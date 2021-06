In un recente articolo del ‘Washington Post‘, David Ignatius suggerisce che la Giordania e il Medio Oriente più ampio sono sfuggiti per un pelo a enormi sconvolgimenti. Sostiene che le tensioni che hanno portato alla crisi reale in aprile sono state il risultato degli sforzi dell’amministrazione Trump per promuovere l’‘Accordo del secolo‘, normalizzando le relazioni di Israele con i vicini arabi.

Al centro della crisi c’erano il fratellastro del re ed ex principe ereditario Hamzah Bin Hussein, Sharif Hassan Bin Zaid, un membro della famiglia reale, e Bassem Awadallah, un ex confidente del re Abdullah che nel passato ha servito in diverse posizioni governative di alto rango . Il principe Hamzah non è accusato, ma i suoi presunti complici sono accusati di sedizione e incitamento. Dati i legami di Bin Zaid e Awadallah con l’Arabia Saudita, gli osservatori hanno suggerito che il complotto di sedizione fosse collegato a un «complotto più ampio alimentato dai più stretti alleati della Giordania».

Questa narrazione suggerisce che il complotto della sedizione sia stato provocato dal rifiuto del re Abdullah II di cooperare con il piano di pace in Medio Oriente di Kushner e, in particolare, dal suo fermo rifiuto di cedere la custodia dei luoghi santi a Gerusalemme. Tuttavia, se Abdullah avesse ceduto i luoghi santi, in linea con la visione dell’amministrazione Trump, la Giordania e la regione più ampia sarebbero state destabilizzate. Il piano sventato dell’amministrazione Trump riflette una tendenza generale nella politica regionale degli Stati Uniti a dare la priorità alle preferenze di Israele rispetto all’interesse nazionale degli Stati Uniti in un Medio Oriente stabile e sicuro.

Sulla base di queste narrazioni, non è chiaro a chi la Giordania avrebbe ceduto la custodia, ma l’Arabia Saudita era un possibile candidato. Come spiega Ignatius, «il premio che Trump e Kushner desideravano di più era l’Arabia Saudita e per spianare la strada, hanno cercato di forzare la Giordania». I luoghi santi si riferiscono all’area altamente contesa della città vecchia di Gerusalemme contenente la Cupola della Roccia e la moschea di al-Aqsa; è considerato un luogo sacro nell’Islam, nell’ebraismo e nel cristianesimo allo stesso modo. Come custodi della Sacra Moschea della Mecca e della Moschea del Profeta, la custodia saudita della moschea di al-Aqsa avrebbe ampliato il suo ruolo di custode dei tre luoghi più sacri dell’Islam.

C’erano due questioni centrali in gioco per la Giordania nell’ambito del piano di pace proposto dall’Amministrazione Trump: il reinsediamento dei palestinesi e la custodia dei luoghi santi a Gerusalemme. Alcuni analisti sostengono che se la Giordania avesse accettato i termini delineati dall’‘accordo del secolo‘, sarebbe stato un‘suicidio politico‘ a causa del massiccio malcontento popolare che si sarebbe scatenato.

La Giordania continua ad affrontare una significativa pressione interna sulle sue relazioni con Israele, sia da parte dei banchieri dell’Est, o gli abitanti storici dell’attuale territorio giordano, sia dai cittadini della Cisgiordania, o palestinesi che sono stati sfollati dalle loro case a causa della creazione dello Stato di Israele e suoi successivi ampliamenti.

Storicamente, il diffuso malcontento dei banchieri orientali e occidentali ha generalmente seguito qualsiasi accordo con Israele, in parte a causa della grande popolazione palestinese della Giordania. Mentre le preoccupazioni dei cisgiordani derivano dalla loro identità di palestinesi, i banchieri dell’Est e i leader tribali hanno a lungo temuto che la Giordania potesse diventare la ‘patria alternativa‘ dei palestinesi. I palestinesi-giordani costituiscono attualmente più della metà della popolazione del regno. Qualsiasi accordo che portasse al reinsediamento dei palestinesi in Giordania avrebbe prodotto un massiccio spostamento demografico. Data la percezione della East Bank della sua crescente emarginazione, questo risultato potrebbe innescare gravi disordini e esacerbare le tensioni tra questi gruppi.

