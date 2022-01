A pochi giorni dall’inizio delle votazioni per il Capo dello Stato, ripubblichiamo (tradotta) l’analisi di Luigi Scazzieri, ricercatore del Centre for European Reform (CER), su perché è importante il Quirinale per il futuro dell’Europa

Il futuro dell’integrazione economica europea dipende in gran parte dalla traiettoria politica ed economica dell’Italia. Da quando il governo di unità nazionale di Mario Draghi è entrato in carica lo scorso febbraio, è prevalsa una tregua difficile tra i maggiori partiti politici italiani e il Paese ha avviato un processo di riforma ad ampio raggio legato al Recovery Fund dell’UE. Ma l’elezione di un nuovo capo di stato la prossima settimana potrebbe minacciare la coalizione di Draghi e indebolire lo slancio delle riforme dell’Italia. E chiunque venga eletto presidente avrà un’influenza sostanziale: i presidenti italiani svolgono un ruolo importante nella formazione del governo e hanno il potere di chiedere al Parlamento di riconsiderare la legislazione.

Draghi ha portato la stabilità politica dell’Italia in un momento cruciale. Il suo governo era sostenuto dal Partito Democratico di centrosinistra, dal Movimento Populista Cinque Stelle, dalla Lega populista di destra e dal conservatore Forza Italia. Delle principali forze politiche del paese, solo Fratelli d’Italia, un partito con radici nel movimento neofascista italiano del dopoguerra, è rimasto fuori dal governo.

Durante il mandato di Draghi come primo ministro, l’economia italiana ha ottenuto buoni risultati, con la Commissione europea che prevede una crescita economica del 6,2% nel 2021. In quanto figura internazionale molto rispettata, Draghi ha rafforzato il peso diplomatico dell’Italia in Europa, grazie in parte alla presidenza del paese del G20 e la sua co-presidenza della recente conferenza sul clima COP-26. Draghi ha anche messo la politica estera italiana su una traiettoria più atlantista, dissipando i dubbi innescati dall’adesione di Roma all’iniziativa Belt and Road cinese nel 2019.

Sotto Draghi, l’Italia ha messo insieme il più grande piano di ripresa dell’UE, con circa 190 miliardi di euro dal fondo di ripresa dell’UE – 68,9 miliardi di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti – che dovrebbero essere spesi tra il 2021 e il 2026. Il piano mira a promuovere la ripresa economica dal COVID-19, la transizione verde, l’innovazione e la crescita digitale e rafforzare il potenziale economico dell’Italia attraverso riforme e investimenti. Non è una questione puramente italiana: il debito pubblico italiano si attestava a oltre il 150 per cento del PIL alla fine dello scorso anno. Garantire che questo debito rimanga sostenibile grazie a una crescita economica più forte è fondamentale per la stabilità della zona euro.

Il finanziamento del piano di risanamento è suddiviso in 11 tranches, la prima delle quali, del valore di 25 miliardi di euro, è stata erogata ad agosto. Per ricevere ciascuna delle prossime dieci rate, l’Italia deve raggiungere traguardi prestabiliti, come l’approvazione di una normativa specifica. Senza raggiungere questi traguardi, il finanziamento può essere ritardato o ridotto. Il governo Draghi ha iniziato con alcune delle riforme più impattanti e urgenti: ha approvato leggi per avviare il processo di ristrutturazione del sistema giudiziario, del sistema degli appalti pubblici e della funzione pubblica. A fine dicembre, l’Italia ha dichiarato di aver soddisfatto tutte le condizioni per ricevere la prossima rata del recovery fund, del valore di 21 miliardi di euro, e ha inviato alla Commissione una richiesta di fondi.

