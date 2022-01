Rebus Quirinale, la cruna del Drago

Al netto del mare di chiacchiere, di ‘si dice’, dei sussurri e delle grida che saranno la ‘cifra’ da oggi fino a tutta la fine del mese di gennaio, per quel che riguarda l’elezione del prossimo Presidente della Repubblica, i punti fermi sono questi che seguono.

La stragrande maggioranza dei parlamentari non vuole che le Camere siano sciolte. Deputati e senatori sono consapevoli che in maggioranza non verranno più ricandidati e rieletti: vuoi perché loro stessi hanno provveduto, in un moto di masochismo, a ridurre i seggi a disposizione: tra Camera e Senato, circa 150 scranni in meno. Vuoi perché molti di loro sono invisi alle segreterie che comporranno le liste, e dunque verranno depennati senza troppi complimenti; vuoi perché è sicuro che alcune formazioni politiche (e segnatamente il Movimento 5 Stelle, Forza Italia e Italia Viva) non otterranno i voti necessari per avere la quota parlamentare di cui dispongono oggi. Per non parlare del Gruppo Misto, composto da un’armata Brancaleone senza arte e parte: tutti loro torneranno mestamente nell’Italia ‘civile’, e non pochi avranno il problema di mettere insieme il pranzo con la cena. Ecco dunque l’umanissimo spirito di sopravvivenza: che li indurrà a stare ben incollati sullo scranno parlamentare fino all’ultimo minuto secondo; e dunque ben venga qualunque candidato al Colle che promette di non sciogliere le Camere.



Chi ha, inoltre, davvero interesse a interrompere la legislatura, prima della naturale scadenza? Essenzialmente tre partiti. Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni, che stante i sondaggi, va col vento in poppa. Le elezioni convengono anche a quella parte del M5S che si richiama a Giuseppe Conte: in quanto leader del Movimento, spetta a lui comporre le liste, al massimo le dovrà contrattare con l’altro leader di fatto, Luigi Di Maio. I due si garantirebbero gruppi parlamentari fedeli e disciplinati; e pazienza se di ridotta consistenza numerica. Infine il Partito Democratico di osservanza Enrico Letta: anche lui può finalmente eleggere persone di sua fiducia, e liberarsi di tante presenze incomode, prime fra tutte i tanti ‘renziani’ che ancora covano e tramano all’interno del partito. Non per nulla, consapevole del sostanziale fallimento della scissione e certi di non riuscire a conquistare più una rappresentanza parlamentare, il gruppo facente capo a Massimo D’Alema, Pierluigi Bersani e Roberto Speranza da tempo ha cominciato una marcia di avvicinamento, e prepara il rientro nella casa madre. Non troveranno alcun vitello grasso imbandito per il loro ritorno, ma è anche un gioco delle parti: D’Alema deve pur trovare una ragione per tornare, e dunque si inventa la malattia renziana da cui il PD sarebbe guarito; gli altri devono pur mostrarsi irritati, e in questo modo alzare il prezzo della contrattazione, puntano a un ‘ritorno’ senza concessione: una sorta di resa incondizionata.

Rimane Matteo Salvini. Il capo della Lega si trova in una curiosa situazione: fino a ieri aveva tutto l’interesse a elezioni anticipate. Ora sondaggi discreti ma accurati gli dicono che il boom della Lega non è più così scontato. La politica alla ‘Capitan Fracassa‘ è sempre più mal sopportata da quella parte di Nord produttivo e che bada al concreto, elettorato che desidera stabilità e margini di sicurezza, soprattutto perché è quello più penalizzato dal Covid e dalle scelte impopolari che il virus comporta. I tradizionali cavalli di battaglia salviniani, extra-comunitari e sovranismo, hanno sempre meno appeal e lasciano sempre più freddi e indifferenti.

