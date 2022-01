Il 14 gennaio, ‘Foreign Policy‘, l’autorevole rivista americana di affari Internazionali, ha pubblicato, a firma di Adam Tooze, editorialista della testata, professore di storia e direttore European Institute della Columbia University, una lunga analisi sulla situazione italiana in vista delle elezioni del Presidente della Repubblica, e in questo contesto il ruolo e le possibilità di lavoro di Mario Draghi, dal Colle piuttosto che da Chigi.

‘Mario Draghi Doesn’t Have ‘Whatever It Takes’ Anymore‘ è il titolo originale dell’analisi che di seguito pubblichiamo tradotta integralmente.

Il 24 gennaio, i parlamentari italiani e un gruppo di rappresentanti regionali avvieranno il processo di elezione del nuovo Presidente. Quello che normalmente è un arcano gioco di politica interna, sta attirando l’attenzione in tutto il mondo perché la gara vedrà molto probabilmente Mario Draghi, attuale Primo Ministro italiano ed ex capo della Banca centrale europea (BCE), che con il suo famoso slogan ‘Whatever It Takes’ ha guidato il salvataggio dell’euro.

Oggi l’atmosfera nell’eurozona è calma. Ma i debiti dell’Italia incombono sul futuro dell’euro come moneta. Quando è stato scelto per la prima volta come Primo Ministro quasi un anno fa, molti speravano che Draghi avrebbe compiuto lo stesso tipo di trasformazione a Roma che ha gestito dal suo seggio a Francoforte, in Germania, presso la BCE. La domanda ora è se prolungherà la sua presa sul potere in Italia passando dal primo ministro alla presidenza.

La posta in gioco della corsa presidenziale italiana va oltre la figura di Draghi e la sua abilità tecnocratica. Sarebbe più corretto pensarlo come l’ultimo round della lotta decennale per conciliare la posizione dell’Italia come membro della cerchia ristretta dell’Europa-e dell’euro- con le mutevoli correnti della democrazia italiana. Non vi è alcuna garanzia, con o senza Draghi al timone, che le contraddizioni dell’Italia –e, con esse, dell’Europa– possano ancora essere gestite.

Nel suo precedente ruolo, Draghi ha esercitato il potere della banca centrale per calmare i mercati obbligazionari. Se sia in grado di utilizzare le leve del potere politico a disposizione di Roma per affrontare il problema di fondo della crescita inadeguata dell’Italia è molto meno ovvio.

Nella Costituzione italiana del dopoguerra, la presidenza sembra svolgere un ruolo di polena. Il potere esecutivo spetta al Primo Ministro. Ma dagli anni ’90, la presidenza ha assunto un ruolo molto più importante. Mentre i primi ministri dipendono da coalizioni parlamentari mutevoli, il Presidente è scelto, indirettamente dal Parlamento e da una commissione di rappresentanti regionali, per sette anni. Ogni nuovo governo formato dai partiti è tenuto ad ottenere l’approvazione del Presidente, così come ogni atto legislativo. Il Presidente decide anche sullo scioglimento del Parlamento e quindi sulla tempistica delle elezioni.

Durante la Guerra Fredda, quando la Democrazia Cristiana dominava la politica italiana, la presidenza aveva poca autorità autonoma. Ciò che ha reso la presidenza il principale artefice della politica italiana è la frammentazione e la polarizzazione del sistema politico e i drammi generati dalla lotta per tenere l’Italia all’interno dell’eurozona. Questa nuova era è iniziata con la doppia crisi della politica e dell’economia nel 1992.

L’onnicomprensiva crisi della corruzione esplosa nel febbraio 1992, nota come tangentopoli, ristrutturò il sistema politico italiano. Negli anni ’90 e 2000, per la prima volta, i governi in Italia hanno oscillato tra sinistra e destra, con quest’ultima rappresentata dalla nuova forma di populismo oligarchico di Silvio Berlusconi. Ma dalla fine dell’ultimo governo Berlusconi, nel 2011, la politica italiana, come quella in Germania, Francia e probabilmente anche negli Stati Uniti, si è frammentata in più campi, fino a sei o più, da sinistra a estrema destra. Berlusconi è ancora sulla scena, ma ora è uno dei conservatori più docili. Le ultime elezioni parlamentari, tenutesi nel 2018, hanno segnato una svolta per il Movimento Cinque Stelle, tecno-populista, e la Lega, nazionalista di destra. Dal 2019 la Lega è stata superata nei sondaggi dai Fratelli d’Italia, partito di apertamente ispirazione fascista.

