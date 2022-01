Quirinale: il 'senso' più profondo del discorso di Mattarella

Sono e saranno di sicuro tanti i commenti al discorso di Sergio Mattarella di Capodanno e quindi io non mi cimento in analisi sofisticate e complesse, anche perché -sì lo confesso- non credo affatto che si attaglino alle menti sottilmente speculative dei nostri politicanti. E da loro, ahimè, dipende il successore di Mattarella al Quirinale.

Mi limito ad un discorso di ‘ambiente’, di sensazioni, di clima, se volete. Perché tre cose, apparentemente diversissime mi si affastellano in mente … e non riesco a separarle. Non me ne vorrà il Presidente, che tanto certo non si cura di me.

Il Sindaco di Napoli, ‘scopa nuova‘, come si dice, ha avuto la classica ‘pensata‘ del nuovo. E, infatti, emette, il 30 dicembre pomeriggio o sera non si sa bene, una Ordinanza: una sorta di ‘grida‘, che, come ovvio fa la fine delle ‘grida‘. Ma che, per non lasciare equivoci, sostituisce altra ordinanza in pari data pubblicata per errore perchè non ancora definitiva. Ecco, è la misura. L’Ordinanza, peraltro con un linguaggio faticoso e contorto, vieta i fuochi di artificio (piano: si propone di vietare … ) o meglio: «fuochi d’artificio, petardi, botti, razzi e simili, nonché altri fuochi pirotecnici esplodenti». Sono esclusi quelli non esplodenti (incendi, sì magari, ma silenziosi?), ma poi diventano più semplicemente ‘botti’. Il divieto, che i giornali definiranno il giorno dopo ‘disatteso’, era motivato anche con la necessità di evitare disturbi «per le categorie di soggetti particolarmente fragili come bambini ed anziani, nonché gli animali domestici e non, i quali possono essere vittime di eventi letali dovuti al citato utilizzo improprio». Sorvolimao sull’utilizzo improprio, ma, dovete ammetterlo: quell’«animali domestici e non» è sublime, mi sono venute subito in mente le numerose famiglie di «Porcula salvania» che scorrazzano nelle nostre città, come noto, anche se a Napoli prevalgono le ‘zoccole’.

Ora, per carità, cosa giusta, magari detta meglio, ma giusta. Ma anche, come ovvio, ordinanza ignorata, almeno per quanto ne so io, che fino alle 3.00 sono rimasto sveglio: a Napoli 14 feriti uno dei quali, però, colpito al petto da un proiettile … non compreso nell’ordinanza!

Ciò che colpisce è la sciatteria: se vuoi fare una cosa così, magari la fai scrivere meglio se non sai farlo tu, ma specialmente la organizzi tre mesi prima, prendi misure di prevenzione e di polizia, ritiri tutti i giorni di ferie e di malattie di tutti i vigili urbani (vabbè, a Napoli non ce ne sono, ma altrove sì) poliziotti, carabinieri, ecc. Qui invece si dispone il «divieto assoluto»: basta la parola. Per dire: anche per fare il politicante ci vuole professionalità.

La RAI, a sua volta, ha voluto ‘allietare‘ gli italiani con uno spettacolo fragoroso nelle acciaierie di Terni, dove si è visto di tutto, salvo un po’ di misura, cioè cultura e senso del momento che viviamo: una ostentazione di colori violenti e improbabili, di rumori fragorosi, di personaggi singolari, di ostentazione, inutile, di sé stessi, dei propri ‘vezzi‘. Uno spettacolo brutto, inutile, volgare in molti punti, ma, che è peggio, inutilmente volgare. Forse sarebbe stato il momento di mostrare capacità e voglia di riflessione, perfino di quella intimità a cui molti spettatori a casa (per loro fortuna al caldo!) erano costretti. È stato così stridente il contrasto tra la realtà e il clamore, lo spreco di luci: l’apparenza, quando ci si sarebbe aspettati, e sarebbe ora, sostanza. Ma forse è colpa mia, che sono vecchio o non capisco l’ostentazione di sé, come espressione di un narcisismo, datato e stupido anche perché ormai superato, del quale non comprendo il fondamento e la ragione.

Ma forse ero sotto l’impressione del discorso di Mattarella. Sobrio, commenta molta stampa, misurato. Sì, certo, il contrario di ciò che accadeva a Terni.

Ma quell’uomo in piedi, la giacca un po’ troppo stretta, l’immobilità dovuta all’inquadratura fissa, cambiava solo l’angolo, la mancanza di punti di riferimento che dessero profondità alla persona, quelle mani immobili intrecciate in modo innaturale sul petto (beh, sulla pancia, senza offesa … anche il Presidente ha la pancia, no?) e quella assenza di mobilia, che so, una sedia, una lampada. Insomma, ho avuta netta la sensazione di uno che sta lasciando casa, che ha già portato via parte dei mobili, non per nulla è accanto a una finestra, attraverso cui si intravede una palma ormai famosa.

