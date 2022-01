Quirinale: Presidente a prescindere

Si può dire quello che si vuole, e ripeterlo quanto lo si vuole, circa il fatto che la scelta del Presidente della Repubblica è una cosa serissima, che la corsa al Quirinale va affrontata, gestita e commentata con serietà e, specialmente, rispetto. Si può dire, ed è anche giusto.

Si può dirlo e si può legittimamente gridarlo, pretenderlo, perché è la pura verità: un Paese che sia un Paese serio e perbene, in occasioni del genere si raccoglie a discuterne, ascolta e osserva con attenzione e partecipazione gli ‘attori‘ della vicenda. Dovrebbe essere -e la nostra Costituzione lo richiede- un momento corale, trasparente, propositivo e perfino allegro, gioioso: è lo Stato (per una volta con la ‘s’ maiuscola) che si elegge. Non cupa, come dicevo l’altro giorno, non sfuggente e nascosta, non viscida e incerta, appiccicosa.

Insomma, che vi piaccia o no, il Presidente della Repubblica nel nostro Paese è la massima espressione dello stato (basta con la ‘s’ maiuscola, non ne vale più la pena!) e del suo popolo; è il punto di riferimento collettivo; è l’àncora a cui attaccarsi in caso di pericoli (pensate a come Sandro Pertini seppe magistralmente interpretare questo ruolo, diventando il Presidente forse più amato dagli italiani); è il referente della sicurezza di noi tutti; è l’espressione della fiducia nello Stato e nella Nazione; è, senza retorica, la patria. Proprio perché -come si dice comunemente dicendo una cosa esagerata e erronea- non ha poteri. Le sue funzione e rappresentatività sono necessarie proprio per dare alla gente quel senso di sicurezza e di affidabilità nello Stato che è indispensabile in una democrazia, che è la democrazia. Perché democrazia non significa la buffonata grillina dei referendum a getto continuo (quello è populismo della peggiore specie, che è alla base di ogni regime totalitario), o che il Parlamento è un costo da tagliare, ma significa partecipazione nelle forme e nei modi dovuti e richiesti dalla nostra bella Costituzione, che, non a caso, mani sporche cercano continuamente di strappare, imbrattare, offendere, trasformare, comunque ferire.

I Costituenti -forti e offesi dall’esperienza del fascismo rispetto al quale ancora oggi in Italia non si è fatta una riflessione seria, di popolo- hanno pensato uno Stato equilibrato, in cui la democrazia si potesse esprimere fino ai più alti livelli dello Stato stesso. Così, il Presidente della Repubblica è al tempo stesso il garante del rispetto della Costituzione (attraverso la firma dei decreti legge e quella delle leggi, che può anche rifiutare entro certi limiti) e il massimo ‘esponente’ della Magistratura, sia ordinaria che costituzionale, rispetto alla quale nomina ben cinque giudici della Corte Costituzionale, ma anche cinque senatori. È la somma effettiva (diversamente da altre Costituzioni) dei poteri legislativo, esecutivo e giurisdizionale.

Il Presidente, perciò, è al tempo stesso un riferimento permanente per ogni cittadino, che proprio per questo dura più di un Parlamento, ed è scelto dai rappresentanti del popolo (i parlamentari, che cesseranno di essere lì, prima del Presidente che hanno eletto!) proprio per ‘mediare’ in senso alto tra una maggioranza e una minoranza, che nel tempo può cambiare, mentre lui resta: la memoria di quel pezzetto di storia.

L’elezione diretta del Capo dello Stato, che tanto piace alle destre, specie italiane, determina un fatto molto importante: quel Presidente rappresenta la maggioranza di coloro che lo hanno votato. E’ inevitabile. Inevitabile perché per essere eletto deve ‘chiedere’ il voto ai cittadini, ‘promettere’ qualcosa ai cittadini, ‘negoziare’ qualcosa con chi li rappresenta. Poi, naturalmente, può ‘cercare‘ di essere, come dicono sempre i politicanti, il ‘Presidente di tutti‘, ma, all’origine, nel modo in cui è stato eletto, è ‘il‘ Presidente di una parte. Per di più, inevitabilmente, di una minoranza: è espressione della maggioranza di quelli che votano! Basta vedere il Presidente USA, che, appena eletto … spesso non è già più espressione della ‘maggioranza’!