Ma governare in Italia è difficile, non solo per la complessità politica. Ciò che rende difficile sostenere la legittimità è il fatto che l’economia non fornisce i risultati di cui i politici hanno bisogno.

Nel dopoguerra l’Italia è stata una delle più grandi storie di successo in Europa. Nel 1987, l’Italia potrebbe affermare di aver superato il Regno Unito in termini di PIL nominale, evento chiamato dagli italiani il sorpasso. Allo stesso tempo, la spesa pubblica e il debito pubblico sono aumentati. L’Italia attutiva ogni eccessiva inflazione interna con periodiche svalutazioni della lira, la sua valuta all’epoca. Quel modello di crescita ha raggiunto i suoi limiti all’inizio degli anni ’90, quando Francia e Germania hanno intrapreso il progetto di unione monetaria europea e hanno stabilito i severi criteri di Maastricht per l’adesione all’euro: debiti non superiori al 60% del PIL e disavanzi non superiori al 3% PIL. Nel 1992, mentre il suo sistema politico partitico andava disintegrandosi, l’Italia affrontava una crisi finanziaria esistenziale.

Di fronte alla doppia disintegrazione della politica e dell’economia, una generazione di tecnocrati italiani e di centristi sopravvissuti alla politica degli anni ’80, tra cui Draghi, si è impegnata a tenere l’Italia in linea con la visione franco-tedesca dell’Europa. Hanno domato l’aumento del debito pubblico italiano, ma al prezzo di un drammatico rallentamento della crescita economica. In termini reali, il PIL italiano nel 2019 è stato solo del 4% al di sopra del livello del 2000. In termini pro capite, gli italiani non hanno visto miglioramenti in due decenni, mentre il PIL pro capite in Francia e Germania è miglioratorispettivamente del 16% e del 25%.

Ciò ha avuto implicazioni preoccupanti per la società italiana, ma anche per le sue finanze. Il debito pubblico italiano, pari a circa 2,9 trilioni di dollari, è il quinto più grande al mondo, dopo Stati Uniti, Giappone, Cina e Francia. All’inizio del 2021, a seguito della crisi finanziaria del 2008 e delle sue conseguenze e dello shock del COVID-19, l’importantissimo rapporto debito/PIL si attestava al 158,5%, più del doppio del livello teoricamente ancora richiesto dal Patto di Stabilità e crescita dell’Europa. Tale rapporto è di gran lunga inferiore a quello di altri Paesi ad alto debito come il Giappone, ma, come parte del sistema monetario europeo, le decisioni sul livello consentito di indebitamento vengono prese a Bruxelles, e se i debiti dell’Italia hanno o meno il sostegno di un banca centrale con potenza di fuoco illimitata dipende dalla BCE.

La solidità finanziaria dell’Italia, in altre parole, dipende dall’Europa. Al contrario, per quanto riguarda l’eurozona, l’Italia è troppo grande per fallire. Italia ed Europa sono legate in un matrimonio infelice.

La pressione che questo ha esercitato sulla politica italiana è immensa. Salvo eccezionali momenti di crisi, negli ultimi tre decenni i politici italiani hanno dovuto governare con bilanci in avanzo primario con entrate fiscali eccedenti la spesa diversa da quella per interessi. Non sorprende che i politici eletti abbiano trovato difficile gestirlo. E al Presidente è toccato il compito di trovare governi in grado di far fronte alle pressioni.

Dall’inizio degli anni ’90, Draghi è il quinto Presidente del Consiglio a governare l’Italia che non è uscito dal Parlamento. Prima di lui, Carlo Azeglio Ciampi (1993-1994), Lamberto Dini (1995-1996), Mario Monti (2011-2013) e Giuseppe Conte (2018-2021). Di questi cinque primi ministri, quattro sono stati scelti o sollecitati dal Presidente; erano tutti economisti o banchieri centrali.

È comune definire la Presidenza italiana una fonte di stabilità. Il ruolo è stato ricoperto fino ad oggi da una serie di figure dignitose dell’era della politica italiana pre-1989. Ma questa idea della presidenza come stabilizzante solleva la domanda: gli interventi presidenziali possono servire come mezzo di gestione della crisi, ma alla lunga indeboliscono e destabilizzano la politica dei partiti? Nello specifico, l’imperativo di mantenere l’Italia al passo con l’euro, attraverso la nomina presidenziale di banchieri ed economisti a governare il Paese, ha contribuito alla progressiva disgregazione dei partiti politici italiani?

