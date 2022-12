Recensione del Casinò Mystake – Minigiochi Dino e Pollo

Dal suo rilascio nel 2020, il casinò Mystake ha guadagnato un gran numero di utenti fedeli. Se siete alla ricerca di un casinò online facile da usare, MyStake è la scelta migliore.

Siete liberi di giocare quando e dove volete. Il sito web può essere utilizzato in nove lingue diverse: Inglese, francese, italiano, spagnolo, russo, tedesco, svedese, finlandese, portoghese/brasiliano e italiano.

MyStake brilla quando si tratta di interazioni divertenti e interessanti nei casinò online. L’azienda si sforza di mettere in risalto i suoi caratteristici e originali mini giochi -Chicken, Dino, Icefield e altri. Con una RTP del 99%, gli esclusivi minigiochi di MyStake si rivolgono a un vasto pubblico. In base a ciò, il casinò guadagna solo l’1% del gioco, il che è quantomeno ammirevole in questo settore.

Il nostro pubblico dovrebbe essere in grado di prendere una decisione su questo casinò dopo aver letto questa recensione. MyStake offre ai suoi utenti un sacco di cose divertenti da fare, come tornei settimanali, giochi di live ed online casinò, minigiochi unici, una delle più grandi scommesse sportive del settore e la possibilità di scommettere su e-sport e sport virtuali.

Con sorprendente franchezza, MyStake dichiara il suo impegno nelle misure di sicurezza che ha implementato. Forti meccanismi di firewall e la crittografia SSL a 128 bit garantiscono la sicurezza dei dati degli utenti. I clienti possono registrarsi ed effettuare depositi con fiducia presso il casinò online, grazie alla correttezza e alla sicurezza della piattaforma, che dispone di una licenza della Commissione di Curacao eGaming.

Ogni giorno, più di 10.000 eventi sono disponibili per gli utenti di MyStake. Il sito ha abbastanza scelte per soddisfare le esigenze anche dei visitatori più esigenti. Oltre alle opzioni più contemporanee, come le corse di cavalli e levrieri, sono disponibili gli sport più popolari, tra cui calcio, basket, tennis, hockey, baseball e pallamano. Gli appassionati di E-Sports su MyStake hanno accesso a una varietà di giochi, tra cui Dota 2, Warcraft, Call of Duty, Counter-Strike e molti altri.

Accesso al Casinò Mystake

A seconda del Paese, potrebbe non essere possibile accedere direttamente a Mystake. Tuttavia, esistono alcuni modi per accedere a Mystake da qualsiasi luogo.

VPN

Domini ufficiali di Mystake

Una VPN è una buona scelta per accedere a qualsiasi sito web da qualsiasi luogo. Consentendo alla rete di instradare il vostro indirizzo IP attraverso un server remoto appositamente configurato e gestito da un host VPN, una VPN può nascondere il vostro indirizzo IP. Ciò significa che se utilizzate una VPN per navigare sul web, il server VPN agirà come fonte di dati. Di conseguenza, né il vostro provider di servizi Internet (ISP) né altri soggetti saranno in grado di vedere i siti web che visitate o i dati che trasmettete e ricevete online.

Sapete che esistono altri domini ufficiali per Mystake? Se non riuscite ad accedere a Mystake con un solo dominio, potete provarne diversi. Per vedere tutte le opzioni autorizzate, basta visitare il sito it.mystakemirror.com.

Giochi di Slot su Mystake

Per distinguersi dalla concorrenza, soprattutto per quanto riguarda le slot e i giochi in diretta, un casinò web deve offrire un servizio di alta qualità. Potete giocare alle slot e ai giochi di live casino su MyStake, un casinò online con il miglior assortimento. MyStake ha una selezione di quasi 6.800 slot machine diverse.

San Quentin xWays, Fruit Party, Wanted Dead or a Wild e The Dog House sono solo alcune delle slot più conosciute a cui potete giocare.

Altre slot che utilizzano la tecnologia Megaways sono Buffalo King, Big Bass Bonanza e The Dog House Megaways.