Nonostante questo forte inizio, tuttavia, resta ancora molto da fare per garantire una solida ripresa economica e favorire una crescita duratura. Le riforme del sistema giudiziario notoriamente lento e della funzione pubblica dovranno essere pienamente attuate attraverso una legislazione aggiuntiva. Tali misure richiederanno anni e pertanto richiederanno un impegno politico a lungo termine. Se l’attuazione vacilla, l’Italia rischia di perdere tranche future del fondo di ripresa dell’UE e il fondo stesso rischia di essere screditato. Poiché il fondo è stato, in parte, istituito per rafforzare l’economia italiana, il suo successo o il suo fallimento potrebbero determinare il destino della futura integrazione fiscale in Europa.

Il futuro della traiettoria di riforma dell’Italia dipenderà in parte dall’esito delle elezioni presidenziali. I voti sono espressi dai membri di entrambe le camere del Parlamento e dai rappresentanti regionali. Il candidato alla presidenza vincitore richiede i due terzi dei voti, ma se nessun candidato raggiunge questa soglia è sufficiente la maggioranza assoluta dal quarto turno di votazioni. Formalmente non ci sono candidati, anche se il controverso ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi persegue apertamente un tentativo di diventare presidente.

Uno scenario è che i parlamentari dei partiti di governo eleggano Draghi, che ha suggerito di essere pronto ad assumere il ruolo. In qualità di presidente, Draghi agirebbe come una sorta di garante del percorso di riforma dell’Italia: continuerebbe a rassicurare gli investitori internazionali e i partner europei sul fatto che l’Italia attuerà pienamente i suoi impegni e che i soldi del recovery fund continueranno a essere spesi bene. Sebbene i poteri formali di Draghi sarebbero limitati, fornirebbe stabilità e potrebbe potenzialmente guidare un futuro governo populista o anti-UE lontano da scelte altamente dannose.

Il problema di Draghi è che la sua elezione potrebbe destabilizzare il governo; sotto un altro presidente del Consiglio, come l’attuale ministro dell’economia Daniele Franco, la coalizione di unità nazionale potrebbe non sopravvivere. Matteo Salvini, il leader della Lega, ha un forte incentivo ad andare all’opposizione prima delle elezioni politiche di giugno 2023, perché rimanere al governo riduce la sua capacità di criticarlo sulle restrizioni COVID-19, sulla politica migratoria o non affrontando l’aumento dei costi vita. Secondo i sondaggi, la Lega ha perso sostanziali consensi da quando è entrata a far parte del governo Draghi, principalmente a beneficio di Fratelli d’Italia. Questo minaccia la posizione di Salvini come leader del più grande partito della destra italiana.

Molti a destra della politica italiana affermano che preferirebbero Berlusconi a diventare presidente. Ma se fosse scelto, la credibilità internazionale dell’Italia ne risentirebbe e non ci sarebbe un garante imparziale delle riforme. Un’altra possibilità è che i parlamentari si accordino su un candidato al consenso meno controverso, o addirittura provino a dare un secondo mandato al presidente in carica, Sergio Mattarella. Mentre questo era lo scenario che si è svolto con la rielezione eccezionale dell’ex presidente Giorgio Napolitano nel 2013, Mattarella ha chiarito che questa opzione dovrebbe essere l’ultima risorsa.

Se Draghi non fosse eletto presidente, probabilmente rimarrebbe primo ministro. In teoria, questo gli darebbe più tempo in un ruolo esecutivo per guidare l’attuazione del fondo per la ripresa e per garantire che le riforme progrediscano ulteriormente. Tuttavia, Draghi potrebbe non essere efficace per la restante parte del suo mandato come lo è stato finora. Le lotte intestine tra i partiti della coalizione crescerebbero quasi inevitabilmente con l’avvicinarsi delle elezioni del 2023 e la Lega finirebbe probabilmente per lasciare il governo ben prima delle elezioni.