E poi quella rigidità, quelle mani immobili, incartapecorite, la voce un po’ monotona, lo sguardo rivolto al ‘gobbo‘ e non alla telecamera.

Una immagine di tristezza un po’ senza speranza, senza prospettiva. Strano, in genere l’immagine di Mattarella, al di là di tutto, è molto curata, molto ben curata, cravatta storta inclusa: un vezzo. Sbaglierò, ma il suo addetto stampa deve essere molto bravo e ‘accorto’, ma questa volta tra lui e il regista, qualcosa non ha funzionato e il senso di abbandono, di tristezza, ma anche di provvisorietà e di sconforto che si è respirato in tutto il quarto d’ora di intervento, detto, recitato, in fretta, senza pause, come per togliersi di torno questa ultima ritualità.

Ciò non toglie, e la chiudo qui, che è a dir poco di basso livello il solito tweet questa volta di Tomaso Montanari, sulla Repubblica delle banane emergente dalle palme che si intravvedevano alle spalle di Mattarella: cattivo gusto, superficialità valutativa di un tema molto serio, sul quale malissimo fa anche Massimo Recalcati nello sbeffeggiare Massimo Cacciari: leggete meglio! Non si tratta di cecità, troppo facile, si tratta di valutazione (forse scompensata, come ho scritto spesso) di una realtà, della quale si è voluto cogliere ora la gravità, che però è innegabile. Ma, me lo perdonerà, peggio ancora, peggio del peggio, la lezioncina di botanica dell’addetto stampa di Mattarella, sui frutti delle palme. Spiritosa? No, preoccupante: se questo è il livello anche delle persone ‘migliori’, se non altro per i titoli di studio, c’è poco da stare allegri.

I contenuti del discorso di Mattarella? Tanti complimenti agli italiani, anche se complimenti un po’ stanchi, e il riferimento agli imbecilli che con il loro comportamento aumentano i rischi e i danni è stato, sì, tagliente, ma anche lì quasi rituale. La parola ‘imbecilli’ l’ho detta io!

A parte ciò, il richiamo continuo alla Costituzione guida del suo comportamento, ha finito per essere prima e più che una prospettiva per il futuro, una sorta di riassunto del proprio operato, superfluo per un buon Presidente: che bisogno c’era? narcisismo?

Quanto al viatico al nuovo: certo ancora il richiamo alla Costituzione, al dovere essere super partes (e chi mai lo è stato del tutto?) a guardare all’interesse generale e dimenticare le famiglie politiche, ma la fermezza della direzione.

Tutto vero, tutto giusto, anche troppo. Ma chi oggi in Italia può impersonare il ruolo? Ditemi un solo nome, tra quelli che ‘girano’, maschietto o femminuccia che sia. Se una cosa si può dire, non credo sia stata l’incoronazione di Mario Draghi, anzi, il contrario: gli ha fatto tanti complimenti che o è un congedo o un invito a stare lì. Del resto, lo ha fatto capire abbastanza chiaro Mattarella che il lavoro è solo all’inizio, il contrario di ciò che ha detto Draghi, sbaglio? E il richiamo continuo alla Costituzione è un monito forte contro le, vere o presunte, mene presidenzialiste di fatto, cioè eversive del presunto duo Giorgetti-Draghi. Sbaglierò di certo, ma Mattarella ha indicato un successore debole e, magari, provvisorio.

Forse, ma sottolineo il forse, ora però Draghi ha circa un mese di tempo nel quale può agire in totale libertà e mostrare se vale la pena votarlo al Quirinale e comunque puntare ancora su di lui: nessuno sarebbe così stupido da farlo cadere a venti giorni dall’elezione del nuovo Presidente, sarebbe come prenotare le elezioni. Ma Draghi negli ultimi tempi si è lasciato molto condizionare e dirigere dai partiti, i pessimi partiti che abbiamo.

Ora, potrebbe avere l’occasione di ‘spogliarsi‘, come ha detto Mattarella, delle simpatie e fare l’interesse del Paese, certo che nessuno potrà realmente impedirglielo se gioca bene le sue carte.

Per esempio, potrebbe, dovrebbe decidere con chiarezza sui comportamenti in materia di Covid: ormai un groviglio, sciogliere il dubbio sulla natura della sua riformetta fiscale, attaccata perfino dalla Confindustria (non ridete, per favore) perché poco favorevole … ai lavoratori! Tiri fuori i conti veri invece di arrabbiarsi se qualcuno gliene chiede ragione. Prenda un provvedimento, uno deciso, contro l’evasione fiscale, per mostrare che la vuole combattere e che se non gli piace il lavoratore in nero, non ama nemmeno Briatore tassato a Monaco. Dica che la scuola è cultura, non (solo) tecnica, e che la transizione ecologica non è nucleare a gogo!

Solo così, penso, potrà essere ‘libero‘ di andare al Quirinale per indirizzare il Paese nell’etica, della quale la nostra politica manca, ma senza ‘colpi di Stato’.

Il ‘senso’ più profondo del discorso di Mattarella, secondo me, era solo questo … e scusate se è poco!