Infine, per coloro che amano giocare alle slot con una funzione di bonus buy-in, il sito web offre l’accesso alle slot Wanted Dead, Wild, Sweet Bonanza, Fruit Party, Starlight Princess e Mental.

Giochi di Live Casinò su Mystake

Un altro aspetto essenziale da considerare prima di iscriversi a un casinò è la disponibilità di giochi in diretta. Per accedere a tutti i giochi in diretta, scegliete prima “Live Casinò ” e poi “Spettacoli di gioco”. Su MyStake, avete accesso a tutti i giochi di live casinò di Evolution Gaming.

Anche con un piccolo investimento iniziale, è possibile tentare la fortuna con giochi come Lightning Roulette, Crazy Time, Monopoly Live, Cash or Crash e XXXTreme Lightning Roulette.

Oltre ai giochi prodotti da Evolution, Pragmatic Play produce anche giochi. Mega Wheel e Sweet Bonanza CandyLand sono due dei più noti.

I giochi in diretta come Ezugi’s Bet on Numbers, poco diffusi in altri casinò a causa della presenza di fornitori alternativi, sono possibili al MyStake.

Su MyStake Casino sono rappresentati 97 diversi sviluppatori di giochi online. Abbiamo individuato i nostri preferiti tra gli sviluppatori di giochi offerti dal casinò:

Quickspin

Pragmatic

Play n’ Go

Yggdrasil

Gamomat

GameArt

Tigre Rossa

Microgaming

NetEnt

RelaxGaming

Hacksaw Gaming

Gioco Push

BigTimeGaming

Scommesse Sportive su Mystake

Oltre ai numerosi giochi da casinò, potrete scommettere sugli sport. MyStake è diverso dagli altri siti di gioco perché ha un’intera sezione dedicata a questo popolare tipo di intrattenimento.

Quando abbiamo visitato la sezione scommesse sportive, MyStake ha trovato un vasto assortimento di eventi. È molto probabile che il sito abbia le partite su cui volete scommettere.

È possibile piazzare una scommessa sulle partite più importanti di calcio, basket o tennis.

Il calcio costituisce ovviamente una parte consistente delle opzioni di scommessa di MyStake. Con 2.465 eventi accessibili, è di gran lunga lo sport più amato. Anche se ci sono campionati di calcio meno conosciuti tra cui scegliere, c’è sempre qualcosa su cui scommettere. Si può scommettere sulla Coppa del Mondo, il più grande evento calcistico di tutti, senza dubbio!

Il basket è uno degli sport disponibili nella sezione scommesse sportive di MyStake e sta diventando sempre più popolare. Attualmente è possibile piazzare più di 360 eventi possibili.

L’NBA domina, come ci si potrebbe aspettare. Tuttavia, ci sono altre competizioni altrettanto emozionanti, come l’Eurolega, francese, spagnola e italiana, e persino l’NCAA, il campionato americano di basket universitario.

Se gli sport di squadra non fanno per voi, il tennis, lo sport solitario più popolare, attirerà la vostra attenzione. Quasi 120 scommesse sono attualmente accessibili su MyStake.

Proprio come per gli altri sport sopra citati, su questo sito online potrete trovare le principali competizioni di tennis. Queste includono i Masters, la Coppa Davis, la Fed Cup e le quattro competizioni del Grande Slam.

La serie Drive to Survive di Netflix ha aumentato considerevolmente l’interesse per la Formula 1. Di conseguenza, MyStake rappresenta indiscutibilmente la corsa automobilistica più rinomata.

Con più di 70 scommesse diverse disponibili, la selezione del casinò è più che sufficiente. Oltre al vincitore della gara, è possibile scommettere sul podio, sui primi 6 classificati, sui primi 10 e persino sul pilota che otterrà il tempo di qualificazione più veloce.

Come potete vedere, MyStake offre la possibilità di scommettere su numerosi sport. Ma non è solo questo!

Potremo sapere chi ha vinto il premio per il miglior attore e chi ha realizzato il film più bello.

