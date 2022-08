Le elezioni di agosto 2022, in Kenya, «rappresentano un momento epocale, che definirà il suo futuro o rispecchierà il suo passato», così David E Kiwuwa, Professore Associato di Studi Internazionali, all’Università di Nottingham.

A quasi 48 ore dalla chiusura dei seggi, il Kenya ancora non conosce i risultati delle elezioni presidenziali. La Commissione elettorale è ancora al lavoro e ha dichiarato che nessun risultato provvisorio sarà diffuso, saranno pubblicati esclusivamente i risultati finali e certi. Difficile fare previsioni sui tempi.

Probabilmente la Commissione sta lavorando a ritmi ridotti anche per la necessità di particolari controlli, in considerazione del fatto che, come previsto, quello che si sta profilando sembrerebbe essere una sorta di testa a testa tra i due candidati che tutti i sondaggi avevano previsto sarebbero stati il primo e il secondo vincitore: Raila Odinga e William Ruto.

Alcuni risultati parziali, frutto di un lavoro condotto su di un numero ristretto di schede elettorali, provengono dai media del Paese. Sono risultati che si contraddicono, per nulla allineati e ovviamente ben poco affidabili.

Informa ‘Bloomberg‘: «Il Nation Media Group con sede a Nairobi ha messo in testa l’ex Primo Ministro Raila Odinga con il 51% dei voti, rispetto al 48,4% del vicepresidente William Ruto. L’outlet rivale Royal Media Services, che possiede ‘Citizen Television‘, ha messo Odinga al 49,5% contro il 49,1% di Ruto, dopo aver mostrato Ruto in testa» poche ore prima. «L’affluenza è stata stimata in circa il 65% dei 22,1 milioni di elettori registrati».

Il calo dell’affluenza alle urne potrebbe preoccupare maggiormente Ruto, ha affermato Oxford Economics in una nota di ricerca. «Il successo della sua candidatura presidenziale sarà determinato, in gran parte, dalla capacità della sua campagna di ottenere elettori giovani che votano per la prima volta», ha affermato. «La bassa registrazione degli elettori tra i giovani suggeriva già che i suoi messaggi anti-establishment stavano lottando per guadagnare terreno tra un elettorato sempre più disilluso».

Una missione di osservatori della Comunità dell’Africa orientale, riporta ‘Bloomberg‘, «ha raccomandato di migliorare le comunicazioni relativamente alle elezioni. Ha rilevato che vi sono stati problemi associati ai social media, in particolare relativi alla disinformazione, alla e all’incitamento all’odio, durante le varie fasi del processo elettorale.

«La missione prende atto dei notevoli miglioramenti apportati dalla Commissione elettorale», si legge nella nota della missione, «per quanto riguarda la trasparenza, la preparazione e la gestione delle elezioni del 2022», ha detto ai giornalisti a Nairobi l’ex Presidente della Tanzania, Jakaya Kikwete, che guidava la delegazione. «Tuttavia, è necessario fare molto di più per ottenere risultati migliori in futuro».

Il testa a testa che potrebbe non risolversi in questo primo turno, con tutta probabilità i kenioti saranno chiamati al secondo turno entro 30 giorni, vede in pista due leoni della politica del Kenya.

David E Kiwuwa, traccia su ‘The Conversation‘ un profilo di Raila Odinga, il candidato che i sondaggi delle scorse settimane avevano identificato come quello che avrebbe raccolto il maggior numero dei voti.

«’Leone ni Leone. Inawezekana‘ (‘Oggi è il giorno. È possibile’). Questi sono i testi kiswahili dell’inno della campagna presidenziale di Raila Odinga . Il 77enne politico keniota veterano non ha perso l’ottimismo e si è candidato alle elezioni per la quinta volta. Ha partecipato al voto nel 1997, 2007, 2013 e 2017.

Questa volta sembra il front runner. Ciò è dovuto alle alleanze strategiche che ha costruito e al fatto che il presidente in carica, Uhuru Kenyatta, ha mobilitato la macchina statale per sostenerlo nel voto 2022.

In precedenza era andato vicino alla vittoria due volte. Il risultato delle elezioni del 2007 è stato molto contestato e si è concluso con tragiche conseguenze. La violenza diffusa ha portato alla morte di oltre 1.100 persone e 600.000 sono state sfollate.

