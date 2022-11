R20: la lotta per il potere tra i principali gruppi musulmani e indù

Mentre l’Indonesia ha passato la presidenza del Gruppo dei 20 (G-20) all’India all’inizio di questo mese, le principali organizzazioni musulmane e indù, alcune sostenute dai loro governi, stanno lottando per definire il ruolo della religione nella politica globale e se le fedi significative del mondo hanno bisogno di riforme per sfruttare il potere delle loro convinzioni.

L’esito della battaglia potrebbe determinare ciò che costituisce la moderazione religiosa, il ruolo dello stato nella definizione di ciò che rappresenta la religione e se le nozioni di riforma implicheranno significative riforme giurisprudenziali e dottrinali volte a cancellare i concetti di supremazia e rafforzare i principi del pluralismo e di una maggiore libertà.

Il palcoscenico della battaglia è stato fissato al Religion Forum-20 (R-20), un raduno di leader religiosi a Bali, all’inizio di questo mese in vista di un vertice del Gruppo dei 20 che ha riunito i leader delle principali economie del mondo.

Come il vertice che ha posizionato l’Indonesia, il paese a maggioranza musulmana più popoloso del mondo e la più grande democrazia musulmana del mondo, come potenza in ascesa, il raduno religioso ha posizionato Nahdlatul Ulama, la più grande e moderata organizzazione della società civile musulmana indonesiana, come uno dei principali forza nella definizione dell’islam moderato e nella promozione di concetti di autentica riforma religiosa non solo dell’islam ma anche di altre grandi fedi come l’induismo.

Dal punto di vista di Nahdlatul Ulama, la riforma giurisprudenziale del diritto religioso è la chiave per posizionare la religione “come una fonte di soluzioni, non di problemi”.

Nahdlatul Ulama avanza una proposta forte che spera possa ispirare altri gruppi religiosi mentre il mondo continua a tentare una versione socialmente e politicamente pluralistica dell’Islam sulla scia degli attacchi di Al Qaeda dell’11 settembre a New York e Washington.

Il movimento promuove quello che chiama Islam umanitario, che in contrasto con i tentativi di moderazione guidati dallo stato in autocrazie come l’Arabia Saudita, sede delle due città più sante dell’Islam, La Mecca e Medina, e gli Emirati Arabi Uniti, abbraccia senza ambiguità la Dichiarazione universale dell’umanità Diritti così come il principio del pluralismo religioso e politico.

Inoltre, Nahdlatul Ulama sostiene la riforma di ciò che definisce elementi “obsoleti” della giurisprudenza islamica.

Dopo essere un movimento di base con circa 90 milioni di seguaci, 18.000 seminari religiosi, 44 università, decine di migliaia di studiosi musulmani che costituiscono un’autorità religiosa indipendente dai centri tradizionali in Medio Oriente e un partito politico che fa parte di Il governo di coalizione del presidente indonesiano Joko Widodo, Nahdlatul Ulama, lancia un guanto di sfida per i fautori di un Islam autocratico controllato dallo stato, nonché per i nazionalisti religiosi di altri gruppi religiosi.

La sua proposta è stata rafforzata nel 2019 quando il gruppo ha compiuto il primo passo verso la riforma giurisprudenziale con una sentenza emessa da 20.000 studiosi religiosi che ha eliminato la categoria del kafir o infedele nella legge islamica.

Nahdlatul Ulama aveva sperato che la riunione dei leader religiosi prima del vertice del G-20 di questo mese avrebbe posizionato i leader religiosi riformisti come un gruppo di impegno istituzionalizzato dei leader politici più potenti del mondo e avrebbe innescato un movimento che basato su valori di civiltà condivisi avrebbe promosso espressioni moderate e pluralistiche della religione attraverso i gruppi di fede.

A meno di un mese dal raduno religioso, questo si sta rivelando più facile a dirsi che a farsi.

Piuttosto che creare un reale consenso da altre importanti organizzazioni musulmane, come la Muslim World League controllata dallo stato dell’Arabia Saudita, che Nahdlatul Ulama ha invitato a co-ospitare il vertice religioso, e Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS), il gruppo nazionalista indù di destra , che costituisce la culla ideologica del primo ministro indiano Narendra Modi e del suo Bharatiya Janata Party (BJP) al governo, il vertice sembra aver scatenato una sottile lotta di potere al di sotto della parvenza di un obiettivo comune.

L’RSS e il BJP sono ampiamente visti come tentativi di svuotare la democrazia e il secolarismo indiani mentre istigano il sentimento anti-musulmano in India, che ospita 200 milioni di musulmani, la più grande minoranza musulmana del mondo.

