‘Fine pena mai‘, ma non ci riferiamo in questo caso alle carceri dell’uomo ed all’ergastolo, ma al carcere che l’uomo vuole imporre a chi pretende di disporre della propria vita. E, legittimamente, del proprio ‘fine vita’. Bocciando il Referendum promosso dall’Associazione Luca Coscioni e da una vasta platea di persone e gruppi, la Consulta ha segnalato che «non sarebbe preservata la tutela minima costituzionalmente necessaria della vita umana». Adesso il Parlamento potrà francamente continuare ad infischiarsene.

Dichiarato inammissibile anche il Referendum sulla Cannabis, si registra il già sostanziale via libera ai Referendum Giustizia, intanto quattro ammessi, gli altri due con decisione in itinere. Sì dunque ai Referendum per Abrogazione delle disposizioni in materia di incandidabilità, Limitazione delle misure cautelari, Separazione delle funzioni dei magistrati, Eliminazione delle liste di presentatori per l’elezione dei togati del Csm. Restano in attesa di giudizio Responsabilità diretta dei magistrati ed Equa valutazione.

Incandidabilità (Legge Severino). Abolizione di uno dei Decreti attuativi, l’intero Testo unico delle disposizioni in materia. Dunque sia per le norme riguardanti gli Amministratori locali, sospensione per chi subisca la condanna in primo grado per una nutrita serie di reati, che per quelle che impediscono la partecipazione alle elezioni del Parlamento Italiano ed Europeo ed a Regionali e Comunali ai condannati in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione ed altri gravi reati.

Misure cautelari. Ridurre l’ambito dei reati per i quali è consentita l’applicazione delle misure cautelari, in particolare della carcerazione preventiva: via il finanziamento illecito ai partiti ed i reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, a meno che non ricorra il pericolo di fuga dell’indagato o di inquinamento delle prove.

Separazione delle funzioni. Separazione delle carriere in Magistratura cancellando le norme che consentono quattro passaggi di funzioni tra Giudici e Pubblici Ministeri (la riforma del Governo prevede la riduzione a due).

Elezione togati Csm. Eliminazione delle 25 firme richieste per la candidatura alle elezioni dei Consiglieri togati del Csm (la riforma del Governo già la contempla, in più sopprime anche le liste concorrenti).

Finito quindi con oggi l’iter preventivo, i numerosi Referendum superstiti cominciano la propria corsa verso il voto. Che non è affatto detto che si concluda con la chiamata alle urne, anzi, ché basta una modifica, magari piccola, alla legge e addio. Ma intanto Salvini già esulta: «Vittoria». Per ora ne ha motivo. Quanto al merito ancor prima che i nostri recenti ‘Giustizia, grandi manovre, si fa per dire, in attesa dei Referendum‘ e ‘Referendum Giustizia e dintorni, magistratura e democrazia a rischio‘ basta leggere i contenuti referendari, e ragionare oltre che sul testo sul contesto. Non serve aggiungere altro.

REFERENDUM 2022 /3 (continua)