Se lo Sportsbook offre funzioni extra, i giocatori che non sono sicuri delle loro scommesse possono utilizzare l’opzione cash-out. È possibile modificare rapidamente le posizioni sulla scheda di scommessa o cancellarle prima dell’inizio degli eventi. Gli scommettitori esperti riconosceranno subito il significato di queste caratteristiche.

Mystake Dino

Alcuni dei nostri lettori potrebbero conoscere il Mystake Dino. Ci sono opinioni diverse su Aviator o Crash, due giochi che probabilmente i giocatori ameranno. Al posto di una navicella o di un aereo, c’è un dinosauro solitario che sfugge alla meteora volante. Il gioco vero e proprio è tanto divertente quanto coinvolgente e offre uno dei migliori moltiplicatori del settore. Per capire quanto sia popolare il gioco, basta provare a cercare Dino MyStake sui motori di ricerca.

Mystake Gioco del Pollo

Un altro oggetto di MyStake con marchio registrato, Gioco del Pollo, potrebbe già esservi familiare. Il gioco ha conquistato le piattaforme dei social media, tra cui YouTube, Twitch e Tiktok. Tuttavia, se è la prima volta che giocate a Chicken, qui di seguito potete scoprire tutto quello che c’è da sapere.

È un gioco piuttosto semplice. L’obiettivo principale è quello di correre dei rischi e godersi il brivido costante che ne deriva. Che tipo di polli possono essere? I creatori del gioco hanno fatto in modo che questo interessasse i giocatori. Un altro aspetto della popolarità del gioco Chicken oltre alle sue dinamiche accattivanti e alla sua dipendenza, è la sua elevata redditività. Tutti i partecipanti assaporano il successo monetario? Il gioco Chicken in effetti lo fa, e ripaga. Abbiamo scoperto che, con il 99%, MyStake offre il più alto RTP (return to player ratio) possibile. Di conseguenza, il casinò ha solo un vantaggio dell’1%. I partecipanti regolari si dividono i fondi rimanenti del sistema.

Bonus e Codici Promozionali di Mystake

Con il bonus di benvenuto Mystake, i nuovi clienti possono ottenere bonus sul primo e sul secondo deposito rispettivamente del 100% e del 150%. L’utente ha la possibilità di ricevere un bonus totale dal casinò fino a 1500 euro o qualsiasi altra valuta equivalente.

Bonus di Benvenuto per Sport ed eSports

Se scommettete solo sullo sport, questo bonus è l’ideale per voi. Potrete ricevere un bonus fino a 500€ in base all’importo del vostro primo deposito. La condizione di scommessa è un semplice rollover di 20X. Ogni biglietto deve avere un minimo di due eventi e una quota di 1,4.

Scommessa gratuita su Dino con un coupon

Se si effettua un deposito di almeno 20 dollari, i giocatori possono ottenere un bonus omaggio sul gioco Dino del valore di 10 dollari. Potreste essere abbastanza fortunati da vincere una quantità sostanziale di denaro. Dovete solo essere consapevoli del fatto che non potrete ritirare l’importo del deposito se non l’avete versato almeno una volta.

Il nome del coupon è DINOFREERUN.

Metodi di Deposito e Prelievo di Mystake

Mystake offre una serie di alternative di pagamento per aumentare la comodità degli utenti. Le opzioni di pagamento popolari e non convenzionali includono Visa, Mastercard, Sofort, EcoPayz, Skrill, Netteler, Revolut, Neusurf, Safetypay e le criptovalute, sono a disposizione degli utenti.

Mystake fa tutto il possibile per soddisfare le richieste di prelievo nel più breve tempo possibile, garantendo agli utenti il massimo comfort. I giocatori hanno a disposizione criptovalute e Sepa (bonifici bancari).

I clienti di Mystake possono effettuare pagamenti in modo rapido e sicuro. Il casinò online ha a cuore la privacy dei suoi clienti e rende facile per loro giocare in modo responsabile.