La custodia dei luoghi santi a Gerusalemme è una fonte significativa di legittimità religiosa e politica per la monarchia hashemita. Da soli, gli sforzi per circoscrivere il ruolo di re Abdullah come custode dei luoghi santi genererebbero significativi sconvolgimenti politici interni. Oltre ad essere una fonte essenziale di legittimità interna, la custodia della Giordania costituisce una fonte cruciale di leva nella politica della regione, in particolare in Israele-Palestina. È concepibile che perdere la custodia ridurrebbe il potere contrattuale della monarchia in questo conflitto e inibirebbe la sua capacità di continuare a sostenere la causa palestinese e darebbe fondatezza all’ambizione israeliana di fare della Giordania la patria de facto palestinese.

Inoltre, le tensioni politiche interne preesistenti della Giordania e quelle relative a Israele spesso si rafforzano a vicenda. Ad esempio, il deputatogiordano Osama Al-Ajarmeh è recentemente diventato una specie di eroe popolare dopo essere stato espulso dal parlamento per aver accusato il governo di produrre intenzionalmente ampie interruzioni di corrente al fine di dissuadere i giordani dal scendere in piazza per protestare contro gli attacchi di Israele a Gaza lo scorso mese. La sua improvvisa popolarità parla della frustrazione del pubblico giordano per la situazione all’interno del Paese e oltre il confine occidentale.

Minare la stabilità della Giordania è in contrasto con la politica ufficiale di lunga data di Washington di dare priorità alla stabilità e alla longevità del regno. La politica dell’Amministrazione Trump di dare la priorità agli interessi israeliani e sauditi a spese della Giordania avrebbe minato i più ampi interessi degli Stati Uniti in fatto di stabilità regionale.

Inoltre, sia Israele che l’Arabia Saudita condividono lunghi confini con la Giordania, il che significa che l’instabilità in Giordania può causare notevoli problemi di sicurezza per entrambi.

Nonostante le tensioni politiche tra Israele e Giordania, i due Paesi hanno a lungo goduto di legami diplomatici, economici e di sicurezza reciprocamente vantaggiosi. Se la Giordania fosse stata costretta ad accettare i termini delineati nell”accordo del secolo’, questo avrebbe potuto mettere a repentaglio questa relazione. Pertanto, è nell’interesse di Israele preservare la stabilità della Giordania e questa relazione per la sicurezza di Israele a lungo termine. Nonostante ciò, Netanyahu sembrava disposto a correre quel rischio per quella che considerava ‘l’opportunità di un secolo‘.

Gli Stati Uniti hanno anche a lungo fatto affidamento sulla Giordania come destinazione per assorbire i rifugiati provenienti da Iraq, Siria, Yemen, Palestina e altrove, sfollati a causa della violenza degli Stati Uniti o delle sue politiche regionali. Seminare instabilità in Giordania avrebbe messo a repentaglio il ruolo del Paese come uno dei più importanti Paesi di accoglienza dei rifugiati della regione. Trascurando di considerare le conseguenze destabilizzanti del piano di pace per la Giordania, le amministrazioni Trump e Netanyahu non hanno nemmeno tenuto conto delle minacce che l’instabilità giordana presenterebbe alla loro stessa sicurezza e alla stabilità della regione nel suo insieme.

Nonostante il suo fallimento, gli sviluppi che circondano ‘l’accordo del secolo’ rappresentano una tendenza di vecchia data nella politica estera degli Stati Uniti verso la regione. Quando è stato sviluppato, la Giordania non è stata nemmeno consultata, una «norma fin troppo familiare per gli americani che sviluppano piani di pace per il conflitto». Mentre Washington afferma di garantire ampiamente la stabilità della regione, la miopia nel suo approccio verso i suoi alleati mina questi sforzi.

Nel caso della Giordania, il disprezzo per la situazione interna del regno di fronte alle tensioni regionali ha minato la sua stabilità a lungo termine. Il regno ha dovuto affrontare a lungo tensioni interne a causa dei suoi problemi economici e della mancanza di una vera riforma politica, ma il controllo hashemita ha comunque resistito grazie in gran parte al costante sostegno degli Stati Uniti. Quel sostegno, tuttavia, ha dato carta bianca alla famiglia regnante per evitare di fare riforme cruciali con il pretesto di mantenere la ‘stabilità’, perpetuando così debolezze strutturali nel regno che minacciano il suo futuro e giustificano il giudizio degli esperti che spesso fanno riferimento al Paese come perennemente ‘sull’orlo‘. Forzare il trasferimento della custodia dei luoghi santi a Gerusalemme avrebbe potuto essere l’ultima spinta oltre il limite.