Nell’autunno del 2011, con i mercati obbligazionari in cerca di sangue, il Presidente Giorgio Napolitano (in due mandati tra il 2006 e il 2015) -un veterano brizzolato del Partito Comunista Italiano che si dice che il diplomatico statunitense Henry Kissinger abbia definito il suo ‘comunista preferito’- ha messo in moto le manovre per spodestare Berlusconi da Presidente del Consiglio. Per alcuni, Napolitano era il ‘tranquillo del potere‘. Per altri era ‘Re Giorgio’.

Godendo di un indice di approvazione intoccabile dell’80%, Napolitano ha umiliato Berlusconi. Quando Napolitano ha accettato le dimissioni di Berlusconi, l’8 novembre 2011, Berlino, Parigi e Washington hanno applaudito. Invece di indire nuove elezioni, Napolitano ha scelto Mario Monti, economista, professore ed ex commissario europeo non eletto, non solo come custode, ma come l’uomo per fare il lavoro sporco di portare l’Italia in linea con le richieste di austerità dell’Unione Europea.

Per quanto riguarda la crisi dell’euro, il governo Monti ha fatto il suo lavoro. Ma in retrospettiva è stato anche il momento in cui è iniziata la frammentazione attuale. Gli outsider populisti del Movimento Cinque Stelle crebbero in popolarità. Intanto, a destra, il discredito di Berlusconi ha aperto lo spazio a alternative più radicali. Era solo questione di tempo prima che le forze populiste dei Cinque Stelle e la Lega ribattezzata raggiungessero la loro svolta nelle elezioni parlamentari del 2018. Il solo Cinque Stelle, inizialmente rivendicava non meno del 36 per cento dei seggi al Senato e alla Camera dei Deputati. La gente aveva parlato chiaramente. Un governo populista era inevitabile. Ma ai mercati obbligazionari non è piaciuto. I rendimenti italiani sono aumentati rispetto a quelli del debito pubblico tedesco. Ancora una volta, è stato un momento per l’azione presidenziale.

Sergio Mattarella, successore di Napolitano, è stato un democristiano di sinistra. Come il suo predecessore, è un europeo impegnato. Quando l’alleanza tra Cinque Stelle e Lega gli ha presentato per l’approvazione la scelta dei ministri di governo, Mattarella ha respinto Paolo Savona in quanto inadatto al ruolo di Ministro delle Finanze. La sua opposizione all’euro rappresentava una minaccia per la stabilità finanziaria dell’Italia. Al suo posto, Mattarella ha insistito su Giovanni Tria, un economista molto più convenzionale. La regola non scritta della democrazia italiana era chiara: gli elettori potevano scegliere il proprio governo purché non minacciasse l’euro.

La nomina di Tria si rivelerà strategica. Non solo per superare l’esame della Commissione Europea, la scelta di Mattarella sarebbe stata lo scoglio contro il quale sarebbe fallito il tentativo di Matteo Salvini, leader della Lega nazionalista, di radicalizzare il governo. Gli sforzi di Salvini per innescare nuove elezioni e sfruttare il vantaggio del suo partito nei sondaggi, hanno portato all’espulsione della Lega dal governo. Mattarella ha approvato una nuova coalizione, composta da Cinque Stelle e Pd di centrosinistra, a sostegno del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte. I centristi di tutta Europa hanno tirato un sospiro di sollievo per la rimozione di Salvini e della Lega, ma il principale beneficiario dei sondaggi è stato il partito d’ispirazione fascista Fratelli d’Italia, che ora si contende la leadership come il partito più popolare d’Italia.

Conte ha giocato bene la sua mano durante l’emergenza COVID-19. Ma quando si è trattato di distribuire il bottino di oltre 200 miliardi di euro di finanziamenti del programma NextGenerationEU, c’è stata l’opposizione del centrosinistra, non della destra. La sinistra ha accusato Conte di cercare di monopolizzare il controllo sui fondi e di non avere una visione riformista. Il minuscolo partito Italia Viva di Matteo Renzi ha disertato dalla coalizione, abbandonando Conte e chiedendo a Mattarella di fornire all’Italia la leadership di cui aveva bisogno in questo frangente storico, sia per il Paese che per l’Europa. Ciò significava Draghi. Ancora una volta, la caduta di un governo non è bastata a far scattare le elezioni. Invece, ha provocato l’ennesimo powerplay presidenziale. Piuttosto che allontanare i partiti dalla responsabilità e formare un governo tecnocratico, Draghi e Mattarella li hanno vincolati. Il risultato è di gran lunga il governo più forte finora formato sulla base del Parlamento eletto nel 2018, comprendente esponenti di spicco dei Cinque Stelle, della Lega, del Partito Democratico e di Forza Italia di Berlusconi. L’unico grande partito rimasto fuori dal potere sono i Fratelli d’Italia.

