Re Carlo III: come il nuovo monarca cambierà la vita quotidiana inglese

Negli ultimi 70 anni, la Gran Bretagna si è abituata al profilo iconico della Regina Elisabetta II su francobolli e monete. Ora che il re Carlo III è salito al trono, probabilmente ci vorrà del tempo prima che molti si adattino al nuovo ordine reale.

Le modifiche a cose come valuta e inni, sebbene banali, possono turbare alcune persone, in particolare mentre svolgono normali attività e routine. L’impatto di questi cambiamenti dipenderà anche dagli eventi stagionali. Ad esempio, il discorso della regina all’apertura annuale del parlamento statale sarà ribattezzato Discorso del re e il messaggio di Natale della regina sarà ora conosciuto come il messaggio di Natale del re. E poiché le parole “God Save the Queen” si ritirano nel passato, l’omonima canzone dei Sex Pistols, un tempo bandita, non avrà più le stesse connotazioni ribelli.

Passando a ciò che accade alla valuta inglese, secondo Pauline Maclaran, docente della Royal Holloway University of London, «possiamo aspettarci che le monete con il profilo della regina Elisabetta II rimarranno ancora in circolazione fino a quando non saranno esaurite o non verrà introdotto un nuovo design. Le monete appena coniate, tuttavia, avranno il profilo del nuovo re, sostituendo gradualmente quelle della regina. Allo stesso modo, le banconote stampate recanti il ​​ritratto di Charles verranno introdotte gradualmente poiché le note usate verranno ritirate dalla circolazione. Per quanto riguarda la moneta, c’è una tradizione di lunga data da Carlo II secondo cui il profilo del monarca viene invertito quando inizia un nuovo regno. In altre parole, la testa di re Carlo III sulle monete guarderà a sinistra, mentre quella della regina attualmente guarda a destra».

Inizierà – afferma Maclaran – «anche la stampa dei francobolli della Royal Mail con la sagoma di Carlo, che circolano insieme ai francobolli con la testa della regina fino a quando le scorte di quest’ultimo non saranno esaurite. L’aspetto della sua silhouette dipenderà dal design che sceglie, ma è probabile che rimanga di profilo seguendo una tradizione di lunga data per l’affrancatura britannica. L’attuale disegno del francobollo con il profilo di sua maestà è in circolazione dal 1967. Denominata serie Machin (dal nome del designer Arnold Machin), si pensa che sia l’opera d’arte riprodotta più frequentemente al mondo con oltre 200 miliardi di copie secondo quanto riferito essendo stato prodotto in più colori. Ci saranno anche modifiche al codice reale, il monogramma del monarca, che appare su alcuni francobolli, filigrane e le famose cassette postali rosse del Regno Unito. Il monogramma della regina Elisabetta è stato ER, che sta per Elisabetta Regina (regina in latino) sotto l’immagine della corona di Sant’Edoardo. Questo sarà modificato per il re Carlo III, usando le iniziali CR come monogramma, che sta per Charles Rex (re in latino). Ci sono state speculazioni sul fatto che Carlo sostituirà la corona di St Edwards con la corona Tudor, ma questa rimane solo una voce».

Maclaran nota, tuttavia, che «Royal Mail, le cui cassette postali riportano sempre la cifra reale, utilizzerà CR nella progettazione e produzione di eventuali nuove cassette postali. Poiché è probabile che la necessità di sostituzioni richieda tempo, qualsiasi cambiamento al riguardo sarà lento. In effetti, in tutta la Gran Bretagna si possono ancora trovare cassette postali risalenti all’epoca vittoriana. La più antica cassetta delle lettere funzionante della Gran Bretagna nel Dorset, fu prodotta nel 1853 e porta ancora le iniziali VR di Victoria Regina, la monarca dell’epoca. La cifra reale ora deve essere adattata anche su vari altri oggetti come medaglie come la Distinguished Service Cross e la Royal Red Cross, mentre i premi con il nome della regina verranno opportunamente rinominati. Verranno modificate anche le divise ufficiali come quelle della polizia, degli Yeoman Warders (soprannominati Beefeaters) che custodiscono la Torre di Londra e altre uniformi militari, nonché eventuali distintivi associati e altra segnaletica con il codice reale».