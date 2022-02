E adesso cerchiamo di capire cosa succede dopo che la Corte Costituzionale ha annullato in toto le due iniziative ‘civili‘, in tutti i sensi, su Fine vita e Sostanze psicotrope e dato trionfale via libera ai Referendum sulla Giustizia, cinque su sei, cassando solo quello per la Responsabilità diretta dei magistrati.

Succede che i ‘vincitori‘ veri, almeno di questa battaglia della guerra, Salvini e i radicali del PRNTT, possono legittimamente brindare alla vittoria. Se reale o di Pirro si vedrà, se prodromica ad una sostanziale Riforma della Giustizia o alla sua semidefinitiva Dimidiazione si vedrà. Certo che le premesse portano tutte ad un’unica conclusione. Esiziale. Magistrati, attenti, è partita la caccia grossa, e voi siete la selvaggina.

Dal punto di vista pratico si vota per i cinque referendum dichiarati ammissibili dalla Corte Costituzionale in una domenica (con eventuale seguito il lunedì) tra il 15 aprile e il 15 giugno prossimi. La consultazione viene indetta con Decreto del Presidente della Repubblica dopo la decisione sulla data da parte del Consiglio dei Ministri.

Ma qui si apre la fase veramente politicamente decisiva. Ed il peso che i promotori specialmente potranno esercitare su Governo e Parlamento. Intrecciandosi con la Riforma della Giustizia agita dalla Ministra Marta Cartabia e vigilata in prima persona dal Presidente del Consiglio Mario Draghi. Se prima del giorno in cui è previsto lo svolgimento dei Referendum il Parlamento interviene sulle norme oggetto della consultazione, l’Ufficio centrale per il Referendum presso la Corte di Cassazione dichiara che le operazioni relative non hanno più corso. C’è inoltre l’ipotesi, più volte verificatasi ma questa volta siamo pronti a scommettere di no, dello scioglimento anticipato delle Camere che fa slittare i Referendum all’anno successivo.

I cinque Referendum ammessi, ricordiamolo sono i seguenti. Incandidabilità (Legge Severino). Abolizione di uno dei Decreti attuativi sia per le norme riguardanti gli Amministratori locali che per quelle che impediscono la partecipazione alle elezioni del Parlamento Italiano ed Europeo ed a Regionali e Comunali ai condannati in via definitiva per mafia, terrorismo, corruzione… Misure cautelari. Riduzione dei reati per i quali è consentita l’applicazione delle misure, in particolare della carcerazione preventiva. Separazione delle funzioni. Separazione delle carriere in Magistratura cancellando le norme che consentono quattro passaggi di funzioni tra Giudici e Pubblici Ministeri. Elezione togati Csm. Eliminazione delle 25 firme richieste per la candidatura alle elezioni dei Consiglieri togati del Csm. Valutazione dei Magistrati. Rimodulazione della composizione dell’organismo diretto alla valutazione.

In ‘Giustizia, grandi manovre, si fa per dire, in attesa dei Referendum‘, ‘Referendum Giustizia e dintorni, magistratura e democrazia a rischio‘, ‘Referendum, per chi soffre ‘Fine pena mai‘, abbiamo spiegato preventivamente ed in itinere testo e contesto. Intanto va rilevato come si stia rapidamente organizzando il Comitato (o i Comitati) ‘contro‘ questi Referendum ‘Giustizia‘. Sarà interessante, e cruciale, seguirne composizione, evoluzione, efficacia.

REFERENDUM 2022 /4 (continua)