Appena tornato dal vertice religioso, Ram Madhav, un membro dell’esecutivo nazionale dell’RSS e stretto collaboratore di Modi, che molti considerano un moderato, ha sparato la prima salva indiana nella lotta per il potere interconfessionale mentre i funzionari e i leader religiosi indiani concettualizzano ciò che vogliono vogliono ottenere al G-20 del prossimo anno e quale ruolo possono svolgere la religione ei leader religiosi

Intaccando la designazione da parte dell’Indonesia del Religion Forum-20 come gruppo di impegno ufficiale del G-20 con un segretariato permanente ospitato dal Center for Shared Civilization Values ​​(CSCV) di Nahdlatul Ulama con sede a Jakarta e nella Carolina del Nord, le sue prime osservazioni pubbliche dopo il ritorno da Bali in India.

Madhav ha espresso una preferenza personale per il mantenimento del Religion Forum con l’avvertenza che non è chiaro se al raduno sarà consentito di mantenere il suo status ufficiale di G-20.

“Il governo (indiano) prenderà una decisione appropriata”, ha detto Madhav in un’intervista televisiva.

Il signor Madhav ha eluso la questione della riforma religiosa, insistendo sul fatto che “l’R-20 di per sé non riguarda necessariamente la religione, riguarda l’umanità”.

Facendo girare lo slogan dell’R-20 di garantire “che la religione funzioni come una fonte genuina e dinamica di soluzioni, piuttosto che di problemi”, il signor Madhav ha suggerito che la religione potrebbe aiutare a risolvere problemi globali come il cambiamento climatico e affrontare ciò che ha descritto come “svegliato” questioni “come LGBTQ; problemi legati alla famiglia, al matrimonio, persino al genere;” piuttosto che esercitare l’introspezione per eliminare gli inquilini religiosi problematici come sostenuto da Nahdlatul Ulama.

“Questo forum aveva lo scopo di discutere…questioni globali. In tal senso, il fulcro di questo…forum religioso era e non sarà solo le religioni… Non sarà incentrato sulla religione ma sull’umanità. Quindi, uno sforzo per portare religioni insieme su questioni più ampie”, ha affermato Madhav.

Allo stesso modo, la Lega mondiale musulmana ha usato l’R-20 per suonare il proprio clacson mentre rende omaggio a parole a valori elevati con cui Bin Salman vorrebbe essere identificato ma che deve ancora abbracciare con tutto il cuore.

“I leader che partecipano al #R20Summit esprimono il loro apprezzamento per i grandi sforzi e il lavoro di qualità della Muslim World League, sotto la guida di Sua Eccellenza il Segretario Generale, Sheikh Dr. @MhmdAlissa, il fondatore di R20, i cui sforzi hanno contribuito al suo successo ”, ha detto la Lega in un tweet che si è falsamente preso il merito di un’iniziativa che apparteneva interamente a Nahdlatul Ulama.

Il gruppo indonesiano ha invitato la Lega dopo che il governo saudita ha chiesto all’Indonesia di contribuire a ritagliarsi un ruolo al vertice per il principale propagatore di Bin Salman di un’interpretazione socialmente meno restrittiva ma autocratica dell’Islam che richiede assoluta obbedienza al sovrano.

L’invito si inserisce in una strategia audace ma rischiosa che è alla base anche dell’impegno di Nahdlatul Ulama nei confronti del nazionalismo indù.

Nel caso della Lega, Nahdlatul Ulama spera che l’alleanza ridurrà il sostegno saudita e della Lega a un partito politico indonesiano associato ai Fratelli Musulmani, il Prosperous Justice Party (PKS).

Alcuni analisti ed esperti ritengono che un candidato sostenuto dal PKS potrebbe fare bene alle elezioni presidenziali previste per il 2024.

Inoltre, come nel caso dei nazionalisti indù, Nahdlatul Ulama aspira contro ogni previsione a persuadere la Lega ad adottare una visione genuinamente moderata dell’Islam piuttosto che una visione che serva i governanti autocratici dell’Arabia Saudita. Tuttavia, questo è un tiro lungo, se non una torta nel cielo.

Invece, dal vertice religioso la Lega ha capitalizzato il dubbio riconoscimento da parte di Nahdlatul Ulama del veicolo del gruppo saudita come presunta organizzazione non governativa.

Inoltre, la Lega presumibilmente cerca di impedire a Nahdlatul Ulama di diventare un serio concorrente per i cuori e le menti nel mondo musulmano attraverso una politica di cooptazione che si inserisce in un più ampio sforzo saudita e degli Emirati Arabi Uniti volto a sedurre l’Indonesia con incentivi finanziari.

Nell’ultima mossa, Bin Salman la scorsa settimana si è offerto di finanziare il restauro del Centro islamico di Jakarta dopo che la grande cupola della moschea del complesso ha subito danni da incendio durante i lavori di ristrutturazione.

Il ministro saudita per gli affari islamici Abdullatif Al-Asheikh non ha fatto mistero dello scopo del finanziamento. Il signor Al-Sheikh, secondo Arab News, ha affermato che il finanziamento era “nell’interesse del Regno di servire l’Islam e i musulmani, sulla base della sua leadership nel mondo islamico”.