding del 1952 della regina Elisabetta II, scattate poche settimane dopo la sua ascesa al trono, furono ampiamente condivise durante il periodo del lutto. Il curatore e autore britannico Val Williams ha descritto la capacità di Wilding di far sembrare le donne “come non erano mai state prima… moderne senza compromessi”. Uno dei suoi ritratti illustrava anche i francobolli britannici tra il 1952 e il 1967. Subito dopo la morte della regina, il profilo immediatamente riconoscibile di un giovane monarca che indossava una tiara sostituì la pubblicità a rotazione sul vasto display elettronico del Piccadilly Circus di Londra.

Sebbene l’aspetto fisico della regina sia cambiato nel corso dei decenni, la sua visione globale e l’imparzialità pubblica sono rimaste costanti. Le fotografie raramente raffiguravano un monarca emotivo: il disastro di Aberfan nel 1966 e alcuni servizi commemorativi erano eccezioni degne di nota.

Una manciata di fotografi famosi ha occasionalmente rivelato un altro lato della regina. Beaton l’ha ritratta con indosso un mantello da barca su uno sfondo blu nel 1968. I critici hanno descritto l’immagine – ispirata al dipinto di Pietro Annigoni del 1955 – come quella di un “monarca imperioso, energico e determinato” pronto al passo con i tempi.

Il ritratto in bianco e nero di Bailey del 2014 della regina Elisabetta II di 88 anni è stato un altro esempio. La raffigurava con indosso un abito di zaffiro e gioielli con un sorriso radioso, ed è emblematica di come abbia abbracciato i mutevoli stili fotografici durante il suo regno.

Fotografare Londra

Ho portato la mia macchina fotografica per le strade della capitale dopo la morte della regina, catturando non solo lo spirito della nazione durante un raro periodo di lutto ufficiale, ma anche una proiezione globale dell’immagine della regina. Pochi istanti dopo la sua morte, ritratti regali sono apparsi su edifici, fermate degli autobus e cartelloni pubblicitari.

I turisti con gli occhi spalancati hanno concentrato i loro smartphone non sugli iconici autobus a due piani e sulle cabine telefoniche di Londra, ma su scene sconosciute: ritratti in bianco e nero in cornici dorate collocate in vetrine con sfondi neri. La folla simile a un pellegrinaggio aumentò lungo il The Mall. Altri in tuta, completo e uniforme si sono precipitati per la capitale portando mazzi di omaggi floreali, fermandosi di tanto in tanto per scattare fotografie.

I ritratti reverenziali pubblicati sui giornali subito dopo la morte della regina si sono trasformati in immagini cerimoniali più tradizionali: re Carlo III pronuncia il suo primo discorso alla nazione; il nuovo monarca saluta le persone in lutto a palazzo e assume “i pesanti doveri della sovranità”; e la famiglia reale che incontra i membri del pubblico. Le foto hanno documentato il viaggio della bara di Sua Maestà, avvolta nello stendardo reale, da Balmoral alla Cattedrale di St Giles a Edimburgo e poi, infine, nello stato di Londra.

Mentre le campane suonavano all’Abbazia di Westminster, ore di fila lungo il Tamigi e la folla che si accalcava lungo il Mall aspettavano di porgere i loro ultimi omaggi, tenendo in mano giornali dalle prime pagine in grassetto, stringendo stampe fotografiche e indossando bandiere raffiguranti le sembianze della regina. I chioschi di souvenir facevano un vivace commercio di cartoline commemorative, bandiere, cappelli e spille, tutti decorati con la sua immagine.

Mostrare l’immagine della regina in modo così onnipresente dopo la sua morte ha affermato il suo status iconico. Il suo funerale di stato segna sia la fine di un periodo di riflessione che l’inizio di una nuova era guidata dal re Carlo III. Nei prossimi anni, le fotografie della Nuova Era elisabettiana sono destinate a durare insieme al continuo dibattito sul futuro della monarchia e del Commonwealth.