Era un’elezione che lui e i suoi sostenitori credevano di aver vinto contro l’incumbent Mwai Kibaki. Avrebbe potuto essere così. Una commissione indipendente istituita per indagare sulle elezioni ha riscontrato pratiche scorrette diffuse. Ha concluso che era impossibile determinare chi avesse vinto. Poi, dieci anni dopo, Odinga riuscì ad annullare la vittoria al primo turno di Uhuru Kenyatta alla Corte Suprema del Kenya. Stabilì che la commissione elettorale non aveva condotto le elezioni presidenziali in un modo conforme ai dettami della Costituzione.

Kenyatta ha vinto la replica, che Odinga ha boicottato. La sua ragione era che non erano state messe in atto abbastanza riforme per salvaguardare il voto contro le pratiche che avevano portato all’annullamento delle precedenti elezioni.

Questa volta Odinga rappresenta un’alleanza, Azimio la Umoja (Kiswahili per ‘pegno di unità’). Ha riunito 26 partiti, dominati dall’Orange Democratic Movement di Odinga e dal partito del giubileo del Presidente uscente Kenyatta. Con 20 governatori e oltre 100 membri del collegio elettorale nazionale, l’alleanza è potenzialmente considerevole.

Considerato a lungo come un candidato anti-establishment, Odinga ha un tocco comune che risuona con i kenioti che si sono sentiti esclusi dalla matrice del potere controllata da due gruppi etnici sin dall’indipendenza nel 1963: i Kikuyu e i Kalenjin.

Questa volta, però, è il candidato dell’establishment.

Odinga viene da una famiglia politica. È il figlio del primo vicepresidente del Kenya post-indipendenza, Jaramogi Oginga Odinga. Si è parlato molto del suo background familiare e i suoi oppositori suggeriscono che sia guidato da un senso di diritto.

Ma si è costruito credibilità a pieno titolo. Prima come prigioniero politico tra il 1982 e il 1988, poi come deputato e primo ministro (2008-2013). Si è anche affermato come un veterano leader dell’opposizione e perenne contendente presidenziale.

È considerato un maestro stratega, a volte populista e un eccellente mobilitatore con un fervente seguito tra i suoi parenti Luo.

Recentemente, Odinga è stato ufficialmente appoggiato dal presidente uscente Uhuru Kenyatta, suo rivale nelle ultime elezioni. Le loro famiglie, storicamente, sono state rivali. Ma nel 2018, dopo il controverso voto del 2017, i due protagonisti hanno concordato un quadro di riforma nazionale segnato da una simbolica stretta di mano.

Ciò ha portato alla Building Bridges Initiative . L’obiettivo dichiarato era cercare di contrastare la natura del ‘vincitore prende tutto’ delle elezioni in Kenya, e garantire che il Paese non subisse mai più violenze elettorali. Il pacchetto di riforma non ha avuto una lunga durata. Successivamente è stata dichiarato incostituzionale .

Il riavvicinamento del 2018 ha segnato la fine dell’alleanza tra il Presidente Kenyatta e il suo vicepresidente, William Ruto. Insieme avevano vinto le elezioni contro Odinga.

Il momento della ‘stretta di mano’ è stato il punto in cui Odinga ha iniziato a posizionarsi per sfidare per la presidenza contro Ruto. E con l’aiuto del Presidente in carica Kenyatta, sembra avere una vera possibilità.

In gran parte, la politica del Kenya non riguarda tanto le posizioni ideologiche o anche differenze politiche distinte, ma la capacità di creare coalizioni strategiche –in gran parte costruite lungo linee etniche– per consegnare il bottino del potere ai contendenti.

Di conseguenza, nessun candidato presidenziale in Kenya si è candidato sulla stessa piattaforma di partito (coalizione) delle precedenti elezioni. C’è un commercio di cavalli significativo prima di qualsiasi ciclo elettorale. Per le elezioni del 2022, oltre 180 membri del senato e dell’assemblea nazionale hanno cambiato fedeltà al partito che li ha sponsorizzati nel 2017.

La nuova piattaforma di Odinga è stata costruita tenendo conto di questi fattori.

Oltre a Kenyatta, Odinga ha costruito una formidabile alleanza composta da politici veterani e pesi massimi politici. Ci si aspetta che questi sostenitori delle circoscrizioni etniche abbiano mobilitato il sostegno comune per il candidato di Azimio.

La politica del Kenya è ancora caratterizzata da interessi etnici. Ad oggi, il Kikuyu di Uhuru e il Kalenjin di Ruto hanno dominato la presidenza e il servizio civile kenioti. Con la candidatura di Odinga,i Luo hanno, per la prima volta, una possibilità realistica.

Il loro trionfo segnalerebbe un cambiamento sismico nella simmetria del potere dato che nessun Luo ha mai ricoperto la presidenza prima».

