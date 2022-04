Domenica 12 giugno 2022 si vota, anche, per i Referendum sulla Giustizia. Quanti dei cinque (su sei) ammessi dalla Corte Costituzionale arriveranno effettivamente al voto? E, sopra tutto, quali saranno? Il loro destino è legato anche alle scelte di Lega ed Italia Viva che, per motivi diversi ma neppure troppo diversi, vogliono l’arrivo al voto dei tre, due quelli rilevanti, ‘antimagistrati‘.

Per quanto riguarda la fondamentale riforma del Consiglio Superiore della Magistratura, cui è conseguentemente legato il destino dei principali Referendum Giustizia, pare ormai raggiunto l’accordo di maggioranza sul sorteggio per i Collegi. La Ministra della Giustizia, Marta Cartabia, dice che «sui contenuti ci siamo». Un accordo di massima prevede il ritiro degli emendamenti da parte delle forze di maggioranza, tranne Italia Viva che come annunciato voterà le sue proposte di modifica. Così come rimane un’incognita, si fa per dire, la Lega che non ha dato garanzie sul voto di quegli emendamenti che riguardano i temi oggetto dei Referendum sulla Giustizia. Ma guarda un po’…

Questione quorum. Perché i Referendum abrogativi abbiano rilievo occorre il 50 per cento dei voti più uno (nel senso di un voto in più, non dell’un per cento). I Radicali del Partito Radicale Nonviolento Transnazionale Tranpartito (PRNTT) guidato da Maurizio Turco e Irene Testa sono gli ideatori del Progetto referendario e sostanzialmente pure dei Sei quesiti su cui si sono raccolte le Firme popolari (forse). Quesiti poi ‘portati a casa’ dalla Lega con formidabile e mai chiarito pasticcio tra Firme popolari presuntamente raccolte e comunque mai validate e via libera ottenuto tramite la sottoscrizione di numerosi Consigli Regionali (ne bastavano cinque) a guida o in ogni caso presenza in maggioranza degli eletti di Matteo Salvini.

Su itinerario seguito sinora, e prospettive future, c’è molto e di fondamentale nel nostro racconto pregresso. Così come sulla questione dell’intreccio con le Elezioni Amministrative nella stessa data di domenica 12 giugno 2022.

In somma, in questa partita ora tutto si gioca sull’arco di una manciata di giorni, e su quali Referendum sopravviveranno. Ché, poi, magari, con formidabile eterogenesi dei fini…

REFERENDUM GIUSTIZIA. LA STRADA VERSO IL 12 GIUGNO /8 (continua)