Il problema di Salvini sono una quantità di fronti aperti: all’’interno’ è logorato dai ‘governativi’ capitanati da Giancarlo Giorgetti e dai presidenti di regione. Fuori dal partito deve sciogliere il dilemma: come tenere unito il centro-destra, non farsi soverchiare da Meloni; come trovare un’alternativa a un Silvio Berlusconi che sembra davvero non voler recedere dalle sue mire quirinalizie. Come dirgli no, quale possibile candidato alternativo trovare, come tenere insieme il centro-destra? Sarebbe difficile per un felpato Giulio Andreotti, per un tessitore come Aldo Moro; figuriamoci per un Salvini che si muove con più fragore del classico elefante nel negozio di cristallerie.

E poi: al di là degli ‘umori’ interni, il contesto internazionale. Se in Africa, e segnatamente nella vicina Libia e in Egitto, l’Europa è ferma o si muove come formiche a cui sia stato distrutto il formicaio, non è che il mal comune sia mezzo gaudio. Anzi, per l’Italia è un male perfino maggiore. Se Stati Uniti, Russia e Cina si guardano in cagnesco, è l’Europa che ci rimette, e l’Italia più di ogni altro Paese: priva com’è di materie prime, di tecnologia all’altezza dei tempi e delle esigenze, con un Covid che ha messo in ginocchio la circolazione e la produzione delle merci, e il dover seriamente ripensare a quelle strategie di delocalizzazione che oggi si rivelano onerose palle al piede. Non solo: a comandare a Bruxelles sono ora leader di Paesi cosiddetti ‘frugali’: molto poco indulgenti, e attentissimi a che non si sgarri dagli impegni assunti per ottenere i finanziamenti del Pnrr.



Insomma: tutto congiura perché i Grandi Elettori decidano, e in fretta, di eleggere Mario Draghi quale successore di Sergio Mattarella.

Per inciso: entrambi, nei loro discorsi di fine anno, hanno posto inequivocabili paletti, anche se da molte parti si fa finta di non capire: se per il Quirinale dovesse costituirsi una maggioranza difforme dall’attuale compagine governativa, sarebbe davvero arduo per Draghi poter continuare a ‘regnare‘ a palazzo Chigi. Di fatto verrebbe sfiduciato, e dunque, non essendo credibile un’altra, diversa, maggioranza, le elezioni sarebbero l’inevitabile conseguenza.

Il messaggio di Mattarella chiede una doppia lettura: rivolto a Letta e al PD il tra poco presidente emerito dice che al Quirinale non potrà essere eletto un candidato del solo centro-sinistra.

Devono rassegnarsi a trovare un candidato ‘condiviso’. Si rassegnino anche a neppure pensare a una proroga a tempo, in attesa che si trovi un accordo. Anche se all’interno dello stesso Quirinale c’è, tra i grand commis, qualcuno che lavora in questo senso, Mattarella non è disponibile a questo tipo di giochetti: «Tra pochi giorni, come dispone la Costituzione, si concluderà il mio ruolo di presidente». E ancora: la radicata convinzione che ogni Presidente della Repubblica abbia come compito quello di «…salvaguardare ruolo, poteri e prerogative dell’istituzione che riceve dal suo predecessore e che – esercitandoli pienamente fino all’ultimo giorno del suo mandato – deve trasmettere integri al suo successore».

‘Predecessore…successore’. Una staffetta, e Mattarella ancora una volta ripete che per quel che lo riguarda, la corsa finisce qui. Ora tocca un candidato che deve essere all’altezza dei tempi procellosi che tocca vivere. Un Presidente determinato e che si spogli delle precedenti appartenenze, per farsi carico dell’interesse generale. Manca solo nome, cognome e indirizzo, ma è come li avesse fatti…



Detto questo, per capire come finirà l’elezione al Quirinale bisognerebbe davvero avere la magica palla di cristallo. E’ una situazione che a voler usare un eufemismo gentile, si può dire fluida. In realtà può accadere di tutto. Il Parlamento è incontrollabile nel senso più vero del termine, diviso com’è tra parlamentari che non difficilmente saranno rieletti, altri che non saranno neppure candidati, e leader di partito che sono come Franceschiello davanti a Garibaldi. Fra un mese si potrà assistere a un sussulto di dignità e responsabilità; o a una vera e propria tombola, con un imprevedibile numero vincente.