Elisabetta II è stata il capo di stato nel Regno Unito, e anche in Canada, Australia, Bahamas e Tuvalu, per tutto il tempo che tutti possono ricordare.

Le opinioni variano sull’importanza o l’utilità della monarchia britannica nel mondo moderno, ma poche persone mancherebbero di rispettare una donna che ha trascorso quasi ogni momento degli ultimi settant’anni dedicandosi al suo ruolo di capo simbolico della nazione e del Commonwealth.

Secondo le statistiche, Elisabetta II è stata la seconda monarca regnante più lunga della storia – con Luigi XIV che è rimasto al primo posto per due anni – e la monarca femminile più lunga in assoluto. È stata la più lunga di sempre nella storia britannica, avendo superato il traguardo di Victoria alcuni anni fa.

Ma la regina Elisabetta non è solo statistica e longevità. Molte cose scritte sulla stampa nella triste occasione della sua morte si concentreranno sulla donna, sul capo dello stato e sui suoi numerosi successi, incluso il gran numero di enti di beneficenza di cui è stata a capo negli ultimi sette decenni.

Dal punto di vista di uno storico della monarchia, tuttavia, è una figura affascinante e importante in un modo diverso, il culmine di molte generazioni di monarchi, influenzati dai loro stili e dalle loro personalità, e in particolare, molte generazioni di monarca.

C’è una ragione per cui la monarchia britannica è emersa dall’Era delle Guerre Religiose unita e pronta ad espandersi nel Nuovo Mondo; motivo per cui sopravvisse ai tumulti dell’Età delle Rivoluzioni e alla caduta degli imperi alla fine delle due guerre mondiali. C’è una ragione per cui la monarchia britannica è sopravvissuta alla trasformazione da “Impero” a “Commonwealth” negli anni ’50 e ’60.

Anche se dobbiamo diffidare delle tendenze eccessivamente generalizzate della storia, i lunghi periodi di calma in cui l’Inghilterra e poi la Gran Bretagna erano governate da una donna hanno determinato stabilità politica che si è tradotta in un livello di stabilità culturale ed economica molti degli stati rivali in Europa bramato, da Elisabetta I a Victoria a Elisabetta II, e includendo, direi, la regina Carlotta di Meclemburgo e la regina Mary di Teck. Il monarca femminile più longevo della storia è in qualche modo l’incarnazione di tutti loro.

Sebbene non fosse monarca regnante, Carlotta di Meclemburgo, regina consorte di Giorgio III, era una presenza costante nella Gran Bretagna del 1790 quando suo marito non era in grado di governare. E quando la Francia, seguita dalla maggior parte del resto d’Europa, fu immersa nel fervore rivoluzionario, la Gran Bretagna rimase per lo più inalterata a livello nazionale.

A differenza della sua controparte Maria Antonietta, la regina Carlotta non era un piatto alla moda, né una figura particolarmente romantica. Aveva i suoi difetti, per lo più perdere soldi con le carte, ma in generale l’innocuità di Charlotte era una delle sue risorse chiave. Non ha causato scandalo pubblico e il pubblico britannico non era sufficientemente infuriato con la monarchia per chiederne la rimozione all’ingrosso.

Periodi estesi di stabilità politica, rispetto alla Francia, alla Germania o alla maggior parte delle altre nazioni europee, significavano che la Gran Bretagna è entrata nel 19° secolo molto prima di tutti i suoi concorrenti – ovviamente, anche il capitalismo aggressivo e l’imperialismo fanno parte di questa storia , e non dovrebbe essere imbiancato. Tuttavia, da una prospettiva storica puramente dinastica, possiamo ancora una volta suggerire che il lungo regno della nipote della regina Charlotte, la regina Vittoria, e in particolare il suo quasi completo ritiro dalla politica (completando il lento e costante processo di questo cambiamento nella monarchia iniziato con la Restaurazione del 1660 e la Rivoluzione del 1688) fecero sì che, alla fine del diciannovesimo secolo, la monarchia britannica fosse più di una forza politica, era ormai un potente simbolo di unità, britannica, imperiale, globale.

Charlotte e Victoria hanno entrambe avuto molti figli, ed entrambe sapevano come utilizzare un’immagine pubblica di domesticità familiare per incarnare una Gran Bretagna sicura, felice e sana. Quando pensiamo a Victoria and Albert, pensiamo agli alberi di Natale. Questa era ormai una monarchia borghese.

Come molti simboli, era una facciata, e quando i simboli furono sfidati nella prima metà del XX secolo da tutti i tipi di –ismi, le monarchie europee rimaste dinamiche e centrali per la politica, gli Hohenzollern, i Romanov e quelli in Italia, Spagna e nei Balcani, furono rovesciati. Ma non la monarchia britannica, e questa distinzione era in parte dovuta a un’altra regina consorte che, rispetto a molte delle sue controparti continentali, non era una figura affascinante o romantica: la regina Mary di Teck.

La nonna dell’attuale regina, sebbene tecnicamente provenisse da una casa reale straniera, era nata a Londra, a Kensington Palace, ed era stata imbevuta fin dal primo giorno dei valori vittoriani della Britishness. Alcuni lo chiamano il “labbro superiore rigido”, altri lo chiamano semplicemente noioso o addirittura rozzo, ma lo stile britannico di apportare cambiamenti sociali attraverso secoli di piccoli passi è stato visto come tremendamente vantaggioso per lo sviluppo della democrazia e il fiorire del capitalismo, in confronto agli sconvolgimenti così regolarmente assistiti in Francia, Germania e Italia.

Quando Wallis Simpson entrò in scena negli anni ’30, alcuni osservatori rimasero sbalorditi dal suo glamour, cosmopolitismo e chic, in particolare dalla stampa estera, ma la maggior parte no.

Nonostante ciò che ci dicono molti documentari in televisione, la gente comune britannica è rimasta più colpita dalla compostezza rigida e ferma della regina madre, Mary of Teck, e successivamente dalla nuova regina, Elizabeth Bowes-Lyons. “Frumpy”, i suoi critici la chiamavano, ma, come la tartaruga e la lepre, la frumpiness sopravvisse al luccichio e si tradusse bene nella generazione successiva quando persone di valori religiosi e culturali molto diversi guardarono alla giovane Elisabetta II come simbolo di unità per la nascita del Commonwealth delle Nazioni.

Nel 1952, Elisabetta II era in grado di ispirare una nuova età dell’oro elisabettiana, come una nuova “Gloriana”. Questa visione non si è mai realmente realizzata, tuttavia, poiché l’oscurità del dopoguerra ha impiegato più tempo per scrollarsi di dosso ed è stata poi seguita dalle turbolenze sociali degli anni ’60 e dai problemi economici degli anni ’70.

Ma nel corso di questi decenni, Elisabetta II è stata una presenza costante e tranquilla e, secondo molti, ha dato grande conforto a molte persone semplicemente essendo lì. Questa costanza era la sua più grande forza. Ha attinto alla reputazione e al carattere di tutte le sue madri e ha recitato la parte della madre, poi della nonna, figura per tutti.

Anche quando l’impero britannico fu smantellato, Elisabetta è stata una figura non minacciosa, apolitica, forse materna nella creazione di una comunità amichevole di Stati-nazione indipendenti. E ha visitato questi membri della famiglia molte volte dagli anni ’50. È probabilmente il valore culturale più importante che ha voluto inculcare nella sua famiglia in tutti questi anni. Il tempo dirà cosa resta ora che non è più al timone.