Finora, la performance del governo Draghi ha raccolto applausi. Dopo un inizio deprimente, le stime sulla crescita dell’Italia nel 2021 sono state riviste al rialzo a un incoraggiante 6%. L’Italia è in ritardo rispetto alla ripresa del Regno Unito o degli Stati Uniti, ma S&P Global Ratings, un’agenzia di rating del credito, ha rivisto le sue prospettive per il debito italiano da stabile a positivo. ‘L’Economist‘ ha soprannominato l’ Italia ‘Paese dell’anno’. È una buona notizia per l’Italia e per Bruxelles, che ha bisogno che l’Italia riesca a rivendicare la scommessa sul programma NextGenerationEU.



In questo contesto, le imminenti elezioni per decidere la sostituzione di Mattarella alla presidenza pone un dilemma sgradito. Non ci sono dubbi sul fatto che la potente opinione di Bruxelles e molti italiani siano sufficientemente preoccupati per l’immediato futuro da preferire che Draghi rimanga al suo posto. Ma né Mattarella né Draghi sembrano intenzionati a prolungare il loro mandato. Mattarella, giurista costituzionale di grande prestigio, ha insistito sul fatto che non si candiderà due volte. Bisogna trovare un sostituto. Draghi, dal canto suo, ha chiarito che non ripeterà lo sfortunato tentativo di Monti di passare da tecnocrate a politico. Non contesterà le elezioni parlamentari che dovranno tenersi al più tardi entro il 2023. Ma se Mattarella tiene duro e si rifiuta di prolungare il suo mandato, allora Draghi deve agire ora se vuole la presidenza. E questo apre un altro rischio. Se Draghi viene eletto alla presidenza, chi gli succederà come Primo Ministro? Dovranno esserci le elezioni? Nel 2021, il consenso era che solo Draghi si sarebbe adattato al conto. È vero ancora oggi? E quali potrebbero essere le conseguenze del suo trasferimento alla carica presidenziale?

Draghi non ha ancora dichiarato apertamente di correre. Fare apertamente campagna per la presidenza come sta facendo Berlusconi è una violazione dell’etichetta. Aspetta di essere scelto. È possibile che le macchinazioni producano un altro candidato. Per essere eletto Draghi ha bisogno dei voti di Pd e Cinque Stelle, che hanno entrambi motivo di temere elezioni parlamentari anticipate. Il numero dei seggi in Parlamento dovrebbe essere ridotto di quasi il 40 per cento e i parlamentari venali saranno sicuri di mantenere il loro lavoro e le loro pensioni. Potrebbero costringere Draghi a rimanere al suo posto e combattere dal suo angolo come Primo Ministro. Come ha osservato un osservatore, “a dimostrazione di quanto sia disperato l’establishment italiano, gli spettatori dell’opera al Teatro alla Scala di Milano hanno recentemente salutato il Presidente Sergio Mattarella, che era tra il pubblico, con canti di ‘bis’ e ‘ancora‘, implorandolo di servire per un altro mandato”.

Lo stesso Draghi sembra più ottimista. In una conferenza stampa a dicembre, ampiamente considerata come una spianata per la sua elezione alla presidenza, Draghi ha annunciato di considerare compiuta la sua missione principale nell’assumere la carica di Primo Ministro . La domanda da trilioni di euro, per quanto riguarda sia l’Italia che l’Europa, è se abbia ragione.

Quella che ha dovuto affrontare Draghi quando è entrato in carica, nel febbraio 2021, è stata una sfida in tre fasi: ideare un programma di spesa pubblica; creare le condizioni in cui potrebbe realizzarsi; e poi spendere effettivamente i soldi dell’UE e raccogliere i frutti. Draghi ha curato rapidamente l’elaborazione di un programma di spesa e la sua pronta approvazione da parte dell’UE. Era insolito in quanto era orientato in avanti verso le riforme strutturali come prerequisito per la spesa.