Il nostro sistema, invece, che specie nelle prime votazioni richiede una maggioranza molto ampia di parlamentari, ma comunque una maggioranza assoluta dell’Assemblea (cioè almeno la metà più uno), obbliga a scegliere una persona capace di interpretare il suo ruolo, non, come dicono i politicanti, ‘super partes‘ (e come si fa ad esserlo), ma a prescindere dalle parti, proprio perché scelto in quel modo.

Quando si afferma, come fanno Matteo Salvini, Giorgia Meloni e Matteo Renzi, che il Presidente oggi ‘spetta’ alla destra, si distorce -prima ancora di eleggerlo- la sua figura e la sua capacità di essere ‘al di là’ non al di sopra delle parti. Non a caso i nomi che si fanno sono tutti di parti o voluti da una parte!

Che una cosa del genere non sia comprensibile ai nostri politicanti è del tutto ovvio, anche se è del tutto trasversale. Nelle ondate continue di dichiarazioni, promesse, minacce, allusioni, trattative, negoziati, ricatti ai quali stiamo assistendo da ormai due mesi, tutto si legge fuor che il desiderio di fare un servizio al Paese … magari ‘farlo il servizio’, nel senso non propriamente angelico in cui lo si dice da parte di noi ‘gente comune’.

‘Gente comune‘ che, appunto perché ‘comune‘, non viene minimamente considerata. Anzi, peggio, viene ignorata: non è cosa nostra, non ci riguarda. È roba per addetti ai lavori: una decina di persone tra aspiranti (spesso frenetici) dai discutibili meriti, e ‘grandi elettori’ che di grande non hanno altro che la loro fame di potere.

E infatti, è, spudoratamente -ripeto spudoratamente- sotto i nostri occhi come si ‘ragiona’. C’è quello che riceve di nascosto gente di notte in uffici non suoi, l’altro che fa parlare di sé all’estero, quello che fa notare che sta zitto, quello che millanta un successo in una operazione amministrativa, quello che afferma di avere avuto incarichi di prestigio, quello che ammicca a chi non vuole certi provvedimenti, eccetera -guardate: io sono una persona seria e quindi lo ‘schwa’ non lo uso: il terminale maschile è ‘inclusivo’, comprende anche le femmine! E, naturalmente, c’è quello che (ma è l’unico) si candida, bello chiaro e netto, anzi, costringe quattro politicanti da strapazzo a candidarlo, e, ovviamente, se ne frega di non essere accettabile, visto che nessuno gli dice di no per quello, anzi, qualche ‘candidato’ (forse tutti) promette di ‘farlo’ senatore a vita. E quindi ‘accettabile’ da chi? appunto, questo è il punto purtroppo: quei mille disperati votano chiunque gli faccia comodo, o credano che gli faccia comodo. È per questo che ho scritto (anche se un mio amico molto se ne è arrabbiato!) e ripeto che Silvio Berlusconi, almeno e col suo passato immondo quanto volete, ha il ‘coraggio’ e la ‘lealtà’ di candidarsi. Ma almeno dice ‘io sono qui, bello grosso, mirate al petto se siete capaci!’

Gli altri, tutti gli altri, si nascondono, lavorano nell’ombra, trattano, negoziano, strisciano in vicoli bui, parlano di nascosto con tutti, telefonano a presunti geni della politica, possessori di Nokia storici, e così via: tutto nell’ombra … nelle cantine. Dicevo, ‘negoziano’: ma che negoziano, cosa trattano, cosa promettono … A NOME DI CHI?

Sarà eletto Berlusconi? No, quasi certamente no. E meno male.

Ma chi ci assicura che il nome che verrà tratto dal cappello da questo o da quell’accrocco, sia un Presidente della Repubblica Italiana?…e di casi in cui ci siamo dovuti pentire di certe scelte, vi sono stati!

Intanto però i ‘tiratori di volate’ e i ‘suggeritori di strategie’ si accapigliano anche tra di loro, ipotizzando scenari non tanto orrendi in sé, quanto tutti svolti nell’empireo (presunto) dell’alta politica, dove ‘Io so’ io … e voi …!’

Mi torna in mente, mi rimbomba in mente: «Caro amico ti scrivo /… la televisione ha detto che il nuovo anno / Porterà una trasformazione / E tutti quanti stiamo già aspettando / Sarà tre volte Natale e festa tutto il giorno / Ogni Cristo scenderà dalla croce / Anche gli uccelli faranno ritorno»: è questo che si prepara a dirci «a inventare per poterci ridere sopra» lui, l’oscuro Presidente della Repubblica, prima di chiudersi nel ‘suo’ Palazzo?