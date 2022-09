La regina Elisabetta II è nata nell’era della radio, è stata incoronata nell’era della televisione ed è morta nell’era in cui la CGI poteva portare al tè un orso che mangiava marmellata. La sua vita è stata vissuta in un mondo fatto dai media, il che significa che non solo il suo è stato il regno più lungo nella storia britannica, ma forse la vita più registrata nella storia umana, 85 dei suoi 96 anni vissuti sotto un intenso interesse dei media.

Anche riconoscendo che gran parte dell’attenzione dei media è stata durante un’età più deferente, un’età che è durata più a lungo per lei che per la maggior parte dei personaggi pubblici, l’idea di essere sotto i riflettori per così tanto tempo e raramente, se non mai, incasinare è francamente incredibile.

Se dobbiamo chiederci perché, la risposta sembra sconcertantemente semplice. La regina Elisabetta II ha lavorato molto duramente. Aveva un risoluto senso del dovere e della responsabilità. Era impegnata nel servizio pubblico. Era generosa, autoironica, di buon umore e apparentemente disposta a nascondere le sue opinioni personali (quasi) tutto il tempo. Era, in una parola, virtuosa.

Uno dei cambiamenti sociali più notevoli durante il suo lungo regno fu il declino della fiducia del pubblico nelle istituzioni. Non dovremmo esagerare. Gli studi di Mass Observation degli anni ’30 e ’40 riportano un pubblico britannico tanto cinico nei confronti dei propri leader politici quanto lo sarebbero stati i loro pronipoti 80 anni dopo.

Ma quel cinismo era misto a rispetto e ammirazione, così che alla fine tutte le grandi istituzioni dello stato – parlamento, chiesa, tribunali, militari, monarchia – erano apprezzate e fidate. Una crescente cultura dell’individualismo, unita alla lenta esposizione delle molteplici fallibilità di tali istituzioni, ha lentamente eroso quella fiducia così che, alla fine del suo regno, “istituzione” stessa è diventata una parolaccia.

Ma nessuna nazione, nessun progetto comune può sopravvivere, per non parlare di prosperare, senza istituzioni e quindi, nel tentativo di rafforzare questa fiducia, abbiamo posto sempre maggiore enfasi sulla trasparenza, sull’apertura, sulla responsabilità. Libertà di informazione. Cani da guardia. Regolatori. Il modo per assicurare la probità nella vita pubblica e la fiducia nelle istituzioni era di esporle a un costante controllo reciproco. Era il Panopticon di Bentham prima che CCTV e social media lo incorporassero in modo permanente nelle nostre vite. Più sapevamo cosa stava succedendo all’interno dei nostri leader o istituzioni, più avremmo motivo di fidarci di loro.

Non ha funzionato davvero, il che sottolinea ulteriormente il paradosso della popolarità della regina Elisabetta II. Anche la donna più famosa del mondo era poco conosciuta. Nel corso di molti anni, abbiamo assemblato un quadro parziale, ma lei non ha quasi mai rilasciato un’intervista, raramente ha espresso un’opinione personale (con un’importante eccezione…) e ovviamente mai e poi mai spifferato.

Allo stesso modo, il Palazzo. A differenza di quasi tutte le altre principali istituzioni statali, il Palazzo rimane in gran parte opaco. I suoi comunicati, come abbiamo visto questa settimana, non sono oberati di dettagli. Inoltre, il Palazzo non perde davvero, o almeno non come le perdite di Westminster. (Theresa May ha osservato come una delle gioie dei suoi incontri settimanali con la regina fosse che poteva essere sicura, a differenza di quasi tutti gli altri incontri che aveva, che ciò che diceva in privato sarebbe rimasto privato). Sembra tutto una ricetta per la sfiducia pubblica e il cinismo.

Eppure, nonostante ciò, la stessa regina, e alla sua ombra la monarchia, rimasero popolari.

La ragione, suggerisco, era il suo impegno per la virtù. In effetti, ha modellato un tipo di leadership molto diverso da quello popolare ai nostri giorni, silenzio e dovere piuttosto che pubblicità e trasparenza.

E qui riprendo il punto rimasto sospeso sopra. Naturalmente, la regina ha espresso un’opinione, almeno una volta all’anno, nell’unica trasmissione su cui aveva il controllo. È significativo che, mentre il palazzo ha rifiutato l’autorizzazione a ogni aspirante biografo reale, Sua Maestà ha autorizzato e scritto una prefazione a La regina serva e al re che serve, pubblicata dalla Società biblica. La sua fede cristiana era assolutamente centrale per chi era, come viveva, cosa sperava. Era il fondamento della sua virtù.

Molte persone oggi sono in preda alla notizia della sua morte. Non abbiamo mai conosciuto niente di diverso. Lei è stata lo sfondo di tutte le nostre vite. La vita e la longevità della regina sono state davvero straordinarie. Più di un quarto di tutti i primi ministri britannici erano suoi. Conosceva personalmente quasi un terzo di tutti i presidenti degli Stati Uniti. Il suo primo PM è nato nel 1874, l’ultimo nel 1975. Tutto molto impressionante.

Ma altrettanto impressionante, sicuramente, era il suo impegno per il dovere, l’onore e la dignità, la comprensione, la pazienza e la gentilezza, quelle cose che purtroppo oggi hanno un odore così stantio per loro. “Tutto ciò che è vero, ciò che è nobile, ciò che è giusto, ciò che è puro, ciò che è amabile, ciò che è ammirevole – se qualcosa è eccellente o lodevole – pensa a queste cose… E il Dio della pace sarà con te».