Anche se la Lega andasse all’opposizione, il governo avrebbe probabilmente abbastanza sostegno per sopravvivere. A seguito di un referendum nel 2020, il prossimo parlamento avrà meno parlamentari. Molti sanno che non saranno rieletti e sono desiderosi di completare un mandato completo. Ciò è particolarmente vero per i parlamentari a cinque stelle, perché il partito sta votando molto peggio di quanto non abbia fatto alle ultime elezioni. Tuttavia, l’uscita della Lega dal governo ravviverebbe i dubbi tra gli investitori internazionali sulla stabilità politica a lungo termine e sull’impegno per le riforme dell’Italia. Ciò si tradurrebbe probabilmente in tassi di interesse più elevati per i titoli di Stato italiani, soprattutto perché la Banca Centrale Europea è destinata a rallentare gli acquisti di obbligazioni. E un governo debole a livello nazionale avrebbe una posizione inferiore nell’UE, con altri Stati membri meno propensi a coinvolgerlo nelle consultazioni sugli sforzi per modificare le regole di bilancio dell’Unione, ad esempio.

In definitiva, il futuro degli sforzi di riforma avviati da Draghi dipenderà dai risultati delle elezioni del 2023. In linea di massima sono possibili due esiti: una coalizione di centrosinistra composta da Pd e Movimento Cinque Stelle, oppure una coalizione di destra composta da Lega e Fratelli d’Italia, e probabilmente Forza Italia.

Una coalizione di centrosinistra rappresenterebbe la più forte garanzia possibile per il proseguimento dell’attuazione delle riforme. A seconda delle posizioni dei governi di Berlino e Parigi, Roma potrebbe incidere sui dibattiti sulla riforma dell’UE in settori come il cambiamento climatico e il rispetto dello stato di diritto in Polonia e Ungheria. Rimarrebbe possibile modificare le regole di bilancio dell’UE per consentire maggiori investimenti pubblici, anche se eventuali modifiche non sarebbero così radicali come vorrebbe l’Italia.

Investitori e partner europei sarebbero più preoccupati da un governo di destra. Molti sostenitori della Lega e di Fratelli d’Italia sono euroscettici, con un recente sondaggio per l’Istituto Affari Internazionali italiano che suggerisce che circa la metà di loro voterebbe per lasciare l’UE in un ipotetico referendum sull’adesione. Ma l’uscita dall’UE o dall’euro non è qualcosa che nessuna delle parti sostiene attualmente: entrambe affermano di favorire la cooperazione europea in molti settori, sebbene vogliano riaffermare il primato dello Stato nazionale rispetto alle istituzioni sovranazionali.

In pratica, un governo di destra avrebbe forti incentivi a rispettare gli impegni precedenti, perché non vorrebbe perdere i soldi del recovery fund. Ma il ritmo di attuazione della riforma potrebbe rallentare e le modifiche alle regole di bilancio dell’UE sarebbero più impegnative, poiché i partner europei avrebbero poca fiducia nei partiti politici che hanno fortemente criticato l’UE e il quadro di bilancio dell’euro. Lo slancio per rendere permanente il fondo di recupero svanirebbe.

In politica estera, una coalizione di destra sarebbe scettica su azioni che secondo lei porterebbero a maggiori tensioni con la Russia, ma favorirebbe una politica più dura nei confronti della Cina. Probabilmente ci sarebbero sostanziali attriti con altri Stati membri sulla modifica delle regole migratorie dell’UE e sarebbe più difficile per l’UE compiere progressi sul suo pacchetto sul clima e costringere i governi indisciplinati a rispettare lo stato di diritto.

Se Roma riuscirà a mantenere il suo recente slancio riformistico, l’economia italiana sarà rafforzata, il suo debito diventerà più sostenibile e le fondamenta dell’euro diventeranno più solide. È più probabile che i partner europei considerino il fondo per la ripresa una storia di successo e si rafforzerebbero le ragioni per modificare le regole di bilancio dell’UE e per maggiori investimenti congiunti. Al contrario, se Roma non attua le riforme, ciò comporterebbe problemi per l’Italia, con le domande sulla sostenibilità del suo debito che riemergeranno rapidamente. Le vacillanti riforme in Italia metterebbero anche l’eurozona su una base più fragile e probabilmente ucciderebbero l’idea di ulteriori prestiti congiunti dell’UE per il prossimo futuro.