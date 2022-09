Con la fine dell’invasione russa dell’Ucraina, il Cremlino si sta attualmente preparando a organizzare falsi referendum nelle regioni occupate del Paese come preludio all’annessione. Sebbene vi sia poco pericolo che la comunità internazionale riconosca ufficialmente i risultati di tali scrutini ovviamente truccati e illegittimi, i piani referendari della Russia hanno comunque il potenziale per intensificare significativamente la guerra e devono essere impediti di procedere. Al momento, la Russia sembra intenzionata a seguire lo scenario della Crimea schierato otto anni fa. Nel febbraio 2014, le truppe russe hanno preso il controllo della penisola ucraina prima di organizzare frettolosamente un referendum sulle foglie di fico nel tentativo di giustificare la piena annessione e incorporazione della regione nella Federazione Russa. Dato il successo dell’acquisizione della Crimea, è facile capire perché il Cremlino lo veda come un modello da ripetere. Quando la Russia ha occupato la Crimea nel 2014, l’Occidente ha offerto solo una risposta mite a quella che allora era la più significativa violazione dei confini europei dalla seconda guerra mondiale. A quel tempo, le istituzioni internazionali e i leader occidentali si limitarono a manifestare pubblicamente preoccupazione. Dietro le quinte, l’annessione russa è stata accettata ufficiosamente come irreversibile. I Paesi occidentali hanno applicato deboli sanzioni contro la Russia sulla Crimea, adottando un approccio normale alle relazioni con il Cremlino. Ciò includeva il lancio di nuovi importanti progetti congiunti come il famigerato gasdotto Nord Stream 2. L’incapacità di ritenere la Russia responsabile dell’occupazione della Crimea e il successivo intervento militare di Mosca nell’Ucraina orientale hanno aperto la strada all’invasione russa su vasta scala dell’Ucraina nel febbraio 2022. Dopo aver fallito nel prendere Kiev durante la fase iniziale dell’attuale invasione, la Russia si è ritirata dall’Ucraina settentrionale nell’aprile 2022 e ha cambiato tattica. Invece di instaurare un regime fantoccio nella capitale ucraina, il Cremlino mira ad annettere le aree dell’Ucraina meridionale e orientale sotto il controllo russo. Con l’esercito ucraino che ora riceve quantità crescenti di armi avanzate dai partner occidentali del paese e che erode con successo le capacità offensive della Russia, l’invasione si è in gran parte bloccata. Di conseguenza, Mosca sembra avere fretta di cementare le sue conquiste. Referendum truccati sono al centro di questi sforzi.

Data la vastità dei crimini di guerra commessi dall’esercito russo in Ucraina, è facile essere sprezzanti riguardo al significato dei piani del Cremlino di tenere falsi referendum. Tuttavia, se queste votazioni gestite in modo graduale andranno avanti, probabilmente porteranno a ancora più miseria per i milioni di ucraini che attualmente vivono sotto l’occupazione russa. A breve termine, l’annessione consentirebbe al Cremlino di militarizzare le aree occupate dell’Ucraina e di utilizzare la popolazione prigioniera come carne da cannone nella guerra contro i loro compagni ucraini. Un gran numero della popolazione civile verrebbe deportata con la forza nelle regioni più lontane della Russia, mentre i russi sarebbero incoraggiati a sostituirli e stabilirsi in Ucraina. Il Cremlino sfrutterebbe anche referendum truccati per estendere il suo ombrello nucleare alle regioni dell’Ucraina appena annesse con il pretesto di difendere l’integrità territoriale della Russia. Mosca userebbe quindi questo argomento cinico per fare pressione sull’Occidente affinché scoraggi il presidente Zelenskyy dall’intraprendere ulteriori azioni militari per liberare l’Ucraina meridionale e orientale. A lungo termine, l’annessione di vaste zone dell’Ucraina creerebbe gravi problemi per il futuro della Russia come Stato moderno. Qualsiasi nuovo leader russo dovrebbe affrontare il dilemma di riconoscere le annessioni come illegali o di continuare le politiche imperiali di Putin di colonizzazione in stile diciannovesimo secolo. I tentativi di ritirarsi dalle regioni annesse dell’Ucraina rischierebbero disordini interni su larga scala all’interno della stessa Russia e aprirebbero un vaso di Pandora di conseguenze politiche ed economiche sgradite, richiedendo anche modifiche alla Costituzione russa. In alternativa, una continuazione dell’imperialismo odierno in Ucraina condannerebbe la Russia a un ulteriore isolamento come potenza irrimediabilmente autoritaria e revisionista. La questione dell’annessione rimarrebbe un ostacolo a qualsiasi disgelo tra Mosca e il mondo democratico.

Di fronte a un’opposizione militare più feroce del previsto ea una forte resistenza locale, la Russia ha ripetutamente rinviato i piani per organizzare referendum nell’Ucraina occupata. Tuttavia, ora c’è un crescente senso di urgenza intorno ai preparativi. Mosca sembra riconoscere che deve agire con decisione per rafforzare la sua presa sulle regioni che attualmente controlla. Sebbene le date non siano ancora state confermate, Mosca spera di condurre le votazioni nel prossimo futuro. I referendum si svolgeranno sotto forma di votazione domestica di una settimana, che consentirà di esercitare la massima pressione sui singoli elettori. In altre parole, gli ucraini prigionieri saranno costretti a partecipare sotto la minaccia delle armi. Qualsiasi discussione sulla legittimità è ovviamente ridondante, ma questa mancanza di credibilità non scoraggerà il Cremlino. Le stesse elezioni nazionali della Russia sono diventate sempre più farsesche durante i 22 anni di regno di Putin, mentre il cosiddetto referendum organizzato dopo la presa militare della Crimea nel 2014 è stato un esercizio di impunità. In definitiva, l’unico modo per sconfiggere la Russia è armare l’Ucraina. Con questo in mente, la massima priorità per i partner occidentali del paese deve essere quella di accelerare la consegna dell’assistenza militare. Allo stesso tempo, la comunità internazionale deve anche sviluppare una risposta specifica ai piani referendari di Mosca prima che questi voti truccati possano aver luogo. Gli Stati Uniti e l’Unione Europea dovrebbero elencare chiaramente le conseguenze che la Russia dovrebbe affrontare se tentasse di organizzare falsi referendum o procedere con l’annessione del territorio ucraino. Queste conseguenze dovrebbero concentrarsi su sanzioni economiche estese e restrizioni di viaggio più severe. Ulteriori misure per isolare ulteriormente la Russia dalla comunità internazionale potrebbero includere l’espulsione dall’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) e il riconoscimento della Russia come stato sponsor del terrorismo. Qualsiasi tentativo di procedere con l’annessione dell’Ucraina meridionale e orientale dovrebbe anche innescare una discussione attesa da tempo sul seggio permanente della Russia nel Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. La velocità degli eventi in Ucraina può rendere difficile per la comunità internazionale tenere traccia, ma la questione del referendum e dell’annessione è stata segnalata con largo anticipo dal Cremlino e richiede una solida risposta politica da parte dei leader occidentali. Le misure preventive sono vitali se vogliamo evitare un’ulteriore escalation in un conflitto che è già la sfida più grave per la sicurezza europea dalla seconda guerra mondiale.

La versione originale di questo intervento è qui.