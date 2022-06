«Si voterà anche per i cinque quesiti referendari sulla Giustizia proposti dai Radicali del PRNTT e dalla Lega, ammessi dalla Consulta. Questione delicata, specie riguardo le modalità di informazione. O piuttosto, nella fattispecie, di non informazione» concludevamo in ‘Tre giorni al voto, e poi…‘ di ieri, giovedì 9 giugno 2022, analizzando la sfida di Comuni e Referendum Giustizia alla prova delle urne. Ora, giunti al termine di questa ‘strana’ doppia campagna elettorale per Comunali e Referendum, si può legittimamente fare un giro d’orizzonte, e trarre qualche conclusione.

Dunque. Sta e resta la nostra irriducibile contrarietà a questi Referendum Giustizia. O, più propriamente, di «battuta di ‘caccia al Magistrato’» come l’avevamo definita. Ma la quasi totale assenza di doverosa informazione e necessario dibattito è uno scandalo in sé. Comunque ci si approcci a questo tema. E quindi, e intanto, doverosamente ed a maggior ragione ricordiamo sinteticamente i contenuti dei cinque Referendum ammessi al voto di domenica 12 giugno 2022 (ore 7-23).

I Referendum Giustizia erano il ‘boccone grosso’ che occupava ed inquietava la presunta Classe Dirigente Politica (dopo le vicende della elezione, cioè rielezione, del Presidente della Repubblica molto presunta). Ideati dai radicali del PRNTT (Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Transpartito) guidato da Maurizio Turco e portati a casa, in termino di firme, dalla mobilitazione della Lega momentaneamente guidata da Matteo Salvini.

1/ Incandidabilità (Legge Severino)

Abolizione di uno dei Decreti attuativi, l’intero Testo unico delle disposizioni in materia. Dunque sia per le norme riguardanti gli Amministratori locali, sospensione per chi subisca la condanna in primo grado per una nutrita serie di reati, che per quelle che impediscono la partecipazione alle elezioni del Parlamento Italiano ed Europeo ed a Regionali e Comunali ai condannati in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione ed altri gravi reati.

2/ Misure cautelari

Ridurre l’ambito dei reati per i quali è consentita l’applicazione delle misure cautelari, in particolare della carcerazione preventiva: via il finanziamento illecito ai partiti ed i reati puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, a meno che non ricorra il pericolo di fuga dell’indagato o di inquinamento delle prove.

3/ Separazione delle funzioni

Separazione delle carriere in Magistratura cancellando le norme che consentono quattro passaggi di funzioni tra Giudici e Pubblici Ministeri (la riforma del Governo prevede la riduzione a due).

4/ Elezione togati Csm

Eliminazione delle 25 firme richieste per la candidatura alle elezioni dei Consiglieri togati del Csm (la riforma del Governo già la contempla, in più sopprime anche le liste concorrenti

5/ Equa valutazione dei magistrati

Nei Collegi giudicanti prevista anche la presenza degli Avvocati.

Non ammesso dalla Corte Costituzionale il sesto Referendum Giustizia, quello per la Responsabilità diretta dei magistrati.

Qui quanto abbiamo ricostruito al proposito via via sino a ‘Giustizia e Referendum tra ‘nuovo’ Csm e urne‘ 27 aprile 2022. Trattando di ‘Riforma, ‘caccia al Magistrato’ e tutto il resto’. (e ‘Giustizia e Referendum. La strada verso il 12 giugno’).

Ma, per l’appunto, giganteggia anche la questione ineludibile che di questi Referendum non si è praticamente parlato. E ben pochi dei non addetti al lavoro sono adeguatamente informati. E questo prescinde dal fatto che siano praticamente ‘figli di nessuno’. Già dall’origine procedurale frutto di un grande pasticcio, mai veramente sviscerato. ‘Figli di nessuno’ (parzialmente), ché il suo legittimo genitore, il PRNTT continua certamente a rivendicarli, a partire dal suo Segretario Maurizio Turco e compattamente lo fa tutto il gruppo dirigente nazionale e locale. Ma con un ovvio minimo impatto politico e soprattutto mediatico nonostante gli sforzi e pure le iniziative nonviolente a tale proposito. Quanto alla loro origine, pesa la mancata presentazione ‘last minute’ delle firme popolari raccolte dalla Lega di Matteo Salvini. E infatti i Referendum sono stati ammessi dalla Corte di Cassazione per le numerose sottoscrizioni da parte delle Regioni (ben superiori alle cinque necessarie).

Però, e comunque, l’assenza di informazione e dibattito a questo proposito è il vero scandalo. Ineludibile e inaggirabile. I dati (facilmente reperibili) lo dimostrano. La personale percezione non può che confermarlo. Un macigno sulla strada della nostra democrazia col quale fare i conti.

GIUSTIZIA E REFERENDUM. LA STRADA VERSO IL 12 GIUGNO /11 (continua)