Per quanto riguarda la creazione delle condizioni per la ripresa, l’amministrazione di Draghi ha agito rapidamente per contenere l’epidemia di COVID-19 nel Paese attraverso una spinta vaccinale concertata. La squadra di Draghi ha spinto la riforma burocratica e una razionalizzazione dell’arcano sistema di giustizia penale italiano. Anche la giustizia civile subirà una riforma. Ma non tutto su questo è andato liscio. Le modifiche ai registri immobiliari che avrebbero dovuto gettare le basi per un regime fiscale più equo sulla proprietà sono state ostacolate dalla Lega. L’Italia ha un record terribile di non spendere i fondi stanziati da Bruxelles. Sotto Draghi, entrambi i ministeri del turismo e della transizione ecologica, fondamentali per la visione verde dell’UE, sono stati lenti nell’elaborare piani di spesa.

Quanto agli investimenti effettivi e all’auspicata accelerazione della crescita, solo il tempo lo dirà. Gli ostacoli a una crescita più rapida in Italia sono ostinati e profondi e le sue istituzioni scricchiolano. C’è poca innovazione e ricerca e sviluppo. L’Italia si colloca solo al 33° posto tra i Paesi con più investimenti dal 2003, al di sotto non solo della Spagna ma della Romania. Rispetto ai suoi colleghi ricchi dell’Europa occidentale, la forza lavoro italiana ha livelli di formazione terribilmente bassi. Non ci vorranno mesi, o addirittura anni, ma decenni per rimediare a questi deficit. Anche le previsioni più ottimistiche suggeriscono che NextGenerationEU aggiungerà meno dell’1% annuo alla crescita del PIL. Sarebbe un passo nella giusta direzione, ma non è il momento di dichiarare il lavoro fatto.

La posta in gioco a lungo termine sono le possibilità di vita di intere generazioni di giovani italiani. Hanno urgente bisogno di un migliore inizio di vita. Ciò sarà del tutto sabotato se Roma sarà coinvolta in un’acuta crisi fiscale e del debito, come è stato nel 2011-2012. La fine dei programmi di acquisto di obbligazioni di emergenza della BCE è in vista. Con il rapporto debito/PIL superiore al 158 per cento, ci vorrà una misura di buona volontà e tolleranza da parte degli investitori per evitare un’impennata dei rendimenti italiani e un pericoloso ciclo di sventura con l’aumento dei costi degli interessi e livelli di debito sempre più insostenibili. L’Italia deve essere vista fare progressi per raccogliere la buona volontà necessaria per stabilizzare quel debito, attraverso misure fiscali comuni come NextGenerationEU, l’allentamento delle regole dell’UE o l’intervento della BCE.

Naturalmente, la Germania e gli altri Stati del Nord Europa avranno il diritto di veto su tali misure. Ma l’Italia non è impotente. Con la partenza di Angela Merkel dalla carica di cancelliera tedesca, Draghi è il leader europeo senior. Ed è stato sorprendentemente schietto sulla necessità di modifiche alle regole fiscali. A dicembre, Draghi ha detto ai parlamentari che le regole di bilancio dell’UE “non funzionavano, hanno peggiorato le cose, non hanno sostenuto i paesi bisognosi e sarebbero comunque cambiate”. Le vecchie regole non erano compatibili, ha dichiarato Draghi, con la necessità di aumentare gli investimenti in clima e infrastrutture digitali. Insieme al Presidente francese Emmanuel Macron, Draghi ha lanciato un piano di riforma del Patto di stabilità e crescita per consentire livelli più elevati di investimento pubblico. La Francia, con le proprie preoccupazioni per il debito, è un alleato naturale.

Sarà più difficile conquistare il nuovo cancelliere tedesco, Olaf Scholz. Ma Berlino sa quanto sia importante avere un rapporto di lavoro con la Roma. La svolta populista del 2018 in Italia ha seriamente allarmato la coalizione Merkel. Se Macron venisse rieletto, Germania, Francia e Italia potrebbero formare un triumvirato riformista. Ma ancora una volta si pone la domanda: Draghi avrà più influenza se rimarrà in prima linea nella politica come Primo Ministro in un momento critico per la ripresa dell’Europa, o sarebbe meglio perseguisse gli interessi dell’Italia nell’UE dalla posizione presidenziale?