«“sostieni questo vecchio (Odinga) e aiutalo a proteggere i nostri interessi e la nostra eredità. Quando in futuro questo giovane (Ruto) si metterà in gioco, noi… lo considereremo”», recita uno dgli slogan dei sostenitori di Odinga.

«Questo indica una contesa generazionale, quella tra l’antica famiglia politica del Kenya, vista come ferma e sicura, e il vicepresidente del ‘giovane imbroglione‘, dipinto come impetuoso, inflessibile e astuto.

Il Kenya ha fatto molta strada dalle orge delle violenze elettorali del 2007. Eppure la sua traiettoria politica è ancora piena di nervosa incertezza».

Westen K Shilaho, Senior Research Fellow presso l’Institute for PanAfrican Thought and Conversation (IPATC), dell’Università di Johannesburg, ci racconta, sempre dalle pagine di ‘The Conversation’ lo sfidante di Odinga, William Ruto.

«Ruto, 55 anni, è il leader del partito United Democratic Alliance, il partito di nuova formazione e più grande sotto la coalizione Kenya Kwanza (Kenya First)».

«Contro il prolungato respingimento dell’incumbent, Uhuru Kenyatta, Ruto è determinato a succedergli».

«Kenyatta e Ruto sono ex alleati: Ruto ha fatto una campagna per Kenyatta durante il suo primo tentativo presidenziale nel 2002, che ha perso. Entrambi sono stati incriminati dalla Corte penale internazionale (CPI) come le presunte menti delle atrocità di massa seguite alle contestate elezioni del 2007. Si sono poi uniti per gareggiare nel 2013. Hanno prevalso anche nel 2017, ma non prima che la Corte Suprema avesse annullato il primo turno.

Ruto ha definito Kenyatta e Odinga come l’ incarnazione della politica e del diritto dinastico. I due sono figli di Jomo Kenyatta e Oginga Odinga, rispettivamente primo Presidente e primo vicepresidente del Kenya.

Ruto, invece, è di umile origini ed educazione. Invoca invariabilmente il suo passato di venditore di polli sul ciglio della strada per affermare il suo apprezzamento per le terribili circostanze degli oppressi del Kenya.

In quanto outlier nella matrice del potere politico del Kenya, che è dominato da una piccola cricca legata da legami familiari ed economici e abile nel manipolare il tribalismo, Ruto è stato sgomitato dall’establishment. Ma ha fatto una capriola indietro facendo appello direttamente alle masse.

Per quasi sei decenni, il potere politico ed economico è stato confinato all’interno di un gruppo attorno ai primi due presidenti del Kenya: Kenyatta e Daniel arap Moi. Raila Odinga si unì a questo gruppo negli anni al tramonto del mandato di Moi. Il gruppo ha influenza sulle agenzie statali e sull’apparato di sicurezza. Sfrutta il potere statale per promuovere interessi commerciali diffusi nell’intera gamma dell’economia del Kenya.

La famiglia di Kenyatta, ad esempio, ha vasti interessi commerciali . I Mois sono anche favolosamente ricchi .

Anche Ruto è certamente un uomo di mezzi. Secondo i suoi oppositori al governo, anche lui ha vasti interessi commerciali . È per questo motivo che Ruto è stato accusato di ipocrisia per aver difeso gli oppressi, o comuni keniani che lui chiama ‘imbroglioni’.

Fondamentale per la campagna di Ruto è il suo modello economico bottom-up. I suoi pilastri sono la dispersione delle opportunità economiche e politiche e la dignità dei poveri. Invoca equità, inclusività, giustizia sociale e fair play.

Il suo ‘movimento di truffatori’ è stato spinto dalla disoccupazione di massa, dalla povertà, dalle disuguaglianze e dagli eccessi statali come le esecuzioni extragiudiziali .

Ruto si è reinventato come l’agente della coscienza di classe finora assente nel discorso politico e nella competizione del Kenya. Ribattezzandosi come l’antitesi dello status quo e la personificazione delle speranze dei poveri, il suo messaggio ha risuonato con uno spettro trasversale di emarginati.

Dopo le contestate elezioni del 2017, Kenyatta e i suoi stretti alleati hanno intrapreso una campagna di diffamazione contro Ruto. Fu presto estromesso dal governo e rimase solo il principale assistente legale di Kenyatta. Kenyatta ha trasferito le sue responsabilità ufficiali come vicepresidente a un fedele Ministro di gabinetto nel tentativo di ridurre l’incarico e tarpare le ali politiche di Ruto.

L’obiettivo era quello di delegittimarlo e frustrarlo fino a dimetterlo, eliminandolo così dalla corsa alla successione.

