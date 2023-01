Record storico per il figlio di Varenne

Il cavallo Vernissage Grif, figlio del celebre stallone Varenne, firma un altro record e continua a stupire tutti nel mondo dell’ippica. Dopo la vittoria al Premio Jamtlands di questo giugno, si è ripetuto trionfando al 73° Gran Premio Lotteria Edilsivisa, dove ha anche siglato il record assoluto della pista in 1.10.1. La corsa si è tenuta ad ottobre, di fronte ad oltre ottomila presenti in tribuna e più di 220mila euro scommessi. L’edizione di quest’anno è stata organizzata dalla società Ippodromi Partenopei, con il patrocinio di Mipaaf, Regione Campania e Comune di Napoli.

Vernissage Grif, figlio ed erede di Varenne, è di proprietà di Genny Riccio ed è letteralmente esploso grazie all’allenamento e la guida di Alessandro Gocciadoro. Proprio grazie alla guida di Gocciadoro, dopo una serie di prestazioni un po’ sotto le aspettative e sfortunate, Vernissage Grif sembra aver trovato la propria dimensione tra i grandi di questo sport. Al Gran Premio Lotteria Edilsivisa il figlio di Varenne si è imposto su Vivid Wise As, che aveva vinto la terza batteria, e su Zacon Gio vincitore della prima eliminatoria. Il 2022 non si è chiuso però nel migliore dei modi, con un ritiro al Gran Premio Duomo. In questa edizione della corsa a vincere è stato Usain Toll, che si è affermato a media di 1.12.1 sulla distanza del miglio con Vincenzo Piscuoglio Dell’Annunziata in sulky. Non piazzati invece gli attesi Bengurion Jet e Zacon Gio, ben visti dai bookmaker nelle quote ippica.

Che Vernissage Grif fosse un ottimo cavallo e prospetto, però, si poteva notare già da diverso tempo. Nel 2020, infatti, l’erede di Varenne ha conquistato molte vittorie, tra cui quella del 15 agosto a Montecatini. In Toscana, in occasione del Gran Premio che prende il nome dalla città, con un doppio primo posto ha battuto due volte Zacon Giò, grande favorito nelle quote scommesse ippiche. A tesserne le lodi era stato anche il giornalista ed esperto Jacopo Brischetto, il quale rimase piacevolmente colpito dalla corsa del sauro. Vernissage è un cavallo morfologicamente perfetto, capace di attirare l’attenzione del pubblico con il suo ciuffo e criniera bionda. Un vero e proprio missile in pista, immenso nella sua eleganza e falcata, partendo piano ma che poi demolisce i record di tutte le piste e tutti gli avversari, un cavallo in grado davvero di far sognare in grande.

Il futuro di Vernissage, insieme a Gocciadoro, sembra dunque sempre più roseo e promettente. Il 2022 non si è chiuso nel migliore dei modi, ma le prestazioni viste negli ultimi due anni fanno ben sperare, soprattutto per chi è pronto a puntare tutto su di lui!