Mentre la Commissione europea potrebbe ritenere che il 2022-23 sia fondamentale per il futuro dell’Europa e il posto dell’Italia al suo interno e potrebbe desiderare che Draghi rimanga come Primo Ministro, i lealisti di Draghi sono favorevoli al passaggio alla presidenza. Per loro è sia l’apoteosi della riforma che un ritorno a qualcosa di simile alla normalità. L’illustre tecnocrate si sposta alla carica presidenziale, permettendo alla politica di riprendere. Con le carte in regola, Draghi ha preparato il terreno per un revival italiano.

Il problema è che le prospettive economiche e politiche dell’Italia sono molto incerte. Il campo di Draghi insiste sul fatto che una coalizione riorganizzata Partito Democratico-Cinque Stelle potrebbe sopravvivere almeno fino al 2023 sotto la protezione di Draghi come Presidente. I Fratelli d’Italia sono minacciosi e forti, ma non sono inarrestabili. I risultati del partito alle recenti elezioni regionali sono stati deludenti, in particolare la mancata elezione del sindaco di Roma. Il Partito Democratico di centrosinistra, colonna portante dei governi dal 2019, sta guadagnando terreno. La Lega è divisa. Sebbene Salvini sia un jolly, il breve periodo al governo ha messo in luce profonde divisioni all’interno del suo partito, separando l’ala populista euroscettica dai baroni degli affari del nord Italia. Questi ultimi sono rappresentati nel gabinetto di Draghi dal Ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti. L’ex Ministro delle Finanze Tria funge da suo consigliere. È difficile immaginare che persone come loro formino una coalizione con i Fratelli d’Italia. Né Berlusconi può essere considerato un sostenitore di un’avventura di estrema destra. Alla fine della sua carriera, sembra puntare alla rispettabilità e al riscatto.

Questo almeno è il caso ottimistico per un passaggio di Draghi alla presidenza. L’argomento più comunemente ascoltato ha un tono più ambiguo e difensivo. L’obiettivo principale, secondo l’argomentazione, deve essere quello di garantire un governo responsabile nell’arco di sette anni avendo un paio di mani sicure alla presidenza. Insieme ai controlli e ai contrappesi forniti dall’Europa, avere Draghi alla presidenza dovrebbe produrre i guardrail necessari per tenere in riga anche una coalizione di Lega e Fratelli.

La destra potrebbe essere d’accordo. La presenza di Draghi alla presidenza li proteggerebbe dalla piena forza dei mercati obbligazionari. Piuttosto che un’apoteosi di riforma, questa versione di Draghi alla presidenza gli farebbe firmare il più alto livello di nazionalismo e xenofobia che l’Europa e i mercati tollereranno. E se è così, si chiedono gli scettici, se Draghi c’è solo per prevenire il peggio, basterà la sua sola presenza a calmare i mercati senza un intervento decisivo della Bce?

Nel 2021 si è parlato molto dell’‘effetto Draghi‘. Il fatto che la magia personale fosse così necessaria è indicativo dell’esito incerto del progetto che Draghi e le sue coorti perseguono dagli anni ’90. Hanno scommesso sulla modernizzazione dell’Italia imbrigliandola in Europa. L’Italia è ora imbrigliata all’Europa, probabilmente in modo irrevocabile. Ma il record di crescita è stato disastroso. Dagli anni ’90, il progetto di ammodernamento è stato un’enorme delusione. NextGenerationEU è un ultimo sforzo per rilanciarlo. Draghi può dichiarare coraggiosamente che il suo lavoro come Primo Ministro è finito, ma se ciò sia vero dipende da forze recalcitranti. Dipende dagli elettori italiani, e più che altro dall’economia italiana.

Draghi ha spiccate doti politiche, ma non è un politico. È un economista. Ma nonostante tutta la sua reputazione di taumaturgo, Draghi non ha più di chiunque altro una formula segreta per ridare vita all’economia italiana nell’era della globalizzazione. In assenza di una ricetta brevettata, Roma, Bruxelles e Francoforte dovranno cavarsela. Dovranno sperare che non ci sia uno shock per i mercati obbligazionari o il tipo di crisi dei rifugiati che ha sovralimentato la crescita dell’estrema destra anti-immigrati nel 2015. Draghi e le sue corti stanno arrivando alla fine della loro carriera. Dal momento che non c’è alternativa alla perseveranza, la domanda è se il testimone passerà e a chi. Sapremo che l’effetto Draghi è qualcosa di più di un cerotto quando non è più così strettamente associato all’uomo stesso.