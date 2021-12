Quirinale: l'insistenza sospetta di Mattarella

Mentre Sergio Mattarella dal Quirinale continua a ripetere ad ogni occasione che ha chiuso che è l’ultima volta, che ci sono gli scatoloni già al Senato (ma questi hanno sempre immensi scatoloni da portare in giro, che ci sta dentro … e non ditemi libri!), eccetera, la politica continua a dibattersi tra il nulla e il niente.

A dire il vero, l’insistenza di Mattarella, del quale ora ci si prefigura ansiosamente come lo dirà per l’ennesima volta nel messaggio di fine anno -ma ci vogliono ancora dieci giorni, sai quanti altri addii potrà dare nel frattempo!- quella insistenza comincia a diventare sospetta. Al lupo, al lupo … si suol dire. Chissà, a me non suona del tutto giusta.



Mattarella ha mostrato di essere un democristiano, ma una persona seria: che bisogno c’è di battere continuamente su questo tasto?! Che volete che vi dica, io sono napoletano e come ogni napoletano che si rispetti sono sospettoso e un po’ carogna, poco, ma decisamente. E a me tutta questa insistenza non piace, anche perché mi ricorda altri in passato che hanno fatto molta resistenza prima di … accettare per il bene della Nazione. Solo di uno ricordo, che non accettò, fu sospettato di non essere del tutto sincero, e fu fatto fuori prima che potessero chiederglielo ancora una volta … e non si trovava molto lontano dal Colle del Quirinale. Non dico altro, ma un pochino di prudenza, caro Sergio, non guasterebbe.

Anche perché, a quanto pare, non sono il solo a domandarmi se Mattarella non vorrebbe alla fine ripetere la partita, visto che, dicono i giornalisti esperti in quirinalità, Mattarella ha disegnato l’identikit del nuovo Presidente. Oddio, dal disegno emergono cose un po’ banali: che abbia fatto qualcosa nella vita, certo, ma alcuni non ne avevano fatta e sono stati eletti lo stesso; che abbia chiari i punti cardinali della politica italiana, che sarebbero «tre riferimenti: l’Onu, l’Europa, la Nato», e infine che abbia ‘fatto‘ politica, cioè sia con le mani in pasta, conosca il sistema, eccetera. Nulla da dire, anzi molto.

A prescindere dal fatto che, come ovvio, l’identikit si attaglia perfettamente a sé stesso, francamente voglio escludere che Mattarella abbia voluto essere così indelicato da fare una cosa del genere, tanto più che, a ben vedere, si tratta di caratteristiche molto generiche e se avesse voluto indicare qualcuno avrebbe indicato in pratica chiunque, certo, con un minimo di qualità! Sarebbe, però, molto grave se davvero avesse voluto farlo: la nostra è una Repubblica non un regno … ma ripeto, ho troppa stima di Mattarella per credere che abbia voluto alludere a qualcuno, peraltro identificabile solo da un quirinalista esperto in enigmistica!

Ma sul merito un paio di notazioni le avrei e non sono particolarmente esultanti.

Grave, gravissimo se quei tre punti di riferimento fossero una sorta di condizione sine qua non. La politica non può essere vincolata ad una sorta di compito predeterminato, per di più in senso ‘vetero-filo-occidentale’, ma specialmente ‘fedele’ a quella NATO, sempre meno attendibile, e che la recente politica europea indicata proprio da Mario Draghi e da Emmanuel Macron e, a quanto pare anche da Olaf Scholz, punta o punterebbe ad una ‘difesa europea’, che per definizione, se è una osa seria, prescinde o marginalizza la NATO. Ma poi, la ‘fedeltà‘ a certe stelle polari sarebbe ora di dimenticarla, in un momento in cui la politica europea deve finalmente confrontarsi da sola chiaramente e finalmente matura con la Russia e la Cina, avendo ‘alle spalle‘ degli USA sempre più confusionari, deboli e perciò aggressivi, con un Presidente sempre più evidentemente incapace di controllare efficacemente non solo l’economia, ma anche il Pentagono, per non parlare del Covid.



L’altra cosa, che personalmente mi disgusta, è che la tesi attribuita a Mattarella, in sostanza si ridurrebbe ad una scelta tra ‘persone del giro‘. Non ci si porrebbe nemmeno in ipotesi la possibilità -e non dico il farlo effettivamente- di scegliere una persona ‘fuori dal giro’, uno che non abbia già brigato con la politica, che non abbia già ricoperto incarichi più o meno prestigiosi e più o meno meritati.

Sarebbe, insomma, quella attribuita a Mattarella la consacrazione dell’idea perniciosa per la quale devi entrare in un giro e solo se ne fai parte puoi concorrere a questo o quell’ufficio, ma mai in maniera trasparente. Dunque, se già guazzi nella politica, se conosci questo o quello, se sai muoverti con disinvoltura tra i vari boiardi, anzi, meglio, se sei tu stesso o sei stato un boiardo, puoi sperare in una elezione. Che poi significa che si dovrebbe eleggere una persona ‘rassicurante’: per chi, per l’establishment attuale o, peggio ancora per i vari aspiranti ‘king-maker’ come gli piace di autodefinirsi?

Quindi, state tutti tranquilli. Se non siete della partita non avete posto in gioco. Il gioco, appunto, se lo fanno tutto loro, tra di loro e per loro.

Se è questo -e non sapete quanto mi piacerebbe sentire dal Colle un sonoro ‘no’ anche se sono certo che non verrà- se è questo che Mattarella o altri si propone di fare, mi domando solo una cosa, che però diventa terribile e decisiva: e la famosa meritocrazia che fine ha fatto? La Presidenza della Repubblica è dunque solo la sonora conclusione di una ‘carriera‘?

Comincerebbe proprio male la corsa al Quirinale e chiunque ci arrivasse sarebbe, già in partenza, in ginocchio.