Nei media del Kenya, compresi i social media, Ruto è il cattivo; lo spauracchio. Attraverso titoli di giornali, hashtag, notiziari in prima serata e talk show, è raffigurato come la puzzola della politica del Kenya associata esclusivamente a vizi come corruzione, accaparramento di terre, impunità, ambizione sfrenata, insolenza, politica dei signori della guerra e pulizia etnica.

Questi vizi, tuttavia, pervadono il panorama politico del Kenya.

Ruto si è fatto le ossa a livello politico sotto la guida dell’autocrate di lunga data Daniel arap Moi, all’inizio degli anni ’90. Di fronte agli oppositori presidenziali per la prima volta nel 1992, Moi ha mobilitato il voto dei giovani con l’aiuto di giovani politici, sotto un gruppo noto come Youth for KANU ’92 . Ruto è stato uno dei giovani politici che ha elaborato la strategia di rielezione di successo, ma ugualmente famigerata, nel 1992. Ciò ha comportato che Moi sanzionasse la stampa di denaro utilizzato per corrompere gli elettori, tra le altre cose.

L’ingresso di Ruto in Parlamento nel 1997 è stato a dispetto del suo mentore. Moi, un altro Kalenjin della Rift Valley, aveva cercato di convincere Ruto a non scappare. Moi è uscito nel 2002 e Ruto ha astutamente vinto il blocco elettorale di Kalenjin e lo ha usato come trampolino di lancio nella politica nazionale. Moi aveva voluto lasciarlo in eredità a suo figlio, Gideon. Da qui la ricaduta tra Moi e Ruto.

L’asse Kenyatta-Moi-Odinga, che Ruto ha sostenuto in passato, si è rivolta contro di lui, temendo che mettesse fine alla loro morsa economica e politica. Percepiscono Ruto -relativamente giovane, astuto, ambizioso, preveggente e galante- come una minaccia ai loro dubbi privilegi.

Nel 2010 Ruto si è distinto da questa cerchia e si è mobilitato contro l’approvazione dell’attuale Costituzione. Di recente ha difeso la sua posizione sulla base del fatto che non approvava alcune parti della nuova Costituzione, ma l’ha abbracciata una volta approvata.

Ha incolpato Kenyatta per aver violato la stessa Costituzione attraverso la palese disprezzo di numerosi ordini del tribunale e l’uso di armi da parte degli organi di controllo e delle agenzie statali. Ruto ha anche accusato Kenyatta e Odinga di una cospirazione per emendare illegalmente la Costituzione per consolidare il loro potere attraverso la Building Bridges Initiative. Sebbene respinto in quanto incostituzionale dall’Alta corte e dalla corte d’appello, un tentativo di rilanciare l’iniziativa è ora all’esame della corte suprema .

Ruto cita spesso la Bibbia e frequenta regolarmente le funzioni religiose, durante le quali dona generosamente o promette finanziamenti futuri. Questi atti di generosità possono renderlo caro ad alcuni nella popolazione cristiana dominante. Ma questa tendenza apparentemente ecclesiastica maschera un consumato stratega politico.

Sul ceppo, Ruto castiga costantemente l’accaparramento del potere statale e delle opportunità economiche da parte di un’élite insulare. Afferma che conferire potere alle masse migliorerà la coesione sociale e ridurrà l’instabilità politica.

Nonostante la retorica, Ruto è una creatura della cultura politica del Kenya, noto per la mancanza di scrupoli. La sua élite ha una visione anglofila e disdegna i poveri . È anche impantanato nell’impunità e nel tribalismo .

La legittimità politica di Ruto, come quella di Kenyatta e Odinga, deriva dal tribalismo viscerale.La sua è costantemente una campagna nelle regioni del Kikuyu, come Odinga e Kenyatta.

Ciò che è significativo è che la riformulazione del discorso politico da parte di Ruto in imbroglioni contro dinastie gli ha concesso trazione e ha stabilito il ritmo di queste elezioni nonostante il punteggio abissale del governo. Ha fatto questa elezione su stato di diritto, costituzionalismo, perequazione delle opportunità economiche e politica competitiva plurale.

Ciò contrasta con Odinga, che si è pubblicamente definito il candidato dello status quo, un’estensione del mandato di Kenyatta e quindi volto a preservare l’esclusivo assetto politico ed economico che risale al colonialismo.

La posta in gioco è alta per i kenioti. Una vittoria di Ruto potrebbe porre fine al dominio dinastico della politica e dell’economia del Kenya. Gli attori periferici potrebbero sorgere. Se Ruto apprezzerebbe l’apertura dell’economia a beneficio di tutti, questa rimane una questione aperta.»